Говорить все страны должны не только о ракетах, но и об иных летающих средствах доставки заряда на средние расстояния – то есть и о БПЛА самолетного типа. Потому что если уж ограничивать эти опасные виды вооружений, то все вместе и всем вместе.0 комментариев
Подполье сообщило об ударах по логистике ВСУ под Киевом и Житомиром
Представитель подполья Лебедев: Поражена логистика ВСУ под Киевом и Житомиром
В Киевской и Житомирской областях в ночь на вторник зафиксировали мощные удары по ряду военных объектов, включая штабы и логистические центры, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
В ночь на вторник были нанесены удары по штабам, узлам связи и логистическим центрам ВСУ в Киевской и Житомирской областях, сказал Лебедев РИА «Новости».
По его словам, вечером в этих регионах произошла серия взрывов, целью которых стали военные объекты.
Целями стали штабы, узлы связи и логистические хабы.
Подпольщики отметили, что одновременно велась дополнительная разведка маршрутов движения украинской военной техники, а также наносились удары по критической инфраструктуре в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе Староконстантинова были нанесены удары по аэродромной инфраструктуре и складам ГСМ. Также по объектам ВСУ в ряде других областей были осуществлены атаки.