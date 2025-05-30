  • Новость часаВступил в силу закон о лимите в 100 тыс. рублей на переводы без счета
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Психология труда меняется у нас на глазах
    30 мая 2025, 08:26 Мнение

    Психология труда меняется у нас на глазах

    СВО промыла глаза и мозги. И теперь ясно, что «креативность», которая заключается в том, что ты можешь нажать на кнопку цифрового фотоаппарата – это не креативность вовсе. Как и весь «креативный класс» имени USAID. Это фуфло.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев

    писатель, журналист, публицист

    Упрямство Зеленского дорого обойдется для Украины
    Вучич обсуждал с Путиным сообщения о поставках Сербией оружия Украине
    Небензя обвинил Зеленского в попытке обмануть Трампа
    В Госдуме предложили снять ограничения на применение «Орешника»

    Есть у меня друг, и он решил делать в России суперкары. С инжинирингом у него был полный шоколад. С дизайном – тоже. Он охотился за… сварщиками. Он буквально бегал по всему городу (и не по одному), чтобы найти сварщика, который умеет работать с качественными материалами, с новыми аппаратами, чтобы и руки, и голова находились примерно рядом. И чтобы шов варил как надо, а не как бог на душу положит. Нашел ровно одного.

    Но это всё – только обратная сторона более широкого процесса. Он обрисовывается с ужасающей отчетливостью: кругом блогеры, а работать никто не хочет. Да и не умеет. Но кроме блогеров, которые растут сами, как сорная трава на полях социальных сетей, какое-то невероятное количество политологов, социологов и журналистов – выпуском которых занимаются как частные, так и государственные вузы. Зачем они это делают? А ни зачем – просто абитуриент сам туда прет, а себестоимость обучения – копейки (это вам не медицинский или авиационный).

    Тут не надо уметь считать, тут не надо уметь читать, тут не надо отличать Александра Невского от Георгия Нисского, интеллектуальный порог входа примерно на уровне эскалатора метро.

    А входишь в чистилище интернета – со всех мониторов сидят и долдонят свою бесконечную шнягу в стиле пикейных жилетов люди, которых никто не знает, но являющие-сияющие своим лицом образ жизненного успеха (ну, кроме совсем уже спившихся иноагентов).

    И подросток – а подростки у нас теперь все от 13-ти до 25-ти – думает: какого черта париться, учить какую-то формулу работы (W=Fs), где W это работа, F это сила, а s – перемещение. Ведь надо прикладывать силу и перемещаться из зоны комфорта. А само понятие «зона комфорта», как символ полной социальной апатии, им уже внедрили точно такие же бессмысленные граждане, только немногим ранее закончившие курсы психологов при ДК Железнодорожников. W равняется не волк и в лес не убежит.

    Оказалось, что самая большая кадровая проблема – в авиационной и прочей сложной промышленности. И дело не в том, что не хватает мозгов-инженеров и людей, которые, в отличие от многих европейских, еще умеют считать как в уме, так и в столбик. Нет, не хватает профессионалов «ручных» профессий. А так как дело строится вокруг высокоточных технологий, то вот именно их и не хватает.

    Но государство, кстати, чувствует уже некоторый перекос, что означает, что он в полях уже просто невероятно ощутим.

    «Госдума приняла закон о государственном распределении платных мест в вузах. Согласно принятой инициативе, правительство получает возможность контролировать не только бюджетный, но и коммерческий набор студентов. Проект был внесен на рассмотрение еще 4 апреля группой из 346 депутатов и пяти сенаторов во главе со спикерами обеих палат Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко.

    Изменения уже с 1 сентября позволят правительству составлять перечень специальностей, по которым будет установлен предел мест для приема на платное обучение. «Надо финансировать те направления, которые востребованы. Сегодня дефицит кадров в здравоохранении, в системе образования, крайне важно готовить специалистов инженерных направлений», – пояснил Володин».

    Это не про ограничение принятия желающих. Это про то, что все видят, что каждый год на рынке труда все больше и больше людей, чей труд, собственно, никому не нужен.

    Мы, конечно, тоже рады. Но я вообще-то говорю о том, чему могут научить в училищах и колледжах. «Профили выпускников российской системы образования не соответствуют потребностям рынка труда РФ – в 2025 году студентов в стране окажется на 2,7 млн больше, чем требуется экономике. Максимальный избыток выпускников вузов ожидается по специальностям, связанным с политическими науками, СМИ и библиотечным делом. Выпускников же колледжей и училищ, наоборот, будет не хватать – их дефицит оценивается в 3,6 млн человек», – приводят коллеги данные Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

    Это как раз люди, которые умеют современно и качественно работать руками.

    Психология труда меняется у нас на глазах. Та же самая СВО промыла глаза и мозги. И теперь ясно, что «креативность», которая заключается в том, что ты можешь нажать на кнопку цифрового фотоаппарата – это не креативность вовсе. Как и весь «креативный класс» имени USAID. Это фуфло.

    Ты мне двойной шов свари на спорткаре – вот это будет креативность.

    Другие материалы автора

    Главное
    Российские военные получили 15 млн рублей за сбитый F-16
    Эксперт сообщил об успехе российских войск у Торского в ДНР
    Американский экономист спрогнозировал повышение статуса рубля в мире
    Токио отказался комментировать поездку вдовы Абэ в Россию
    Уроженку Киргизии на Камчатке лишили российского гражданства
    Суд в Праге приговорил учительницу к условному сроку за высказывание об Украине
    Главе МОК Баху надели на голову подгузник

    Российский МС-21 переживет Boeing

    МС-21, самый востребованный в мире тип лайнера, стал символом преодоления санкционного давления. Проект не просто жив, а готов пережить Boeing, заявили в Ростехе. Несмотря на беспрецедентное давление, России удалось заместить около 80 западных систем и агрегатов, и уже в 2026 году первые МС-21 начнут летать в авиакомпаниях. Такого мало кто ожидал на Западе. Подробности

    Перейти в раздел

    Мерц подвел Германию к «красным линиям» Москвы

    Германия выделит Украине средства на создание дальнобойных вооружений для атак по российской территории – таков главный итог встречи канцлера ФРГ Фридриха Мерца и Владимира Зеленского. МИД РФ уже расценил данный шаг как прямое вовлечение ФРГ в конфликт. К каким последствиям приведет эта эскалация со стороны Берлина? Подробности

    Перейти в раздел

    Что означает усиление активности российских войск в Сумской области

    В последние дни из Сумской области нередко приходят новости об освобождении российскими военными тех или иных населенных пунктов. Это связано с планами по установлению буферной зоны у российских границ. Киев и вовсе заявляет, что Россия якобы сконцентрировала на границе с Сумской областью 50-тысячную военную группировку, нервозность заметна и в западной прессе. Что на самом деле там происходит и какие задачи на сопредельной территории решает Армия России? Подробности

    Перейти в раздел

    Упрямство Зеленского дорого обойдется для Украины

    «Мы не рискнули воевать с Россией, когда у Украины был шанс победить. Зачем же нам это делать сейчас, когда Украина проигрывает?». Этот риторический вопрос, который задает один из наиболее русофобских публицистов Великобритании, весьма показателен. Европа начинает осознавать реальность на поле боя в зоне спецоперации. Что будет с Украиной, если эту реальность не осознает в итоге киевский режим? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Геноцид белых в ЮАР: правда или ложь?

      Президент США Дональд Трамп утверждает, будто в ЮАР происходит геноцид белых. Власти самой Южной Африки и ряд американских политиков категорически это опровергают. Кому верить?

    • Новые санкции США против России. Ждем?

      Сенатор США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, пригрозил Москве новыми санкциями, которые могут быть введены в действие без согласия на то президента Дональда Трампа. Но на сей раз Америка рискует надорваться.

    • Мерц угрожает России ракетами

      «Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, которое было поставлено Украине, ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев», – заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. И что теперь?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации