Дуда призвал Украину сохранять терпение при смене власти в Польше

Tекст: Дмитрий Зубарев

Анджей Дуда обратился к украинскому руководству во время визита на Украину с советом сохранять терпение в период передачи власти, сообщает Reuters. Он подчеркнул, что восприятие ситуации меняется после получения президентских полномочий, и призвал украинскую сторону быть сдержанной.

«Пожалуйста, наберитесь терпения. Мир выглядит иначе из-за президентского стола, немного не так, как кажется кандидату во время предвыборной кампании», – заявил Дуда на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

Зеленский в ответ отметил намерение пригласить нового польского президента Кароля Навроцкого в Киев после его инаугурации. Он также заявил о важности поддержания диалога с новым руководством Польши.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев с прощальным визитом перед завершением своего президентского срока. Эксперты отметили, что целью визита Дуды стало подведение итогов сотрудничества Польши и Украины за последние годы.