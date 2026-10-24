ТАСС: Свыше 70 выходов медведей к людям подтвердилось в Хабаровском крае

Tекст: Денис Тельманов

«С начала 2026 года в Хабаровском крае зарегистрировано 128 сообщений по фактам выхода медведя, из них подтвердилось 72 выхода», – заявил Чемеренко, передает ТАСС.

За весь прошлый год таких сообщений было 132, подтвердились 115. Снижению конфликтных ситуаций способствует работа с местными администрациями и достаточная кормовая база в лесах. Большинство выходов связано с несанкционированными свалками и неправильным хранением пищевых отходов.

В этом году в регионе зафиксировали два случая нападения медведей на человека, один из них летальный. В прошлом году таких случаев было три.

Кроме того, председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев сообщил, что добровольцы в отдельных регионах вынуждены приостанавливать поиски из-за угрозы со стороны медведей. По его словам, учитываются особенности поведения животного, наличие медвежат и привыкание к людям. В некоторых регионах введен запрет на вход в лес из-за аномального поведения медведей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу эксперт Андрей Иванов опроверг данные об аномальном росте числа нападений медведей на людей в этом году.

В пятницу в Красноярском крае медведь напал на сторожа производственной базы, мужчина погиб. В тот же день в Иркутской области ликвидировали дикого медведя, который пытался пробраться в школу по водосточной трубе.