А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.3 комментария
Катамаран «Габион» спустили на воду на Средне-Невском заводе
Торжественная церемония спуска экскурсионного катамарана «Габион» прошла на Средне-Невском заводе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), пополнив серию судов для маршрутов к фортам Кронштадта.
Мероприятие состоялось 22 июля, сообщается на сайте ОСК. Катамаран «Габион» стал третьим пассажирским судном проекта 04710 «Соммерс», строящимся согласно соглашению Минпромторга, кластера «Остров фортов» и компании «Нева Тревел». Договор был заключен на Петербургском международном экономическом форуме.
Катамараны проекта 04710 предназначены для транспортировки пассажиров к труднодоступным фортам «Кроншлот» и «Император Александр Первый» в Финском заливе, которые сейчас изолированы от берега, но будут открыты для посещения после реставрации в 2026 году.
В церемонии участвовали представители региональных властей, руководство предприятия, сотрудники завода и их семьи. До сегодняшнего дня заказчику уже были переданы два судна этой серии – «Бастион» и «Равелин», которые курсируют по экскурсионным маршрутам вокруг фортов Кронштадта. Катамаран «Габион» отправится в первый рейс уже в текущую навигацию.
Судно имеет длину 27,3 м, ширину 7,5 м, осадку 1,6 м, водоизмещение 92 т, рассчитано на 147 пассажиров и экипаж из трех человек, оснащено двумя двигателями по 220 кВт и обладает дальностью плавания 400 миль.