Как можно любить «совок»?

Просветленные и особо интеллектуальные читатели продолжают возмущаться, как можно любить хотя бы что-то в «гнусном заплесневелом совке». Хотя, по-моему, очевидно, что человеку разумному и эмоциональному просто свойственно любить ту страну и время, где он прожил свое детство и молодость – чудесные времена, когда с любым человеком постоянно случается что-то очень необычное и запоминающееся.

Что-то абсолютно на всю жизнь, что-то, о чем можно вспоминать в глубокой старости на скамеечке, что-то, что, собственно, и является этой самой «жизнью».

И во времена Сталина, и во времена Гитлера (и даже во времена Нерона) у детей были ворчливые, но добрые соседи, чумазый, вертлявый дворовый пес, любимые, но строгие учителя, какие-то скромные, но очень важные первые победы, влюбленности и разочарования, любимые места для мечтаний, лестница, по которой приятно подниматься, старые фотографии в потертом альбоме, рассказы деда о чем-то совсем неведомом. Одним словом, то, чего у нас никогда не отнять.

И Советский Союз, несмотря на множество недостатков и проблем, на несколько десятков лет стал спокойной гаванью, которая позволила миллионам и миллионам получить замечательные и бесценные воспоминания об относительно безмятежных детстве и юности.

И СССР этого стоил. И это навсегда останется с нами. Безотносительно того, в какое трудное и непростое время нам довелось потом проживать.

Источник: Блог Дмитрия Гололобова