Геймеры показали себя на украинском фронте

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3 мая, среда  |  Последнее обновление — 10:10  |  vz.ru
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Зачем власти США устраивают драму с дефолтом

США рискуют остаться без денег уже 1 июня REUTERS/Amanda Andrade-Rhoades
«Попытка потыкать палкой». Такими словами экономисты объясняют спектакль, который прямо сейчас разыгрывают перед всем миром американские власти – и Белый дом, и Конгресс. Звучат публичные заявления о том, что Соединенным Штатам грозит дефолт, что означает катастрофу для всей мировой экономики. Почему это не более чем провокация и при каких условиях США действительно будут разорены? Подробности...
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Как Россия срывает контрнаступление ВСУ

В ночь на понедельник ВС РФ нанесли удары по военным объектам в городе Павлограде Днепропетровской области Telegram
В ночь на понедельник в Павлограде прозвучала серия взрывов на промышленных объектах, складах с боеприпасами и горючим. Населенный пункт является одним из складских и логистических хабов готовящегося контрнаступления ВСУ. Как российские упреждающие действия скажутся на планах противника и смогут ли ВС России сорвать наступление ВСУ? Подробности...
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Россия проводит серию операций для срыва украинского наступления

ВСУ переносят сроки контрнаступления не только из-за плохой погоды Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
На Украине продолжают откладывать контрнаступление ВСУ. В числе заявленных причин – плохая погода и якобы недопоставка техники из стран НАТО. Но в реальности на смещение сроков влияют действия ВС России. Одно из самых ярких – групповой ракетный удар по Павлограду, где располагался важнейший логистический узел противника. Какие еще меры предпринимают российские военные для того, чтобы «контрнаступ» не состоялся?  Подробности...
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Латвию накрыла медицинская катастрофа

REUTERS/Ints Kalnins
«Большое количество смертей» ожидается в Латвии. И эта цитата – вовсе не прогноз результатов ведения боевых действий. Такие предсказания высказывают латвийские врачи, оценивая состояние медицинской системы страны. А все потому, что латвийское государство больше не имеет денег на качественное здравоохранение. И предпочитает закупать не лекарства, а системы вооружений. Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Геймеры показали себя на украинском фронте

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Культура компьютерных игр и спецоперация на Украине срослись между собой. По ту и по эту сторону от компьютерного монитора спецоперация подсознательно начинает восприниматься легкой компьютерной игрой. Подробности...
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Беспилотную техническую революцию питает патриотический порыв

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Никто не возьмется сейчас сказать, кто в грядущей беспилотной гонке добьется наибольшего успеха, кто станет российским Сельчуком Байрактаром – народный умелец, готовый свернуть горы в патриотическом порыве, или заслуженный инженер из оборонного НИИ. Подробности...
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Искусственный интеллект делает аутсайдерами людей с высшим образованием

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Приход на «рынок труда» машинного интеллекта неизбежно подорвет «классовую гармонию» европейской социал-демократии, воспроизведенную в той или иной степени практически везде в мире, включая, кстати, и Россию. Подробности...
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Франция затрещала по швам

Африка бросила вызов Гааге

США вернули Мадуро его миллионы

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На 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин

2 мая на 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин, в последние годы боровшийся с тяжелой болезнью. Юдашкин был одним из символов российской высокой моды. Он добился успеха в том числе и за рубежом, его показы проходили в ведущих мировых центрах моды
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В Туве открыли крупнейший в России буддийский монастырь

В пятницу в Кызыле открыли крупнейший в России буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг» – «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни». Монастырь возведен по инициативе родившегося в Туве главы Минобороны Сергея Шойгу
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В Российском центре науки и культуры на Кипре произошел пожар

В Российском центре науки и культуры (РЦНК) в столице Кипра Никосии днем в среду произошел пожар. В РЦНК не исключают поджог. Зданию нанесен значительный ущерб
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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    Геймеры показали себя на украинском фронте

    Виталий Трофимов-Трофимов
    политический аналитик
    3 мая 2023, 09:06

    Французский философ-постмодернист Жан Бодрийяр в 1991 году написал сборник эссе под названием «Войны в заливе не было». В них он утверждает, что война и телевидение так срослись между собой, что единственным фактом свидетельства войны в Ираке для массового зрителя является лишь картинка падающей в дымоход американской авиационной бомбы.

    Сегодня культура компьютерных игр и спецоперация на Украине также срослись между собой. И это объясняет, почему для многих она началась внезапно и без причины, почему многие не могут понять вполне серьезные цели наших вооруженных сил или откуда взялись эти многочисленные беженцы от мобилизации.

    Глубокая убежденность в том, что русские на поле боя разлетаются в разные стороны, или что одной пулей можно за раз убить сразу трех-четырех солдат, восходит вовсе не к сержантской брехне в Форт-Брэгг, а к красочным картинкам сперва голливудских боевиков, а затем и компьютерных игр. Однако если фильмы с Арнольдом Шварценеггером или Сильвестром Сталлоне еще вызывали здоровый скептицизм, то против компьютерных игр у рядового американца уже не было шансов. Как только мощность процессоров позволила выдавать кинематографически достоверную картинку, геймер смог воочию убедиться, что «злые русские оккупанты» и правда пачками разлетаются от одного броска гранаты.

    Ровно это нам показывают популярные серии компьютерных игр Call of Duty или Battlefield. На среднем уровне сложности советские, русские, латиноамериканские, африканские противники бессмысленно бегают по полю, размахивают руками, орут, паникуют, нелепо перекатываются между укрытиями и представляют собой легкие мишени. Не удивительно, что насмотревшись на них, многие решили, что и стрельба по русским на Украине представляет собой такое же сафари или какой-нибудь ярмарочный тир с уточками.

    Уже в марте прошлого года начали появляться сообщения, что на Украину потянулись геймеры, военные, которые стали геймерами, не найдя занятия на гражданке, и даже разработчики компьютерных игр, сами уверовавшие в то, что напрограммировали. Так, сообщалось, что в Мариуполе был ликвидирован канадский снайпер по прозвищу Вали. Западные СМИ разрекламировали его как «самого лучшего и смертоносного снайпера в мире» и «рекордсмена по самому длинному подтвержденному убийственному выстрелу», поражающего цель на расстоянии 3540 м. После Ирака он работал программистом и был заядлым геймером, на призыв Зеленского откликнулся сразу и даже, пишут, очень этим гордился.

    Фото: Lino Mirgeler/Global Look Press

    Или другой пример – в декабре 2022 года в соцсетях прошла информация, что уничтожен Владимир Ежов с позывным Fresh. Он был одним из разработчиков популярной игры S.T.A.L.K.E.R. и выступал прототипом одного из ее персонажей – «Локи». На войне не получилось так же легко убивать людей. За любителем компьютерных игр, оружия и скандинавской мифологии довольно быстро приплыл драккар без руля и валькирии помахали вслед джойстиком.

    Конечно, говорить об этом как о тенденции рано. Социологию наемников «Иностранного легиона» никто не проводил, об их причудливых привычках нам мало что известно. Но сложно не заметить, как быстро перестали верить компьютерным играм (так же как во времена Бодрийяра перестали верить телевизору): уже к сентябрю 2022 года приток наемников на Украину сократился в 3,5 раза – сами наемники начали пачками разлетаться от ударов «Калибров».

    Не менее 97% компьютерных игр содержат возможность убийства или убийство в них является частью геймплея. Культура компьютерных игр просто не могла не породить свои представления о ведении войны, проведении операций или повлиять на тактики ведения боя. Одно из таких влияний заключается в «кастомизации» оружия.

    Оружейный тюнинг и уникализация появились в 70-е годы ХХ века. И до этого пользователи оружия дорабатывали свои винтовки и пистолеты-пулеметы под специальные задачи. Например, в годы Великой Отечественной войны снайперы вручную устраняли недостатки серийных моделей винтовки Мосина чтобы добиться повышенной точности стрельбы. Но именно с 70-х годов начали появляться различные «обвесы» оружия: тактические и коллиматорные прицелы, лазерные целеуказатели, фонари, скелетные и телескопические приклады, глушители, дульные тормозы-компенсаторы и т. п. До появления компьютерных игр считалось, что все это специальные устройства для спецподразделений армии и полиции. С появлением геймерской культуры тюнинг оружия, его перекраска, нанесение на него различных цветографических схем (причем не только камуфлирующих, но и устрашающих) стало общевойсковой модой.


    Сегодня на поле боя находят оружие с самыми разными модификациями – не только «обвесами», но и модернизацией частей самого оружия. Например, с измененными накладками на цевье, ортопедическими рукоятками, прорезиненными или расширенными магазинами, измененными в целях удобства ручками затвора. Многие образцы имеют нанесенные надписи и рисунки: тексты молитв, девизов, изображения черепов, клыков, огненных всполохов и т. д.

    За запросами пользователей оружия подтягивается и рынок. Сегодня тюнинг огнестрельного оружия – это целая отрасль производства, которая часто не имеет прямого отношения к производству самого оружия. Предложений на рынке столько, что буквально разбегаются глаза. Купить дополнительное оборудование можно практически на любое оружие. Сами же производители тюнинга нередко заказывают разработчикам игр рекламу своей продукции. Многие образцы таких модификаций напрямую перекочевали в зону проведения СВО из таких популярных компьютерных игр, как Call of Duty, XCOM 2, Counter Strike или Warface.

    Другим непосредственным влиянием компьютерных игр стала культура позывных, которая породила целый литературный жанр из художественных произведений в одно слово.

    До нулевых годов позывной выполнял техническую задачу маркировки авторства сообщений на поле боя. Многие из них, судя по всему, не отличались разнообразием. «Первый», «Четвертый», «Главный». Иногда все-таки задачи диктовали творчески подходить к выбору позывных. Тогда в рамках одной операции появлялись «Гвоздика», «Пион», «Тюльпан».


    Расцвет «позывного творчества» начинается с приходом компьютерных игр. Многие игры, где герои и их компаньоны используют позывной, связаны со спецподразделениями, партизанами, шпионами. Нередко в таких играх позывной выдается в качестве награды или для того, чтобы уникализировать бойца, отличить его от других. Так, в игре XCOM 2 бойцы растут в звании и опыте, и позывной выдается при получении звания сержанта. С этого момента он становится грозной силой на поле боя. В других же случаях, например, в многопользовательских онлайн-играх, позывной это просто никнейм, игровое прозвище игрока.

    Сегодня, когда средства разведки и обнаружения, а также обширные компьютеризированные базы данных позволяют идентифицировать практически любого участника боевых действий, солдатам приходится не только скрывать свое лицо, но и свое имя. А позывной, nom de guerre, позволит узнать бойца своим сослуживцам и спрячет его от глаз врага.

    Игровая практика позывных отлично ложится на необходимость сокрытия от противника своих персональных данных, а массовый запрос на позывные позволяет по-настоящему развернуться творческой фантазии бойцов по обе стороны фронта. Еще бы! Надо уложить свою биографию, жизненное кредо и эпитафию в одно слово, состоящее не более чем из трех слогов!

    Исследование позывных и изучение идентичности, самоощущения их носителей еще ждет своего социолога. Но и по фактическому материалу мы можем увидеть какой это богатый материал для изучения. На поле боя попадаются позывные, которые говорят, как важна для их обладателей гражданская профессия: «Механик», «Травматолог», «Юрист». Есть позывные, связанные с социальным статусом: «Отец», «Крестный», «Старшой». Кто-то чувствует связь со своим тотемным животным: «Волк», «Панда», «Лис». Какие-то указывают на личные качества: «Политик», «Болтун», «Кувалда». Есть и вовсе странные, неожиданные и необычные вроде «Изверга», «Скунса» или «Коловорота». Поэтому разнообразие позывных, появившееся по необходимости, но рожденное в игровой культуре, многое расскажет нам и о том, кто он. Как человек и как гражданин.

    Кроме всего этого надо отметить и то, что сама картинка с поля боя многое заимствует из компьютерной игры и отличается предельной постановочной кинематографичностью. Налеты дронов, сбрасывающих боеприпасы на отряды противника, просто созданы для того, чтобы их сравнивали с похожими кадрами из компьютерных игр.

    Иногда, рассматривая видео из зоны проведения СВО, сложно сказать, это кадры боевых действий или все же кат-сцена из компьютерной игры. Так, попадание гранаты ВОГ, сброшенной на прячущихся в кустарнике солдат, снятое на камеру дрона через тепловизионный прибор – это практически точное воспроизведение одной из миссий в игре Modern Warfere, где надо расстреливать противника с борта самолета A-300. И поскольку миссия ночная, делать это приходится с помощью тепловизионного прицела.

    Глядя на это, Жан Бодрийяр был бы, наверное, в ужасе от таких масштабов геймификации войны. Потому что по ту и по эту сторону от компьютерного монитора спецоперация и правда подсознательно начинает восприниматься легкой компьютерной игрой.

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