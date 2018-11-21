Последний довод США против «Северного потока – 2» – война

Европейский парламент принял резолюцию, призывающую отменить строительство газопровода «Северный поток-2», вновь и вновь повторив надоевшую уже мантру о необходимости сохранения за Украиной роли ключевого транзитера. Да, эта резолюция ничего не решает. Она носит рекомендательный характер, а сам Европарламент – орган, не обладающий какой-либо властью. Это «отстойник» для политических неудачников и пенсионеров.

Но я бы обратил внимание на то, что заявления Европарламента по времени совпадают с рядом других заявлений, направленных против «Северного потока-2». Они особенно участились на фоне Керченского инцидента и призывов некоторых западных политиков наложить на Россию из-за этого пакет очередных санкций.

Немного восстановим хронологию событий. В начале ноября на Украину приезжает госсекретарь США Майк Помпео, где проводит встречу с Павлом Климкиным. Поговорили, как обычно обо всем и ни о чем. Сплошное бла-бла-бла. Помпео обещал украинскому коллеге остановить строительство «Северного потока-2». Мне тогда врезалась в память фраза Помпео, что они сделают это «совместными с Украиной усилиями».

Это прозвучало нелепо. Ну, что может сделать Украина, кроме очередных воплей на тему «спасите-помогите, транзита лишают»?

И вот происходит инцидент в Керченском проливе. Сначала его никто вроде бы с «Северным потоком-2» не пытался связывать. Но сразу было ясно, что это намеренная провокация, которая позволяет США расширить список инструментов для давления как на Россию, так и на Европу. Как видим, Украина тут вполне сгодилась – вот вам и совместные усилия.

Напомню, на днях мы слушали выступление спецпредставителя Госдепа по Украине, «ястреба» из гнезда Маккейна, доставшегося Трампу в наследство еще от Обамы – Курта Волкера, который предлагал целый ряд антироссийских действий в ответ на керченский инцидент. Среди них предлагаемое ранее закрытие европейских портов для российских судов, следующих из Крыма и Азовского моря, отключение России от системы SWIFT, чем американцы нас пугают аж с 2014-го года.

Но за всеми этими совершенно нереалистичными и невыполнимыми требованиями малозаметным осталось третье – остановить строительство «Северного потока-2». Тут приходят на ум ассоциации с «25-м кадром». Видимо, мы настолько уже привыкли к данному требованию со стороны Вашингтона, что пропустили его на этот раз мимо ушей, но именно оно является ключевым.

Едем дальше. 12 декабря нижняя палата американского парламента приняла резолюцию, призывающую европейские правительства отказаться от проекта «Северного потока-2», а президента Дональда Трампа – «использовать все доступные средства для поддержки энергетической безопасности Европы» (читай – надавить на ЕС).

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Резолюция конгресса США имеет в данном случае еще меньше юридической силы, чем резолюция Европарламента, но их синхронное появление едва ли стоит оставлять незамеченным. Как говорится, слаженная работа — налицо.

Спросят, а толку от них что? Ну, приняли резолюции, а дальше то что? На что они повлияют, кроме того, что мы в очередной раз по пальцам подсчитаем число русофобов в Европарламенте? А никто и не говорит о том, что вот сейчас что-то должно произойти, и к резолюциям двух западных парламентов кто-то прислушается.

Конечно, США хотели бы, чтобы можно было взять и приказать Европе остановить строительство газопровода. Можно, конечно, пошантажировать – и для того есть достаточно инструментов: от обещания смягчить экстерриториальные санкции против Ирана для Европы до угрозы ввести новые пошлины, заставить увеличить расходы на НАТО.

Впрочем, эти инструменты уже применялись. Но Европа проявляет просто-таки удивительную непоколебимость в вопросе отстаивания «Северного потока-2». Главным образом, конечно, Австрия, Франция, Чехия, Словакия, Финляндия, Швейцария, Норвегия, чьи компании участвуют в строительстве, и особенно – Германия. В лице Ангелы Меркель.

Для Меркель это особо чувствительная тема. Газопровод – это отчасти ее «детище», это то, что позволит сделать Германию главным газовым хабом Европы, то есть чисто геополитически момент. Но есть еще практический — она прекрасно понимает, что такое Украина, и какова цена надежности транзита через нее. А так же то, что отказ от строительства «Северного потока-2» может быть чреват попаданием в зависимость от американцев, а это не только неприятно, но и дорого.

Ну, и еще один чисто коммерческий момент: в строительство газопровода уже немало вложили европейские гиганты: E.ON, BASF, Wintershal», Uniper (Германия), OMV (Австрия), Engie (Франция), даже британско-нидерландская Shell. Они уже вложили миллиарды евро. Кто им в случае чего компенсирует? Это вам не сотни разорившихся от российского эмбарго фермеров, это государствообразующие предприятия.

Кстати, характерно, что сегодня саммит ЕС счел контрпродуктивным введение санкций против России за керченский инцидент, хотя и признал «нарушение» международного права со стороны России. Читать это следует так: не впутывайте нас в эти игры! Признать мы готовы, вводить новые ограничения, которые ставят под удар перспективу восстановления нормальных отношений с Россией и перспективных бизнес-проектов с ней — нет.

Впрочем, едва ли Вашингтон удовлетворится этим и остановится. Тем более, что его цель не санкции сами по себе, а конкретные удары по конкретным проектам. В первую очередь по «Северному потоку-2». Раз уж США не могут надавить извне, то почему бы не раскачивать ситуацию изнутри. Курочка, как известно, по зернышку клюет.

Напомню еще один момент. Первым в ЕС, кто сразу после керченского инцидента высказался за новые санкции против России, был депутат германского парламента, председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Ретген. Именно он завил, что власти ФРГ должны пересмотреть отношение к «Северному потоку – 2».

Кстати, Рентген член партии Меркель – Христианско-демократического союза.

А недавно ХДС выбирал нового лидера, который должен сменить Меркель (и имеет все шансы стать канцлером после ухода Меркель через три года). Как известно, Меркель удалось протащить на пост «своего» человека Аннегрету Крамп-Карренбауэр. Однако будет ли она занимать столь же конструктивную позицию?

Надо отметить, что оба кандидата высказались критично о проекте газопровода. Нет, они не предлагали его совсем свернуть, лишь пересмотреть в свете керченского инцидента, который они однозначно назвали «российской агрессией». Соперник Крамп-Карренбауэр Фридрих Мерц высказался даже жестче, призвав вообще задуматься, нужен ли этот проект. Однако на практике едва ли он повел бы себя стол же радикально, учитывая, что за ним интересы крупного бизнеса, а тот заинтересован в газопроводе.

А вот Крамп-Карренбауэр – «темная лошадка». В смысле, что ничьих интересов вроде бы не представляет, да и понимания матчасти в вопросе специфики взаимоотношений с Россией (чего стоит ее утверждение о «десятках тысяч погибших от российской агрессии в Донбассе украинских солдат») и перспектив газопровода у нее нет. Пока. То есть, при желании, из нее можно «слепить» все, что угодно. Смотря кто лепить будет.

Хорош бы, чтобы этим занималась сама Меркель. Но она уже «хромая утка», и вообще не факт, что досидит на посту канцлера до 2021-го года. Впрочем, у противников «Северного потока-2» времени и того меньше – газопровод по плану должен заработать до конца 2019-го. Еще не получено, правда, разрешение Дании, но оно, как оказалось, вовсе не обязательно.

Что может сорвать строительство в оставшийся год? Кончено, американцы продолжат политику расшатывание единства Европы по этому вопросу, и эти попытки будут усиливаться, они уже пошли в лобовую атаку. И делать они это будут, как и обещал Помпео, совместными усилиями с Украиной. Уверен, что случай в Керченском проливе – это только начало. Вашингтон рассматривает, среди прочих сценариев (пусть даже это самый крайний вариант), обострение ситуации – ставку на конфликт, на войну.