Эрдоган делает ставку на самостоятельность

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Летний туризм в России столкнулся с противоположными трендами

Летний туризм в России оказался в уникальной ситуации Константин Михальчевский/РИА Новости
На туристическом рынке России сложилась необычная ситуация. С одной стороны, ряд регионов столкнулись с серьезным падением туристов, в их числе Крым. С другой стороны, есть регионы, которые, наоборот, наращивают турпоток. Такие разнонаправленные тенденции обычно не свойственны для отечественного туризма. Почему в этом году все пошло по новому сценарию? Подробности...
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Кто и как саботировал шестой пакет санкций против России

Жемчужиной шестого пакета должно было стать нефтяное эмбарго Егор Алеев/ТАСС
С огромными усилиями Евросоюз все-таки выдавил из себя шестой пакет санкций против России, подразумевающий запрет на экспорт нефти. Но в итоге разные члены ЕС выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет напоминает решето и больше вредит самому ЕС, чем России. О каких уступках идет речь и кто эти «счастливчики»?  Подробности...
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Пропаганду радикализма в России спрятали в детскую игру

Рисованные персонажи объясняют участникам игры, как «партизанить» и соблюдать конспирацию Telegram
В Сети открыто действует Telegram-канал, через который российских подростков вовлекают в проукраинские акции. Подготовка «интернет-партизан» похожа на игру: на первых этапах – расклейка стикеров и распространение листовок, далее задания становятся сложнее и опаснее. Анонимные кураторы взяли за основу практику «групп смерти», считают эксперты. Кто может быть причастен к опасной игре, и как ее остановить? Подробности...
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Чем грозит возрождение немецкого духа милитаризма

Похоже, канцлер Шольц решил слегка возродить милитаристский дух Германии Michael Kappeler/Global Look Press
Германия должна создать самую большую армию Европы, заявил немецкий канцлер. Уже даже создан специальный фонд для финансирования этого проекта. Сейчас страна обладает небольшими вооруженными силами, даже по сравнению с численностью армии ФРГ в годы холодной войны. Сможет ли Берлин вновь превзойти всю Европу по военной мощи и против кого он намерен ее использовать?  Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Эрдоган делает ставку на самостоятельность

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Турция сейчас – тот редкий случай, когда, разговаривая с государством, мы можем почти на 100% знать – мы ведем диалог с партнером, а не с куклой, за ниточки которой дергает более могущественный соперник из-за океана. Подробности...

Антицерковная политика Киева является симптомом распада Украины

Роман Лункин
Роман Лункин, исследователь религии, социолог, политолог
Православие на Украине, как и в России, является тем цементом солидарности, который скрепляет и общество, и государство, поэтому подрыв Церкви это и подрыв страны. Подробности...

Террористическое государство на Украине должно быть ликвидировано

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Почему они снова и снова стреляют в мирные города и села, точно зная, что там нет никаких военных целей? Потому что они террористы. Потому что для них это не война, а террористическая деятельность. Классика терроризма. Подробности...
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    Тимофей Бордачёв

    Эрдоган делает ставку на самостоятельность

    Тимофей Бордачёв
    Программный директор клуба "Валдай"
    		1 июня 2022, 16:55

    Для того чтобы понять природу современных российско-турецких отношений, необходимо увидеть, насколько редким товаром в современном мире является способность малых или средних государств принимать самостоятельные внешнеполитические решения. Турция президента Эрдогана ни в коем случае не является удобным или легким партнером. Более того, в последние годы между Москвой и Анкарой возникали ситуации, когда проливалась кровь военных или дипломатов. Каждый раз мы останавливались на грани столкновения, после чего следовал обмен мнениями лидеров, и двусторонние отношения возвращались в сравнительно стабильное русло. Так будет и в случае возникновения нового частного конфликта – в том, что повод для него Анкара может создать, у нас не может быть никаких сомнений.

    Однако Турция сейчас – это именно тот редкий случай, когда, разговаривая с государством, мы можем почти на 100% знать – мы ведем диалог с партнером, а не с куклой, за ниточки которой дергает более могущественный соперник из-за океана. На общем фоне это является настолько неоспоримым достоинством, что позволяет относиться к издержкам с позиций хладнокровной дипломатии. Или, как выразился пару лет назад глава российского государства, «не просто приятно, а надежно работать». И дело здесь не только в двустороннем торговом обороте, хотя и он имеет значение.

    Собственно говоря, суть положения Турции в международной политике именно в самостоятельности – в мире действительно мало стран, которые принимают решения исходя из своих собственных интересов. Это, как правило, крупные державы, да и то совершенно не все. Китай, Индия, еще пара азиатских стран. Даже Саудовская Аравия, хотя и ведет себя все более уверенно по отношению к США, действует с оглядкой на Вашингтон. На пространстве бывшего СССР такую политику может проводить в полной мере разве что Узбекистан – благодаря созданной за первые десятилетия независимости частичной автаркии. В Латинской Америке таких государств нет: хотя Бразилия и входит в БРИКС, но все равно серьезно перечить США и даже Европе не может. Под давлением военно-стратегических обстоятельств и собственных амбиций даже такие состоявшиеся государства, как Япония, безукоризненно выполняют все пожелания Вашингтона. 

    Интересно то, что участие Турции в НАТО, как мы видим, не является препятствием для самостоятельного поведения. На самом деле, в США многие хотели бы избавиться от такого союзника. Но это не так просто сделать. Формально изгнать из альянса очень сложно – это нанесет удар по репутации блока, способности США оставаться лидером наиболее развитых государств и лишит НАТО турецких штыков на случай действительно трагического поворота событий в отношениях с Китаем и Россией. Поэтому США терпят Турцию и ее решительного руководителя, пытаются исходить из надежды на то, что его уход рано или поздно вернет эту страну в стойло надежных союзников Вашингтона. Но наступит ли такое комфортное для США состояние, совершенно неизвестно – в Турции, как и везде, происходит смена политических поколений, и новые лидеры могут оказаться даже более национальными, чем сам Эрдоган. 

    В результате на фоне практически тотального контроля, который США демонстрируют по отношению ко всем своим формальным и неформальным союзникам, поведение Турции действительно является выдающимся. Эта страна, хотя и входит в НАТО, не участвует в санкциях против России, не закрывает в отношении российских самолетов воздушное пространство, турецкие банки активно начинают принимать карты нашей национальной платежной системы, а бизнес крайне активно взаимодействует с партнерами в России. Кроме того, уже вскоре после перехода конфликта вокруг Украины в горячую фазу Анкара в наиболее категоричной форме применила предоставленное ей конвенцией Монтре право управления черноморскими проливами во время военных действий. Сейчас проход через проливы закрыт турецкой стороной для всех военных судов. В этой связи, как вчера было заявлено главой МИД Турции, эта страна перенесла несколько военных учений стран НАТО в акватории Черного моря. В результате страна, поставляющая той же Украине массу вооружений, выглядит чуть ли не олицетворением сдержанности.

    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

    Другое проявление турецкой самостоятельности – это продемонстрированная недавно способность занимать принципиальную позицию по вопросу, который для нее действительно важен. Именно требования Анкары стали в последние недели препятствием для того, чтобы рвущиеся в НАТО Швеция и Финляндия немедленно получили приглашение на вступление в альянс. 29 мая президент Эрдоган даже заявил, что пока он стоит во главе турецкого государства, Анкара «не может сказать «да» присоединению к альянсу стран, поддерживающих террор». Камнем преткновения стал вопрос о курдских организациях в этих странах, отказе Стокгольма и Хельсинки экстрадировать в Турцию их участников, находящихся там в розыске по обвинению в терроризме, а также ограничениях на поставку из этих стран вооружений турецкой республике.

    Пока позиция Анкары остается твердой, и было бы неосмотрительно рассматривать поведение Эрдогана только как торговлю в стремлении получить от США и европейцев какие-то конкретные материальные выгоды. Скорее всего, ему нужно и то, и другое: получить экономические или военно-технологические приобретения и одновременно заставить Швецию и Финляндию пойти на политические уступки. И эти уступки должны оказаться весьма значительными – практически затрагивающими суверенитет этих стран и их право жить по своим правилам, поскольку речь идет об изменении внутреннего законодательства. 

    Для Турции вопрос о присутствии в скандинавских странах Курдской рабочей партии действительно является принципиальным – уже несколько десятилетий эта организация ведет вооруженную борьбу против турецкого государства. Эрдоган не может здесь пойти на попятную – это будет означать слишком много с точки зрения политической репутации. Если он пойдет на уступки ради экономической выгоды, будет нанесен удар по самолюбию турецкого народа, что обесценит существенную часть внешнеполитических достижений главы государства и его риторику.

    То, что Эрдоган недавно обвинил скандинавов в неискренности, тоже очень похоже на констатацию факта. Думается, что гордые представители Северной Европы даже подумать не могли, что их вступление в военный блок Запада столкнется с препятствием в виде Турции, к населению которой они ничего, кроме чувства расового превосходства, не испытывают. Позиция Анкары стала для них неприятным сюрпризом еще и потому, что политические элиты обеих стран были уверены – их вступление в НАТО является частью глобальных замыслов Вашингтона, которому Стокгольм и Хельсинки присягнули таким образом на верность в борьбе с Россией. Сейчас все эти радужные планы могут если не потерпеть крах, то застопориться с исполнением по причине турецкой самостоятельности.

    Стабильное состояние российско-турецких отношений в условиях нашего острого конфликта с Западом и неприятный «облом», с которым столкнулись Швеция и Финляндия, являются продуктом особого положения Турции в современном мире. На самом деле, иметь с Анкарой дело при президенте Эрдогане не очень сложно – надо просто объективно оценивать ее собственные интересы и понимать, что именно исходя из них она и действует. Другими словами, Турция является сейчас особой страной именно потому, что она нормальна с точки зрения традиционных представлений о смысле и содержании государственной внешней политики. Поведение Эрдогана может нравиться нам или нет в каждом конкретном случае, но оно рационально. И этим, несомненно, выделяется на фоне множества стран, которые могут быть принесены в жертву ради несбыточных иллюзий, амбиций или авантюризма случайных лидеров.

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