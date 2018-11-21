Людоедские предпочтения храброй женщины Люси Штейн

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19 декабря, среда  |  Последнее обновление — 21:05  |  vz.ru
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Сколько еще у России осталось нефти

Нефть - одно из главных богатств России, и крайне важно знать, каков объем этого богатства
Министр энергетики Александр Новак отчитался о прогнозе добычи нефти в России в уходящем году – около 556 млн тонн. Крайне интересно сопоставить его заявление со словами другого чиновника, главы Роснедр Евгения Киселева, по поводу прироста запасов нефти в стране. Сколько нефти мы добываем (тратим) – и сколько открываем новых ее запасов? И надолго ли России хватит этого важнейшего мирового ресурса? Подробности...
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«В стране изменился политический ритм»

ЭИСИ и газета ВЗГЛЯД провели заседание клуба «Экспертный взгляд» по итогам выборов 2018 годаФото: Дмитрий Шутов/ВЗГЛЯД
«2018 год дал понять, что в стране политическая жизнь кипит, она не поддается втискиванию в какие-либо рамки и методички. И это хорошо», – заявила вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова на заседании клуба «Экспертный взгляд». В стенах клуба политологи федерального уровня подвели итоги бурной избирательной кампании в регионах России. Подробности...
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Украинский боксер вызвал приступ злобы у националистов

В РПЦ назвали «ответом христианина и мужчины» готовность Усика защитить лавруФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, уроженец Крыма Александр Усик сказал, что будет защищать Киево-Печерскую лавру, если ее попытаются захватить раскольники, применив насилие к монахам. Это вызвало бурю возмущения в украинской блогосфере и даже угрозы боксеру. С чем связано заявление Усика и что за ним может последовать? Подробности...
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Китай нащупал уязвимое место в подбрюшье США

Председатель Си и генерал-губернатор Питер Косгроув всего четыре года назад вместе нянчили австралийских вомбатовФото: Huang Jingwen/Zuma\ТАСС
Торговая война Пекина с Вашингтоном все больше превращается в политическую. Причем для контрударов Китай выбирает слабые звенья в обороне США – его союзников. Под удар уже попала Канада, а следующими мишенями могут стать Австралия и Новая Зеландия. Как именно мог бы Пекин нанести по ним экономический удар и сколько это ему будет стоить? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Людоедские предпочтения храброй женщины Люси Штейн

Андрей Бабицкий, журналист
Если уж в тюрьме, где действует определенный режим, человека могут забить до смерти, то что говорить о ситуации на фронте. И тем не менее Люся Штейн выкладывает на своей странице «попрошайку» со сбором средств на войну. Подробности...
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          Андрей Бабицкий

          Людоедские предпочтения храброй женщины Люси Штейн

          Андрей Бабицкий
          журналист
          		 19 декабря 2018, 19:00

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          Молодая и, на мой взгляд, весьма симпатичная девушка по имени Люся Штейн перепечатала на своей странице в Фейсбуке отчет украинского волонтера Сергея Притулы о том, как были потрачены средства, собранные на поддержку украинских подразделений, участвующих в боевых действиях в Донбассе. Рапорт призывает сознательных граждан продолжать вносить пожертвования на благие цели. Они расписаны детально – там есть и выстрелы и прицелы для снайперской винтовки поштучно, и сама винтовка, и дроны для доставки взрывных устройств в логово врага, и много чего еще.

          Муниципальный депутат Басманного района города Москвы Люся Штейн – человек совсем не глупый, она не может не знать, что снайперская винтовка и пули к ней предназначены для того, чтобы лишать жизни тех, кто воюет с украинской армией. То есть защитников Донбасса. Но Люся симпатизирует именно украинским воинам и делу, которому они служат. Оно заключается в том, чтобы вернуть сепаратистские территории под контроль Киева и провести полную дезактивацию областей, т.е. выявить и зачистить пособников сепаратистов и самих сепаратистов. О том, как должна проходить подобная зачистка, украинские политики ведут уже четыре с лишним года весьма энергичную дискуссию.

          Сторонники крайних мер предлагают в качестве искупительной меры длительные тюремные сроки для преступного донбасского элемента, мягкосердечные же граждане тоже не сомневаются, что злостных сепаратистов необходимо наказывать тюрьмой. Но просто пособников, которые по необходимости работали в органах сепаратистской власти, следует поражать в правах на какое-то время. Чтобы они не могли занимать выборных должностей и участвовать в выборах.

          Люся Штейн не обязательно знает, но вполне в состоянии догадаться, что если украинские военные, включая националистические батальоны, зайдут в Донбасс, то на первых порах зачистка будет являть собой расправу – быструю и беспощадную. Тех сепаратистов и их пособников, которые не успеют сбежать в Россию, начнут массово пытать и расстреливать. Таковы нравы украинских военных, о чем за пять лет войны собрано множество свидетельств. Вот, например, вчера во львовской тюрьме вследствие побоев скончался военнопленный – доброволец из России, попавший в руки воинов света.

          Если уж в тюрьме, где действует определенный режим, человека могут забить до смерти, то что говорить о ситуации на фронте и в прифронтовой зоне. Там контроль за действиями силовиков почти нулевой, если сравнивать с тюремным распорядком.

          Фото: instagram.com/lcshtn

          И тем не менее Люся Штейн выкладывает на своей странице «попрошайку» со сбором средств на войну. Муниципальный депутат Басманного района города Москвы – не просто человек с либеральными воззрениями, она представляет самую радикальную прослойку нашего либерального сообщества. Эти люди не стесняются симпатизировать украинской власти, но лишь немногие решатся открыто поддерживать военных, поскольку в этой области столько крови и грязи, что невозможно не запачкаться.

          Люся – храбрая женщина. Она делает то, на что способны единицы. Она присоединяется к призыву собирать средства для убийства сепаратистов Донбасса, защищающих свое право оставаться русскими людьми. Право, которого их хотят лишить.

          Природа этой симпатии, собственно, с либерализмом мало связана. Либералы выступают за предоставление максимальной свободы каждому индивиду – как в политической, так и в экономической сферах. Но нынешний украинский режим свободу не очень жалует. И свое предназначение он видит вовсе не в превращении Украины в подлинно демократическую страну. Его целью является строительство национального государства и возрождение нации. То есть речь идет о коллективистском идеале, который не готов считаться с правами и желаниями отдельной личности. А именно ее права защищает классический либерализм.

          Люся же фактически «топит» за примитивную националистическую, местами нацистскую повестку, нимало не смущаясь тем обстоятельством, что духовные учителя, предшественники нынешних украинских националистов служили немецкому фашизму и несут ответственность за массовые убийства людей.

          Почему же Люся Штейн не может устоять перед искушением заявить публично о своих людоедских предпочтениях? Потому что она не считает их людоедскими.

          История не вершится чистыми руками. Когда нужно вырваться из вражеского окружения, кровь врага приходится проливать. Издержки неизбежны. А нацпроект – это движение в направлении от варварской России, которая, по мнению Люси, в Донбассе представлена темной, забитой, малограмотной массой шахтеров, ухватившихся за автоматы, чтобы сохранить неизменными скотские формы своего быта.

          А сильные и целеустремленные мужчины с нацистскими шевронами, не опасающиеся убивать, знающие, что им не по пути с мордово-мокшанской ордой, не могут не пленять воображение Люси Штейн.

          Прикоснуться к этой силе, которая враждебна России, пропитаться ее энергетикой – вот в чем смысл публикации в Фейсбуке. Это манифестация чужеродности, разрыва с русским через единение с наиболее радикальным его отрицанием.

          Украинские друзья под публикацией прочат муниципальному депутату большое политическое будущее в России. А мне кажется, его у нее нет. Впрочем, сама она может думать иначе. Эти якобы либералы – люди очень упрямые. Они считают, что их демарши пользуются тайной и широкой поддержкой. Просто граждане России боятся «кровавого режима» и не могут открыто выражать сочувствие украинским воинам. А Люся не боится ничего.


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