Израиль победил? Жестко, возмущая людей по всему миру, но героически или подло победил, как на заре своей истории? Так казалось в начале всех последних ближневосточных бед, включая Газу. Нет. Израиль не победил.3 комментария
Россияне выиграли Кубок сильнейших спортсменов по тяжелой атлетике
В Москве завершился международный турнир по тяжелой атлетике, где сборная России уверенно заняла первое место, завоевав семь золотых медалей.
Сборная России заняла первое место на международном турнире «Кубок сильнейших спортсменов» по тяжелой атлетике, который проходил в Москве с 26 по 28 июня, передает ТАСС. В соревнованиях участвовали атлеты из России, Белоруссии, Венесуэлы и Кубы, разыграв десять комплектов наград.
Российские спортсмены завоевали семь золотых, четыре серебряные и пять бронзовых медалей, опередив команды Белоруссии, Кубы и Венесуэлы. Золото России принесли Анастасия Черемных, Кирилл Рябых, Зулфат Гараев, Зарина Гусалова, Сармат Теблоев, Мария Белозерова и Даниил Вагацев.
Белорусы выиграли две золотых медали, а Куба – одну.
Главный тренер мужской сборной России Рим Сиразетдинов заявил: «Эти соревнования были включены в календарь уже по ходу сезона, поэтому наши ребята подходили к Кубку сильнейших спортсменов не на пике своей формы, который они планировали набрать к чемпионату России в Петербурге. Но тем не менее команда сумела показать на турнире достойный результат». Он добавил, что рад приезду иностранных команд и надеется, что турнир станет ежегодным.
Чемпионат России по тяжелой атлетике состоится в Петербурге с 9 по 14 августа.
Ранее в Москве в спортивной академии «Динамо» прошел турнир по самбо, объединивший сборные России и Беларуси, а также участников специальной военной операции.