Россия осудила теракт в церкви Дамаска

Захарова заявила о решительном осуждении Россией теракта в церкви в Дамаске

Tекст: Вера Басилая

Москва решительно осудила теракт, произошедший во время богослужения в церкви Святого пророка Илии в Дамаске, следует из комментария Захаровой в Telegram-канале МИД России.

Захарова подчеркнула, что жертвами этого акта стали мирные люди, и выразила соболезнования семьям погибших, пожелав скорейшего выздоровления раненым.

В МИД России также отметили солидарность с сирийским народом и поддержали намерение властей Сирии провести тщательное расследование произошедшего. Захарова указала, что террористическая атака направлена на подрыв усилий по стабилизации ситуации и установлению гражданского мира в стране, и выразила надежду, что организаторы понесут заслуженное наказание.

Дипломатическое ведомство подчеркнуло важность пресечения любых попыток террористов разжигать межконфессиональную рознь в условиях переходного периода и призвало уделять особое внимание укреплению национального согласия.

Россия подтвердила неизменную поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии, а также готовность содействовать долгосрочной нормализации военно-политической обстановки в республике.

Ранее в результате теракта в церкви в Дамаске погибли свыше 20 человек. Взрыв прогремел в церкви во время богослужения.

МВД Сирии сообщило, что боевик, связанный с террористической организацией «Исламское государство*» (запрещена в России), ворвался в храм, открыл огонь и затем привел в действие взрывное устройство.