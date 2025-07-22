Катамаран «Габион» спустили на воду на Средне-Невском заводе

Tекст: Валерия Городецкая

Мероприятие состоялось 22 июля, сообщается на сайте ОСК. Катамаран «Габион» стал третьим пассажирским судном проекта 04710 «Соммерс», строящимся согласно соглашению Минпромторга, кластера «Остров фортов» и компании «Нева Тревел». Договор был заключен на Петербургском международном экономическом форуме.

Катамараны проекта 04710 предназначены для транспортировки пассажиров к труднодоступным фортам «Кроншлот» и «Император Александр Первый» в Финском заливе, которые сейчас изолированы от берега, но будут открыты для посещения после реставрации в 2026 году.

В церемонии участвовали представители региональных властей, руководство предприятия, сотрудники завода и их семьи. До сегодняшнего дня заказчику уже были переданы два судна этой серии – «Бастион» и «Равелин», которые курсируют по экскурсионным маршрутам вокруг фортов Кронштадта. Катамаран «Габион» отправится в первый рейс уже в текущую навигацию.

Судно имеет длину 27,3 м, ширину 7,5 м, осадку 1,6 м, водоизмещение 92 т, рассчитано на 147 пассажиров и экипаж из трех человек, оснащено двумя двигателями по 220 кВт и обладает дальностью плавания 400 миль.