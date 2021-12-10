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10 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 15:37  |  vz.ru
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Украина отреагировала на разговор Путина и Байдена провокацией

Корабль ВМС Украины «Донбасс» был близок к прорыву российской границы в Керченском проливе George Chernilevsky/Wikipedia
У Керченского пролива имела место провокация украинских военных, причем как раз тогда, когда Байден беседовал с Зеленским, а фактически давал ему указания. После беседы Путина и Байдена, США выказывают готовность к разрядке конфликта в Донбассе, ведется работа и с Киевом, и с коллегами по НАТО. Почему на этом фоне украинские силовики применили тактику «мелкого фола»? Подробности...
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    Украина отреагировала на разговор Путина и Байдена провокацией

    Корабль ВМС Украины «Донбасс» был близок к прорыву российской границы в Керченском проливе
    		   10 декабря 2021, 14:58
    Фото: George Chernilevsky/Wikipedia
    Текст: Елена Лексина,
    Рафаэль Фахрутдинов

    У Керченского пролива имела место провокация украинских военных, причем как раз тогда, когда Байден беседовал с Зеленским, а фактически давал ему указания. После беседы Путина и Байдена, США выказывают готовность к разрядке конфликта в Донбассе, ведется работа и с Киевом, и с коллегами по НАТО. Почему на этом фоне украинские силовики применили тактику «мелкого фола»?

    Инцидент с украинским кораблем в Керченском проливе лишний раз показывает потенциальные вред и опасность таких провокационных действий, любая незначительная провокация может привести к серьезным последствиям, заявил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Провокация украинской стороны была не единичной, это целый комплекс провокативных действий, которые осуществляются вокруг российских границ, в свою очередь указала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

    В четверг корабль управления «Донбасс» ВМС Украины снялся с рейда порта Мариуполь на Азовском море и выдвинулся в направлении Керченского пролива. Как сообщили в Пограничной службе ФСБ России, никаких заявок на прохождение через Керченский пролив или Керчь-Еникальский канал украинская сторона не подавала. Около двух часов пополудни российский корабль береговой охраны предупредил украинских военных – необходимо получить заявку. С «Донбасса» ответили, что и не планируют идти через пролив, при этом корабль ВМСУ продолжал курс именно в сторону Керчи – на момент запроса «Донбасс» находился в 18 милях от начала пролива. Лишь поздно вечером корабль лег на обратный курс.

    Корабль развернулся в 23:12, а за 13 минут до этого в Киеве завершились телефонные переговоры президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом. В ходе разговора глава Белого дома ознакомил своего визави с содержанием недавней беседы с Владимиром Путиным, значительная часть которой была посвящена именно украинскому вопросу. Байден также пообещал предоставить Украине помощь «в случае агрессивных действий РФ», а также подчеркнул, что решение о вступлении Украины в НАТО – сугубо решение украинского народа и Североатлантического альянса. 

    Еще раз отметим – на эту полуторачасовую беседу президентов США и Украины пришелся пик напряженности близ Керченского пролива.

    «Что касается прохода «Донбасса», то точно могу сказать одно: Зеленскому незачем было создавать этот потенциальный кризисный момент во время разговора с Байденом», – считает директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. «Украинские власти не могут не понимать, что провокация может привести к прямому военному столкновению, в котором Украина проиграет», – сказал Бортник газете ВЗГЛЯД. Сходного мнения придерживается и руководитель киевского центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. «Если бы украинское руководство осознанно пошло на такой шаг, то это создало бы для российской стороны casus belli – повод к войне, о чем, кстати, в четверг по сути сказал глава российского Генштаба Валерий Герасимов», – считает собеседник.

    Но в пятницу в Киеве прозвучало прямо противоположное мнение. Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что Украина, США и Британия готовят совместную военную провокацию в адрес России. Парламентарий считает, что масштабный инцидент может произойти в конце января и позволит Западу наложить на Россию новые санкции и попробовать заблокировать «Северный поток – 2», а Украина сможет «списать свои провалы, голод и холод» на войну. По мнению Кивы, провокацию следует ожидать ближе к концу января.

    В пользу этой версии готовящейся совместной провокации Украины и НАТО могут свидетельствовать участившиеся пролеты натовских военных самолетов у границ России. В среду российские Су-27 также перехватили над Черным морем французские истребители. В четверг, когда «Донбасс» шел к Керченскому проливу, российские радары обнаружили над нейтральными водами Черного моря приближающиеся к госгранице России воздушные цели – два французских тактических истребителя и самолет-заправщик, а также американские самолет-разведчик и стратегический «борт».

    Упоминание возможного участия Британии в грядущей провокации заставляет вспомнить об июньском инциденте с эсминцем королевского флота Defender, который в июне пересек российскую границу в районе крымского мыса Фиолент. Полгода назад Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановил нарушителя – при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. Что же касается нынешнего «троллинга» со стороны корабля ВМСУ «Донбасс», то он напомнил о более наглой попытке прорыва трех украинских военных судов из Черного моря в Азовское в ноябре 2018 года.

    Вашингтон не спешит дать добро на провокацию

    Но анализируя нынешнюю ситуацию, нужно учесть – вероятность масштабной военной провокации Украины против России зависит от того, что именно в четверг сказал Байден Зеленскому, заметил Золотарев. «Вероятно, американский лидер давал украинскому лидеру какие-то вводные относительно «нормандского формата» и выполнения минских договоренностей, выполнять которые Киев не может и не хочет», – добавил украинский аналитик.

    По мнению директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, сейчас Вашингтон настраивает Киев на мирный лад.

    «Байден хотел донести Зеленскому, что тот играет с огнем,

    занимая категоричную позицию по Донбассу, и США в такой ситуации защитить Украину не смогут», – считает украинский политолог.

    Действительно, последние действия Вашингтона после беседы Байдена с Путиным свидетельствуют скорее в пользу того, что Белый дом настроен на разрядку. В пятницу стало известно, что Байден обсудил с лидерами стран «Бухарестской девятки» (в которую входят страны – члены НАТО: Болгария, Чехия, Литва, Латвия, Эстония, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) усилия по деэскалации ситуации на Украине путем «сдерживания, обороны и диалога».

    На первый взгляд, на встрече звучали уже традиционные обвинения России в «дестабилизирующем наращивании» военных сил у украинских границ. Но как сообщило агентство Bloomberg, лидеры некоторых стран «девятки» выразили обеспокоенность по поводу возможных уступок России со стороны США. «Там требуют немедленных разъяснений относительно того, что именно планирует президент Джо Байден», – рассказал источник агентства. В публикации говорится, что «восточный фланг» НАТО обеспокоен, к каким уступкам могут привести переговоры с Россией с точки зрения политических гарантий и ограничения свободы действий Североатлантического альянса.

    «Подозреваю, что одной из стран «Бухарестской девятки», которая, по сообщению Bloomberg, «пришла в ярость» из-за намерений Байдена обсудить предложение Владимира Путина, была Польша», – заметил сенатор Алексей Пушков. Но никто не будет спрашивать мнения Варшавы по поводу главных угроз для России с украинского направления – угрозы приема страны в НАТО и перспективы развертывания ракет альянса на украинской территории, отметил российский парламентарий.

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    «Две главные угрозы для России, касающиеся военного использования Украины, зависят от США. Если в Вашингтоне будут говорить, что не могут уговорить своих союзников по НАТО – значит, Вашингтон сам не хочет идти на договоренности с Москвой», – подчеркнул Пушков. Главный диалог, который состоялся на этой неделе – это переговоры Путина и Байдена, в то время как Киеву Байден лишь разъяснил ситуацию, добавил сенатор.

    По мнению Погребинского, глава Белого дома призвал украинского коллегу играть более тонко по вопросу урегулирования в Донбассе: например, согласиться с необходимостью подготовки законопроекта о проведении выборов на юго-востоке Украины. «В целом, по мнению Байдена, Зеленский должен сделать первые шаги по реализации политической части Минских соглашений», – сказал эксперт.

    Военные же, по мнению Погребинского, действовали совершенно автономно. Эксперт полагает, что если бы Погранслужба ФСБ задержала украинских моряков, оправданием украинской стороны мог служить тот факт, что они ничего не нарушили – «прогулялись» без оружия в 33 км от Керченского пролива и развернулись обратно, как бы дразня российских пограничников.

    Добавим, что «автономии» от верховного главнокомандующего в принятии решений, похоже, придерживается и глава украинского военного ведомства. Министр обороны Украины Андрей Резников назвал сообщения ФСБ об инциденте «информационным вбросом», но при этом не отрицал, что корабль ВМСУ находился в указанной зоне и действовал якобы на законных основаниях. Напомним, что Резникова принято относить к партии войны в киевском руководстве. Еще в бытность свою представителем Киева в трехсторонней Контактной группе по Донбассу он отметился заявлением о том, что Донбасс – «раковая опухоль» Украины, требующая удаления.

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