Почему европейцы так боятся России, почему готовы так самозабвенно верить любой, даже самой нелепой лжи о нас? Наверное, потому что они десятилетиями, если не веками, внушали себе, что Россия – страна тюрем, пыток и палачей. Западный человек накачан этим до судорог и липкого ночного пота.2 комментария
Россия осудила теракт в церкви Дамаска
Захарова заявила о решительном осуждении Россией теракта в церкви в Дамаске
Москва решительно осуждает чудовищный теракт, совершенный во время воскресного богослужения в церкви Святого пророка Илии в Дамаске, выражает соболезнования семьям погибших, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Москва решительно осудила теракт, произошедший во время богослужения в церкви Святого пророка Илии в Дамаске, следует из комментария Захаровой в Telegram-канале МИД России.
Захарова подчеркнула, что жертвами этого акта стали мирные люди, и выразила соболезнования семьям погибших, пожелав скорейшего выздоровления раненым.
В МИД России также отметили солидарность с сирийским народом и поддержали намерение властей Сирии провести тщательное расследование произошедшего. Захарова указала, что террористическая атака направлена на подрыв усилий по стабилизации ситуации и установлению гражданского мира в стране, и выразила надежду, что организаторы понесут заслуженное наказание.
Дипломатическое ведомство подчеркнуло важность пресечения любых попыток террористов разжигать межконфессиональную рознь в условиях переходного периода и призвало уделять особое внимание укреплению национального согласия.
Россия подтвердила неизменную поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии, а также готовность содействовать долгосрочной нормализации военно-политической обстановки в республике.
Ранее в результате теракта в церкви в Дамаске погибли свыше 20 человек. Взрыв прогремел в церкви во время богослужения.
МВД Сирии сообщило, что боевик, связанный с террористической организацией «Исламское государство*» (запрещена в России), ворвался в храм, открыл огонь и затем привел в действие взрывное устройство.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ