У солиста группы Jane Air Лиссова выявили онкологическое заболевание

Солист группы Jane Air Лиссов перенес концерты из-за онкологии

Tекст: Вера Басилая

У музыканта выявили злокачественную опухоль после операции на горле, которую он перенес летом, в связи с чем коллектив приостанавливает гастрольную деятельность до весны, передает РИА «Новости».

«Ближайшие два концерта в Питере и в Москве в этом году будут для группы Jane Air последними. Летом мне на горле делали операцию – та дрянь, которую мне вырезали, оказалась злокачественной, поэтому меня ждет лучевая терапия», – заявил Лиссов.

Он пояснил, что лечение несовместимо с выступлениями. Запланированные концерты перенесены на следующий год, при этом все купленные билеты останутся действительными. Последние шоу в этом году состоятся 30 октября в Москве и 1 ноября в Петербурге.

Весной группа намерена возобновить тур. В марте планируются концерты в Воронеже, Ростове-на-Дону и Краснодаре, в апреле музыканты выступят в Твери и Калининграде, а в мае – в Ижевске, Перми, Екатеринбурге и Челябинске.

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