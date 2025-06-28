Россияне выиграли Кубок сильнейших спортсменов по тяжелой атлетике

Tекст: Мария Иванова

Сборная России заняла первое место на международном турнире «Кубок сильнейших спортсменов» по тяжелой атлетике, который проходил в Москве с 26 по 28 июня, передает ТАСС. В соревнованиях участвовали атлеты из России, Белоруссии, Венесуэлы и Кубы, разыграв десять комплектов наград.

Российские спортсмены завоевали семь золотых, четыре серебряные и пять бронзовых медалей, опередив команды Белоруссии, Кубы и Венесуэлы. Золото России принесли Анастасия Черемных, Кирилл Рябых, Зулфат Гараев, Зарина Гусалова, Сармат Теблоев, Мария Белозерова и Даниил Вагацев.

Белорусы выиграли две золотых медали, а Куба – одну.

Главный тренер мужской сборной России Рим Сиразетдинов заявил: «Эти соревнования были включены в календарь уже по ходу сезона, поэтому наши ребята подходили к Кубку сильнейших спортсменов не на пике своей формы, который они планировали набрать к чемпионату России в Петербурге. Но тем не менее команда сумела показать на турнире достойный результат». Он добавил, что рад приезду иностранных команд и надеется, что турнир станет ежегодным.

Чемпионат России по тяжелой атлетике состоится в Петербурге с 9 по 14 августа.

Ранее в Москве в спортивной академии «Динамо» прошел турнир по самбо, объединивший сборные России и Беларуси, а также участников специальной военной операции.