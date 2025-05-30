Психология труда меняется у нас на глазах

Есть у меня друг, и он решил делать в России суперкары. С инжинирингом у него был полный шоколад. С дизайном – тоже. Он охотился за… сварщиками. Он буквально бегал по всему городу (и не по одному), чтобы найти сварщика, который умеет работать с качественными материалами, с новыми аппаратами, чтобы и руки, и голова находились примерно рядом. И чтобы шов варил как надо, а не как бог на душу положит. Нашел ровно одного.

Но это всё – только обратная сторона более широкого процесса. Он обрисовывается с ужасающей отчетливостью: кругом блогеры, а работать никто не хочет. Да и не умеет. Но кроме блогеров, которые растут сами, как сорная трава на полях социальных сетей, какое-то невероятное количество политологов, социологов и журналистов – выпуском которых занимаются как частные, так и государственные вузы. Зачем они это делают? А ни зачем – просто абитуриент сам туда прет, а себестоимость обучения – копейки (это вам не медицинский или авиационный).

Тут не надо уметь считать, тут не надо уметь читать, тут не надо отличать Александра Невского от Георгия Нисского, интеллектуальный порог входа примерно на уровне эскалатора метро.

А входишь в чистилище интернета – со всех мониторов сидят и долдонят свою бесконечную шнягу в стиле пикейных жилетов люди, которых никто не знает, но являющие-сияющие своим лицом образ жизненного успеха (ну, кроме совсем уже спившихся иноагентов).

И подросток – а подростки у нас теперь все от 13-ти до 25-ти – думает: какого черта париться, учить какую-то формулу работы (W=Fs), где W это работа, F это сила, а s – перемещение. Ведь надо прикладывать силу и перемещаться из зоны комфорта. А само понятие «зона комфорта», как символ полной социальной апатии, им уже внедрили точно такие же бессмысленные граждане, только немногим ранее закончившие курсы психологов при ДК Железнодорожников. W равняется не волк и в лес не убежит.

Оказалось, что самая большая кадровая проблема – в авиационной и прочей сложной промышленности. И дело не в том, что не хватает мозгов-инженеров и людей, которые, в отличие от многих европейских, еще умеют считать как в уме, так и в столбик. Нет, не хватает профессионалов «ручных» профессий. А так как дело строится вокруг высокоточных технологий, то вот именно их и не хватает.

Но государство, кстати, чувствует уже некоторый перекос, что означает, что он в полях уже просто невероятно ощутим.

«Госдума приняла закон о государственном распределении платных мест в вузах. Согласно принятой инициативе, правительство получает возможность контролировать не только бюджетный, но и коммерческий набор студентов. Проект был внесен на рассмотрение еще 4 апреля группой из 346 депутатов и пяти сенаторов во главе со спикерами обеих палат Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко.

Изменения уже с 1 сентября позволят правительству составлять перечень специальностей, по которым будет установлен предел мест для приема на платное обучение. «Надо финансировать те направления, которые востребованы. Сегодня дефицит кадров в здравоохранении, в системе образования, крайне важно готовить специалистов инженерных направлений», – пояснил Володин».

Это не про ограничение принятия желающих. Это про то, что все видят, что каждый год на рынке труда все больше и больше людей, чей труд, собственно, никому не нужен.

Мы, конечно, тоже рады. Но я вообще-то говорю о том, чему могут научить в училищах и колледжах. «Профили выпускников российской системы образования не соответствуют потребностям рынка труда РФ – в 2025 году студентов в стране окажется на 2,7 млн больше, чем требуется экономике. Максимальный избыток выпускников вузов ожидается по специальностям, связанным с политическими науками, СМИ и библиотечным делом. Выпускников же колледжей и училищ, наоборот, будет не хватать – их дефицит оценивается в 3,6 млн человек», – приводят коллеги данные Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

Это как раз люди, которые умеют современно и качественно работать руками.

Психология труда меняется у нас на глазах. Та же самая СВО промыла глаза и мозги. И теперь ясно, что «креативность», которая заключается в том, что ты можешь нажать на кнопку цифрового фотоаппарата – это не креативность вовсе. Как и весь «креативный класс» имени USAID. Это фуфло.

Ты мне двойной шов свари на спорткаре – вот это будет креативность.