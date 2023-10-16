Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».6 комментариев
Путин: Для России важен внеблоковый статус Украины
Путин: Для России важен внеблоковый статус Украины, расширение НАТО за счет Киева создает угрозы
Для России важно сохранение внеблокового статуса Украины, в то время как расширение НАТО за счет Киева создает угрозы, а Москва просит, чтобы ее услышали, заявил Центральному телевидению Китая российский лидер Владимир Путин.
По его словам, к эскалации конфликта на Украине привело в том числе то, что ее втаскивали в НАТО, передает РИА «Новости».
Путин добавил, что Россия сделала все для того, чтобы идти по пути урегулирования конфликта, однако Запад не позволил этого сделать.
Также глава государства отметил, что пропагандируемый Западом мировой «порядок, основанный на правилах» является нонсенсом, так как этих самых правил никто не видел и не писал, что дает возможность приверженцам такого колониального подхода придумывать правила от случая к случаю ради своей выгоды.