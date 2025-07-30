На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.7 комментариев
Путин назвал Архыз красивым местом
Президент России Владимир Путин на встрече с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым назвал курорт Архыз красивым местом, заслушав доклад о его развитии.
«Красивое место», – отметил глава государства, передает ТАСС.
Президент поинтересовался, когда в регионе появится собственный аэропорт. Темрезов сообщил, что, скорее всего, рейсы в Архыз начнут выполняться с 2029 года. Путин выразил уверенность, что после открытия аэропорта количество туристов на курорте сразу увеличится.
Напомним, в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин намерен встретиться с руководителем Карачаево-Черкесской Республики Рашидом Темрезовым.
На прошлой неделе президент встретился с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским в Северодвинске.