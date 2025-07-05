Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.22 комментария
В Москве загорелось административное здание, эвакуировано 100 человек
В двухэтажном административном здании в столице начался пожар, оттуда самостоятельно эвакуировались около 100 человек, сообщили в Главном управлении МЧС по городу.
Пожар произошел в здании на улице Маршала Катукова, с крыши строения наблюдается белый дым, указало ведомство, передает РИА «Новости».
Отмечается, что пожарные расчеты газодымозащитной службы проводят разведку.
По предварительной информации загорелся утеплитель вентилируемого фасада.
Сведений о пострадавших пока нет, до прибытия огнеборцев здание покинули около 100 человек.
Ранее в июле в центре Москвы произошел пожар на территории супермаркета, с места эвакуировались 40 человек.