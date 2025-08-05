Подполье сообщило об ударах по логистике ВСУ под Киевом и Житомиром

Представитель подполья Лебедев: Поражена логистика ВСУ под Киевом и Житомиром

Tекст: Алексей Дегтярев

В ночь на вторник были нанесены удары по штабам, узлам связи и логистическим центрам ВСУ в Киевской и Житомирской областях, сказал Лебедев РИА «Новости».

По его словам, вечером в этих регионах произошла серия взрывов, целью которых стали военные объекты.

Целями стали штабы, узлы связи и логистические хабы.

Подпольщики отметили, что одновременно велась дополнительная разведка маршрутов движения украинской военной техники, а также наносились удары по критической инфраструктуре в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе Староконстантинова были нанесены удары по аэродромной инфраструктуре и складам ГСМ. Также по объектам ВСУ в ряде других областей были осуществлены атаки.