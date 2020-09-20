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Новому российскому супертанкеру пророчат неподвижное будущее

Крупнейший нефтяной танкер Венесуэлы будет ходить под флагом России Lan Mantel/marinetraffic.com
Крупнейший нефтяной супертанкер Венесуэлы, находящийся посреди Карибского моря, перешел под российский флаг. Кроме того, теперь судно носит имя великого русского писателя Максима Горького. В чем особенность этого танкера, почему ему понадобился именно российский флаг и будет ли этот корабль бороздить Мировой океан? Подробности...
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Трамп заменил Совбез ООН правом сильного

Своей политикой попрания всяких международных правовых норм, американские власти приближают конец нынешней ООН Li Muzi/Xinhua/Global Look Press
Нарочитая ложь госсекретаря США Майкла Помпео о якобы возобновленных санкциях ООН против Ирана, а также угрозы наказать несогласных с этим вызвали жесткую реакцию России и европейских стран. Отмечая очередной удар Вашингтона по авторитету ООН, эксперты скептически оценили реальные возможности стран мира сопротивляться американским санкциям. Подробности...
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Священнослужители отказались заново переучиваться

Исторически священнослужители большинства конфессий получали образование за рубежом Алексей Дружинин/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
В Госдуме на следующей неделе начинается рассмотрение поправок в закон «О свободе совести», которые, по мнению их инициаторов, предотвратят появление в России религиозных экстремистов и защитят страну от «духовного неоколониализма». Однако такая инициатива наткнулась на критику буддистов, иудеев и мусульман. В чем заключается суть их претензий и удастся ли законодателям прийти к согласию с верующими? Подробности...
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Американцы сжигают собственную страну

Иностранные террористы не потребовались: с тем, чтобы зажечь свою страну, американцы справились сами Chris Pietsch/Reuters
Запад США охвачен сильнейшими за последние десятилетия пожарами. Люди гибнут, пропадают без вести, бегут из собственных домов. Государство им мало чем помогает, на фоне чего множатся панические слухи: пожары – это не случайность, а намеренная диверсия. Есть много причин для того, чтобы этим слухам верить. Кто же сжигает Америку? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Лондонские шпили-вили Навального

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
«Агенты ГРУ» Петров и Боширов ездят в Солсбери смотреть на шпили. «Агент МИ-6» Мария Певчих на шпильках летит в Новосибирск за Навальным. Отравление – кома – санкции, и как в добрых голливудских фильмах, при съемках никто не пострадал. Подробности...
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Газовая конкуренция России и США в Европе становится взрывоопасной

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Для Газпрома и России в целом – это новая реальность. Излюбленная мантра об экономической целесообразности больше не работает. Экономика в чистом виде больше не решающий аргумент при принятии решений. Подробности...
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«Северный поток – 2» стал инструментом шантажа

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Запад угрожает закрыть «Северный поток – 2» в случае, если Москва не пойдет на уступки по делу Навального. Однако Москва и не пойдет – ведь в ином случае она потеряет куда больше, чем важнейший трубопровод. Подробности...
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Туркмения добила русский язык

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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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    Трамп заменил Совбез ООН правом сильного

    Своей политикой попрания всяких международных правовых норм, американские власти приближают конец нынешней ООН    20 сентября 2020, 20:40
    Фото: Li Muzi/Xinhua/Global Look Press

    Нарочитая ложь госсекретаря США Майкла Помпео о якобы возобновленных санкциях ООН против Ирана, а также угрозы наказать несогласных с этим вызвали жесткую реакцию России и европейских стран. Отмечая очередной удар Вашингтона по авторитету ООН, эксперты скептически оценили реальные возможности стран мира сопротивляться американским санкциям.

    В воскресенье генсек ООН Антониу Гутерриш отказался рассмотреть запрос США о санкциях против Ирана, «поскольку в Совете Безопасности ООН нет определенности на этот счет».

    Таким образом подтверждается заявление президента Ирана Хасана Роухани о том, что «попытка Вашингтона восстановить санкции ООН против Тегерана потерпела крах». По мнению Роухани, стремление США оказать максимальное давление на Иран привело к максимальной изоляции Вашингтона. Президент Ирана отметил, что США не рассчитывали на провал своих действий в Совбезе ООН, поблагодарив в этой связи Россию и Китай за противодействие санкционным требованиям Вашингтона, передает РИА Новости.

    Напомним, в 2015 году Иран и пять государств – постоянных членов Совбеза ООН, включая США, приняли Совместный всеобъемлющий план действий (СВДП), регулирующий проблему иранской атомной отрасли, что позволило снять с Ирана международные санкции, введенные ранее. Однако в мае 2018-го американская администрация объявила об одностороннем выходе из договоренности и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

    В это воскресенье госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что санкции ООН против Ирана вновь вступили в силу. При этом странам, которые не станут соблюдать «обязательства» по реализации санкций, Помпео пригрозил «последствиями» уже в ближайшие дни с помощью односторонних действий США.

    Жесткая реакция на эти агрессивные заявления Вашингтона последовала незамедлительно.

    Российский МИД назвал их «театральной постановкой» и попыткой «заставить всех надеть «очки дополненной реальности» с маркировкой «made in USA». На Смоленской площади расценили слова Помпео как «серьезный удар по авторитету Совета Безопасности, проявление открытого пренебрежения к его решениям и к международному праву в целом».

    В свою очередь, реагируя на эскападу Помпео, представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель, являющийся также координатором СВПД, заявил, что обязательства по снятию санкций с Ирана будут продолжены вопреки заявлениям Вашингтона.

    Главный адресат словесной агрессии Белого дома тоже не отмолчался. МИД Ирана назвал заявление Майкла Помпео «ложью». А командующий Корпусом стражей исламской революции Хосейн Салами пригрозил США «сжечь все базы», «зачистив регион» от американского присутствия.

    Впрочем, в экспертном сообществе нет эйфории по поводу «провала» США, которым не удалось добиться одобрения антииранских санкций в Совбезе ООН. «Никаких способов добиться одобрения американских санкций против Ирана в ООН у Вашингтона нет и заявления Помпео – чисто политическая комбинация, связанная с выборами», – сказал газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. При этом, по мнению эксперта, отношения с европартнерами Белый дом сейчас не волнуют. 

    Эксперт уверен, что европейцы, будучи резко против такого самоуправства, «ничего не смогут сделать, поскольку уход США из ядерной сделки ее фактически обессмысливает». По мнению эксперта, на словах европейцы будут несогласны с Вашингтоном, но на практике никто из них не пойдет на экономическое сотрудничество с Ираном против американских запретов. «Решение Трампа выйти из этой договоренности стоит в ряду его действий по снятию с США международных обязательств», – подчеркнул Лукьянов.

    С ним согласен и заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Франц Клинцевич. «Вашингтон давно назначил себя управляющим миром и хозяином жизни. Все остальные должны делать так, как они скажут, а не согласные с этим будут наказаны. Как? И экономическим удушением, и организацией цветных революций, а если не помогает – и прямым военным вторжением», – сказал Клинцевич газете ВЗГЛЯД.

    Он подчеркнул, что США уже даже не пытаются искать юридические обоснования в международном праве для своей политики, распространяя на другие страны свою собственную юрисдикцию: «Они тысячу раз делали такие предупреждения и России, и мы отлично знаем, что они не шутят – отжимают у нас внешние рынки, финансируют и организуют «оранжевые революции», конструируют международные скандалы для создания негативного внешнего имиджа страны». По свидетельству руководителя Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, все что происходит в Белоруссии – работа спецслужб США. «О каком уважении к ООН со стороны Вашингтона можно здесь говорить?» – задается вопросом Клинцевич.

    По его словам, нынешнее заявление Помпео – «это очередная попытка всех запугать и поставить на место». «Ничего нового в этом нет, но ООН стоит задуматься о своей легитимности и значимости в таких ситуациях», – подчеркнул депутат. Он уверен, что

    своей политикой попрания всяких международных правовых норм американские власти приближают конец нынешней ООН.

    Клинцевич признался, что не представляет, как в нынешних условиях можно «переформатировать» ООН, чтобы она в реальности стала тем, чем должна являться – источником и гарантом международного права, без чего «в мире окончательно рухнут сдерживающие правовые нормы, правила приличия и окончательно возобладает право сильного, что очень опасно».

    «Де-юре европейцы будут с Вашингтоном не согласны, будут выступать с разными заявлениями, да и то не все, а де-факто будут скромно исполнять, что приказано», – признает Клинцевич. Он напомнил о «прогибе» европейцев в случае американского переворота на Украине в 2014 году и о нынешней ситуации с «отравлением» Навального. «Мы скоро узнаем достоверные детали спецоперации «Навальный», – заверил депутат. По его мнению, как в истории со вторжением США в Ирак под предлогом несуществующего химоружия Саддама Хусейна, так и в нынешнем объявлении о возобновлении санкций ООН против Ирана, Белый дом «считает своих граждан, да и всю мировую общественность, дебилами, которые проглотят все».


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