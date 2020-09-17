США расширили список санкций в отношении Ирана

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США включило в санкционный список еще 45 иранцев и одного ливанца.

Согласно заявлению ведомства, попавшие под санкции новые лица связаны с иранскими спецслужбами и движением «Хезболлах», передает ТАСС.

В начале сентября США уже расширяли список санкций против Ирана, добавив в него три физических и 11 юридических лиц.