  • Новость часаСи Цзиньпин заявил о радикальных переменах в мире из-за конфликта на Ближнем Востоке
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Легкое отношение к разводам – путь к несчастью

    Человек, который отказывается посвятить себя другим (начиная со своей семьи), обречен быть одиноким и несчастным. В таком случае смысл утрачивают не только отношения – но и жизнь вообще.

    4 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему конфликт Ирана и Израиля – экзистенциальный

    Исламская идеология основана на еврейской и повторяет ее историческую схему. Мусульмане так же устремлены к концу истории, как и евреи. Вот только их эсхатология принципиально разная.

    10 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия смотрит на Центральную Азию без иллюзий

    В России нужно думать не о том, что можно просто отдать соседям без особого ущерба для себя, или как построить на границе непроницаемую стену. Нужны рациональные экономически и выгодные политически совместные большие проекты.

    10 комментариев
    19 июня 2025, 14:10 • Новости дня

    В России осудили пятерых участников вторжения в Курскую область

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Во Втором Западном окружном военном суде вынесен приговор пятерым участникам вооруженного вторжения в Курскую область, каждому из них назначено наказание в виде длительного лишения свободы, сообщили в Главной военной прокуратуре России.

    Боевики 116-й бригады теробороны Украины Александр Дудник и Наталья Балаклицкая 10 октября прошлого года на бронеавтомобиле «Козак» вторглись в Суджанский район, указало ведомство, передает ТАСС.

    Они блокировали населенные пункты и запугивали местных жителей. Их задержали российские военнослужащие 24 октября. Балаклицкая перед этим прошла подготовку в Британии в мае-июне 2024 года. Дудника приговорили к 16 годам лишения свободы, первые три года он проведет в тюрьме; Балаклицкая получила 15 лет колонии общего режима.

    Военнослужащие 95-й десантно-штурмовой бригады Александр Титенко и Василий Катанюк 1 октября 2024 года вторглись в Курскую область, они участвовали в блокировании Погребков. Боевики попали в плен 23 октября. Они получили по 16 лет лишения свободы, первые четыре года проведут в тюрьме.

    Военнослужащий 17-й танковой бригады ВСУ Евгений Крайванов вторгся в Курскую область 7 октября, он блокировал Ольговку. 17 ноября он сдался в плен. Суд приговорил его к 14 годам лишения свободы, первые три года он проведет в тюрьме.

    Все осужденные признаны виновными в совершении террористического акта.

    Ранее суд в России признал военнослужащего 17-й танковой бригады ВСУ 46-летнего Сергея Борисова виновным в террористическом акте при вторжении в Курскую область и приговорил его к 16 годам лишения свободы.

    19 июня 2025, 01:35 • Новости дня
    Путин: Ситуация для Украины будет ухудшаться
    Путин: Ситуация для Украины будет ухудшаться
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Крым, Донбасс и Новороссия вернулись в состав России в связи с желанием населения этих регионов, заявил президент России Владимир Путин, подчеркнув, что при продолжении боевых действий ситуация для Украины будет ухудшаться.

    «Мы, отвечая на просьбы граждан, проживающих на этой территории, провели референдум. Все это теперь неотъемлемая часть Российской Федерации, – приводит слова Путина ТАСС. – И, как я и говорил, ситуация будет ухудшаться. Она и ухудшилась для них (для Украины). Теперь речь идет не о Донецке и Луганске, а еще о двух субъектах теперь Российской Федерации, и Крыме, конечно».

    Путин отметил, что Украине «предлагали условия договоренностей в Стамбуле в 2022 году», которые «были гораздо более мягкими, чем сейчас», теперь «ситуация поменялась». «Не будут договариваться – ситуация, может быть, еще изменится в худшую для них сторону. Не надо тянуть. Надо садиться и договариваться», – приводит его слова РИА «Новости».

    Путин указал, что количество дезертиров на Украине сильно растет, укомплектованность военных подразделений Украины составляет 47%, потери Украины на поле боя превышают уровень мобилизации в стране, молодежь бежит с Украины, чтобы не воевать за киевский режим.

    Россия готова передать Украине еще около 3 тыс. тел украинских военных, заявил Путин. «Мы отдали больше 6 тыс. тел военнослужащих Украины. Взамен получили 57», – сказал Путин.

    Как подчеркнул глава российского государства, в рамках международного права и Устава ООН Донецк и Луганск «приняли решение отделиться» от Украины. «Часть территории одной страны приняла решение отделиться от основной части», – сказал Путин.

    Он указал, что Донецк и Луганск не были обязаны «спрашивать разрешение у центральных властей», поскольку есть «решение Международного суда ООН» по «прецеденту, созданному».

    «Международный суд ООН прямо записал: «Если какая-то часть страны приняла решение отделиться, она не обязана с этим вопросом обращаться к центральным властям», – напомнил он, отметив, что Запад «сам все своими руками сделал», когда давил на суд.

    Путин подчеркнул, что иной подход к ДНР и ЛНР неприемлем: «Вам можно, а здесь нельзя, что ли? Так не будет. Правила должны быть едиными, только тогда они будут стабильными. А это гарантия безопасности для всех не за счет других – вот ключевое звено».

    Он отметил, что Москва восемь лет воздерживалась от признания независимости ДНР и ЛНР, «терпела и пыталась договориться» с Киевом. «Восемь лет мы терпели, понимаете. Но людей-то жалко. Восемь лет там над ними издевались», – сказал Путин.

    Однако после того, как Киев отверг такую возможность, Москва признала ДНР и ЛНР, заключила с ними договор о взаимопомощи. «Они к нам обратились за этой помощью официально, и мы эту помощь оказывали», – сказал он.

    Он указал, что кризис отношений между Россией и Западной Европой начался не с Крыма, а с госпереворота на Украине, из-за которого в Европе «никто даже не чихнул», более того – западные страны содействовали госперевороту. Путин напомнил. что Франция, Германия и Польша были «гарантами» договоренностей между оппозицией и прошлыми украинскими властями.

    На Юго-Востоке Украины «люди не признали этот переворот». А Киев не стал договариваться с населением, решив использовать войска, сказал Путин.

    Напомним, помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский заявил, что Россия выполнила обещания, данные в ходе переговоров в Стамбуле, и передала украинской стороне 6060 тел погибших офицеров и солдат Вооруженных сил Украины. При этом некоторое время Киев отказывался принимать трупы солдат ВСУ.

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    19 июня 2025, 00:53 • Новости дня
    Путин подтвердил правоту слов Трампа об отказе ехать в Стамбул

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин заявил что глава американского государства Дональд Трамп был прав, говоря, что российский лидер не едет в Стамбул на переговоры, так как туда не едет президент США.

    По словам представителя турецкого информагентства Anadolu, о саммите в Турции с участием Владимира Зеленского Трамп сказал, что если Путин поедет, то и он прибудет на встречу, передает РИА «Новости».

    «По поводу заявления президента Трампа я услышал по-другому. Господин Трамп сказал, что «Путин не едет, потому что я не еду. А что ему там делать, когда меня там нет?». И он прав. В этом смысле он абсолютно прав», – сказал Путин.

    Также Путин согласен со словами нынешнего президента США о том, что при Трампе конфликт на Украине мог бы не случиться.

    Путин сказал, что Россия с большим уважением относится к стремлению Трампа восстановить российско-американские отношения. Президент России считает, что встреча с Трампом была бы полезной, но она должна быть подготовленной.

    «Он еще и бизнесмен, и в этом я вижу большой плюс - в том, что он все считает, считает он, поскольку он стал богатым человеком, видимо, считает он хорошо, значит, он считает, к чему приведут те или иные шаги в отношении России, сколько это будет стоит налогоплательщикам, сколько это будет стоить экономике США», – заявил Путин, отметив интерес американского бизнеса к России.

    Напомним, Путин заявил, что «готов встречаться со всеми», в том числе с главой киевского режима Владимиром Зеленским – на завершающем этапе переговоров, чтобы «поставить точку». Однако, по его словам, есть вопрос относительно того, «кто будет подписывать документы».

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    18 июня 2025, 20:50 • Видео
    Трамп хочет добить Иран

    Президент США Дональд Трамп намекнул, что в ближайшие часы Пентагон может присоединиться к атакам Израиля на Иран, если Тегеран не капитулирует. Что случилось с «президентом-миротворцем»?

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    18 июня 2025, 21:57 • Новости дня
    Французская Le Monde написала о сотнях нацистов в рядах ВСУ
    Французская Le Monde написала о сотнях нацистов в рядах ВСУ
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В рядах ВСУ служат несколько сотен сторонников нацистской идеологии, большинство из которых служат в 3-й штурмовой бригаде, наследнице запрещенного «Азова» (запрещен в РФ и признан террористическим), сообщает Le Monde. По данным издания, часть нацистов прошла подготовку во Франции.

    Французское издание Le Monde опубликовала расследование, в котором сообщается, что в рядах украинской армии служат сотни человек, симпатизирующих нацизму. Согласно данным издания, из 350 идентифицированных украинских военных 200 входят в состав 3-й штурмовой бригады, которую Le Monde называет наследницей «Азова» (запрещен в России), передает ТАСС.

    В опубликованном видео представлены кадры с нацистской символикой, которой открыто пользуются украинские военнослужащие. На их форме и теле видны свастика, «черное солнце», эмблемы Ваффен-СС и другие знаки. В материале также показаны фотографии украинских солдат с такими взглядами, проходивших подготовку в ряде европейских стран, включая Францию.

    Министерство вооруженных сил Франции отказалось комментировать возможное присутствие неонацистов среди обучаемых украинцев, отметив, что отбором занимается руководство ВСУ. В публикации подчеркивается, что бывший «Азов» (запрещен в России и признан террористическим) формировался из радикалов и ранее находился под запретом военной помощи со стороны США по причине неонацистских связей.

    Газета демонстрирует фотографии членов «Азова» с американской военной техникой, полученной до снятия запрета на поставки вооружений в 2024 году. Кроме того, отмечается участие французских наемников в ВСУ, среди которых, по данным Le Monde, есть лица, не скрывающие радикальных взглядов.

    Ранее на Красноармейском направлении и в районе Часова Яра замечено присутствие двух нацбатальонов, выполняющих функцию заградотрядов против бойцов ВСУ. На этих участках фиксируются случаи расстрелов солдат ВСУ за отказ наступать.

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    19 июня 2025, 00:06 • Новости дня
    Путин назвал Германию «соучастником» боевых действий на Украине
    Путин назвал Германию «соучастником» боевых действий на Украине
    @ Defense Ministry ROK/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Германия является стороной, поддерживающей Украину, в некоторых случаях – «соучастником» боевых действий, она не сможет быть хорошим посредником, так как «посредник должен быть нейтральным», заявил президент России Владимир Путин.

    «Мы рассматриваем на сегодняшний день Федеративную республику, также как и многие другие европейские страны, не как нейтральные государства, а как сторону, поддерживающую Украину. А в некоторых случаях, пожалуй, как соучастника этих боевых действий», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    «Даже не на Украине, а в Курске немецкая техника была. На российской земле. Даже на той части, которую Германия, не подвергает сомнению, как российская. Считает её российской», – сказал Путин.

    В ходе встречи с главами мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума он выразил сомнения, что Германия сможет «внести больший вклад, чем Соединенные Штаты, в качестве посредника».

    Путин отметил, что поставка немецких ракет Taurus не повлияет на ход конфликта на Украине, но в случае передачи ракет Киеву отношения России и Германии «совсем испортятся». При этом он подчеркнул, что речь идет об использовании «Taurus для атак на российскую территорию с применением не только самой техники, но и с использованием офицеров бундесвера». «Вот тут, конечно, возникают большие вопросы», – сказал президент.

    «Что такое Taurus? Это высокоточное оружие, которым украинские военнослужащие управлять не могут. Они не в состоянии этого делать», – сказал президент, подчеркнув, что для использования Taurus нужны космическая разведка и немецкие офицеры.

    Президент также подчеркнул, что контакты с Москвой прервали сами европейцы, поэтому они и должны делать шаги по их возобновлению, передает ТАСС.

    «Если господин федеральный канцлер (Фридрих Мерц) захочет позвонить и переговорить, я уже много раз об этом говорил, мы не отказываемся ни от каких контактов и всегда к этому открыты», – сказал Путин. Он отметил, что «года полтора назад – два такие разговоры с канцлером Шольцем, другими лидерами Европы носили регулярный характер».

    Путин также указал, что рационального объяснения отказа Германии от российского газа не существует. «Назло кондуктору куплю билет и не поеду. Так что ли? Чушь какая-то», – сказал он. По его словам, Германии на фоне балансировки на грани рецессии стоит заняться спасением своей автомобильной промышленности и повышать заработную плату, Volkswagen и Porsche «погибают».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил, что Берлин намерен поддержать создание на Украине дальнобойных ракет без ограничения по дальности. Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что отверточная сборка ракет Taurus на Украине не сделает их украинскими, а Германия окажется еще глубже вовлеченной в войну с Россией.

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    19 июня 2025, 10:45 • Новости дня
    Названо число находящихся в российских моргах тел солдат ВСУ

    Mash: В моргах трех приграничных городов России хранятся 10 тыс. тел солдат ВСУ

    Названо число находящихся в российских моргах тел солдат ВСУ
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В приграничных моргах Ростова, Курска и Белгорода хранятся более 10 тыс. тел украинских военных, сообщили СМИ.

    В моргах Ростова, Курска и Белгорода находятся не менее 10 тысяч тел украинских военных, передает Lenta.Ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Сообщается, что тела бойцов Вооруженных сил Украины проходят процедуры опознания, судебной экспертизы, а также согласования даты и места обмена. Военные сообщают, что в моргах насчитывается более 10 тыс. тел украинских военных.

    По словам представителя парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаила Саралиева, если личность погибшего удается установить сразу, процедура передачи тела занимает около полугода. В случаях, когда имеются только фрагменты для опознания, процесс передачи может длиться до года.

    Mash подчеркивает, что число потерь ВСУ растет на фоне активного наступления российских войск в Донецкой народной республике и Сумской области. Украинская сторона не успевает забирать тела погибших с территории боевых действий.

    Ранее помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Россия выполнила обещания, данные на переговорах в Стамбуле, и передала украинской стороне 6060 тел погибших военных ВСУ.

    Посол МИД России Родион Мирошник отметил, что Киев намеренно затягивает процесс идентификации тел украинских военных, чтобы избежать выплат их семьям.

    Президент России Владимир Путин подтвердил, что Россия готова передать Украине еще около 3 тыс. тел украинских военных.

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    19 июня 2025, 01:52 • Новости дня
    Путин объяснил суть демилитаризации Украины
    Путин объяснил суть демилитаризации Украины
    @ Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Российская сторона не допустит, чтобы на Украине были вооруженные силы, которые могут стать угрозой для России и ее народа, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин напомнил, что демилитаризация Украины является одной из целей СВО. Он пояснил, что демилитаризация подразумевает лишение Украины «возможности иметь вооруженные силы, угрожающие» России, передает РИА «Новости».

    «Мы не допустим, чтобы на Украине были вооруженные силы, которые в перспективе угрожают Российской Федерации и ее народу», – приводит его слова ТАСС.

    Путин заявил, что Россия готова добиваться поставленных целей военным путем, если не удастся «договориться мирным».

    Президент подчеркнул, что Россия атакует объекты ОПК Украины и места производства военной техники. Москва считает, что действия России «полностью соответствуют уставу ООН».

    Напомним, Путин указал, что количество дезертиров на Украине сильно растет, укомплектованность военных подразделений Украины составляет 47%, потери Украины на поле боя превышают уровень мобилизации в стране, молодежь бежит с Украины, чтобы не воевать за киевский режим.

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    19 июня 2025, 01:18 • Новости дня
    Путин сказал, когда может встретиться с Зеленским

    Путин допустил встречу с Зеленским на завершающем этапе переговоров

    Путин сказал, когда может встретиться с Зеленским
    @ Michael Kappeler/IMAGO/Pool/dts/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин заявил, что «готов встречаться со всеми», в том числе с главой киевского режима Владимиром Зеленским – на завершающем этапе переговоров, чтобы «поставить точку».

    «Я, кстати, сказал, я готов встречаться со всеми, в том числе и с Зеленским. Да, вопрос не в этом. Если украинское государство доверяет кому-то вести переговоры, ради бога, пускай это будет с Зеленским. Вопрос не в этом», – приводит слова Путина ТАСС.

    По его словам, есть вопрос относительно того, «кто будет подписывать документы». Путин отметил, что о «легитимности действующих властей» Украины Киевом могут делаться пропагандистские заявления, но Москву интересует «не пропагандистская составляющая, а юридическая».

    Путин сказал, что России «все равно, кто ведет переговоры, даже если это действующий глава режима». Путин заявил, что его встреча с Зеленским возможна на завершающем этапе переговоров: «Если это будет какой-то завершающий этап, чтобы не сидеть там и что-то делить бесконечно, а поставить точку».

    Путин подчеркнул, что на Украине президент назначает и военачальников, и министров, и губернаторов, а если президент нелегитимный, то и «вся система власти становится нелегитимной».

    «Подпись должна стоять легитимных властей. Иначе, знаете, придет следующий <…> и выбросит это все в помойку. Но так же нельзя, мы же серьезные вопросы решаем», – заявил Путин.

    Президент России сказал, что российская и украинская переговорные группы находятся в контакте. По его словам, необходимо не просто прекратить украинский конфликт в том виде, в котором он есть сегодня, но и найти решение на длительную историческую перспективу, чтобы подобных ситуаций не возникало впредь.

    «Вы знаете, я был участником переговоров в Минске, когда мы искали принципы мирного урегулирования, и мы говорили 17 часов подряд всю ночь, – вспомнил российский лидер. – Да, мы договорились об этих принципах, но они западной стороной не исполнялись».

    В начале конфликта Россия предлагала Киеву, чтобы Украина «на известных минских условиях договоренности воссоединила эту часть, которая от них уходила», но в Киеве отказались – «и в результате начался вооруженный конфликт». Путин заявил, что Москву в данном случае «можно как угодно клеймить за то, что она начала «агрессию», но это просто не так.

    Напомним, Зеленский заявил, что украинская делегация не имеет полномочий для обсуждения вопросов территориальной целостности на переговорах с Россией. «Это моя работа – вести переговоры о территориях», – заявил Зеленский, отметив, что готов обсуждать этот вопрос только с Путиным.

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    18 июня 2025, 20:08 • Новости дня
    Гаагский суд отказался взыскивать активы Газпрома по иску украинской «Жнивы»
    Гаагский суд отказался взыскивать активы Газпрома по иску украинской «Жнивы»
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Окружной суд Гааги отказался рассматривать иск украинской компании «Жнива» о взыскании активов российской энергетической компании «Газпром».

    В постановлении отмечается, что на Газпром распространяется государственный иммунитет России, поэтому суд не обладает юрисдикцией для рассмотрения дела, передает РИА «Новости».

    «Жнива» требовала взыскать активы Газпрома в Нидерландах в счет компенсации на сумму примерно 85 млн евро, которую ранее присудил Запорожский районный суд. Украинская компания настаивала на исполнении решения суда в соответствии с Гаагской конвенцией о признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений по гражданским и коммерческим делам.

    «Суд счел, что у него нет юрисдикции рассматривать данное ходатайство, поскольку в данном случае речь идет о юрисдикционном иммунитете Российской Федерации. Этот иммунитет распространяется и на Газпром, поскольку решение касается осуждения его как "альтер эго" Российской Федерации», – говорится в постановлении суда.

    Также суд обязал «Жниву» возместить судебные издержки.

    Ранее высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины отказал в конфискации принадлежащего российскому бизнесмену Михаилу Шелкову Демуринского горно-обогатительного комбината.

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    18 июня 2025, 21:50 • Новости дня
    Мирошник: Киев пытается дискредитировать передачу Россией тел военных ВСУ
    Мирошник: Киев пытается дискредитировать передачу Россией тел военных ВСУ
    @ Дмитрий Радченко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Посол МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Киев намеренно затягивает процесс идентификации тел украинских военных, чтобы избежать выплат их семьям.

    Заявления главы МВД Украины Игоря Клименко о длительном сроке идентификации тел украинских военных, переданных Россией, имеют целью дискредитировать масштабную работу российской стороны, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, передает ТАСС.

    Мирошник подчеркнул, что Россия передала Киеву более шести тысяч останков украинских военных, и назвал действия Москвы «высшей степенью гуманности». По его словам, высказывания Клименко не имеют оснований и лишь подтверждают, что Россия выполнила колоссальную работу по сбору, идентификации и передаче тел погибших бойцов ВСУ.

    Дипломат также выразил мнение, что украинская сторона сознательно затягивает процесс идентификации, чтобы отсрочить выплаты семьям погибших, к которым Киев якобы не проявляет интереса. Мирошник добавил, что таким образом власть на Украине старается скрыть масштабы потерь и минимизировать финансовые обязательства перед родственниками военных.

    Ранее помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский заявил, что Россия выполнила обещания, данные в ходе переговоров в Стамбуле, и передала украинской стороне 6060 тел погибших офицеров и солдат Вооруженных сил Украины.

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    18 июня 2025, 16:59 • Новости дня
    Киев вошел в десятку худших городов мира рядом со столицами Нигерии и Венесуэлы

    Киев оказался на 165-м месте в рейтинге The Economist

    Киев вошел в десятку худших городов мира рядом со столицами Нигерии и Венесуэлы
    @ Aleksander Lyskin/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Столица Украины вошла в десятку худших городов мира по качеству жизни, уступив только столицам Венесуэлы, Папуа-Новой Гвинеи и другим.

    Киев занял 165-ю строчку в ежегодном рейтинге городов мира по качеству жизни, который публикует издание The Economist. В списке украинская столица соседствует с Каракасом, Порт-Морсби, Хараре, Лагосом и Алжиром. Рейтинг составлялся на основе оценки таких параметров, как здравоохранение, культура, окружающая среда, образование, инфраструктура и стабильность.

    Авторы исследования отметили, что Киев остается в десятке худших городов на протяжении трех лет подряд, пока продолжается военный конфликт. В пятерку лидеров по уровню жизни вошли Копенгаген, Вена, Цюрих, Мельбурн и Женева, сообщает издание «Страна».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, опросы общественного мнения показали, что жители Западной Европы за последний год изменили отношение к конфликту на Украине. Берлин собирается сократить военную поддержку Киева в 2025 году в два раза. Германские политики пообещали помочь вернуть в страну украинцев, уклоняющихся от мобилизации и скрывающихся в Европе. Российские войска начали наступление в Сумской области, что, по мнению депутатов Верховной рады, должно привести к атаке на Киев.

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    18 июня 2025, 20:30 • Новости дня
    ВС России нанесли авиаудар по подразделению ВСУ у Малой Токмачки

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская армия поразила авиационной бомбой РБК-500 пункт временной дислокации украинских военных у Малой Токмачки в Запорожской области, сообщило Минобороны России.

    Пункт временной дислокации подразделения 118-й ОМБР ВСУ засекли в ходе разведки у Малой Токмачки, уточнило ведомство, передает ТАСС.

    После этого по нему нанесли авиаудар бомбой РБК-500 с универсальным модулем планирования и коррекции и кассетной боевой частью. Отмечается, что удар наносился в момент наибольшего скопления украинских боевиков.

    Ранее комплекс «Искандер» уничтожил ракетами пункт постоянной дислокации ВСУ у населенного пункта Конотоп в Сумской области.

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    19 июня 2025, 05:32 • Новости дня
    Лорак получила российское гражданство
    Лорак получила российское гражданство
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) получила российский паспорт, сообщил источник в ее окружении.

    По словам источника РИА «Новости», российский паспорт Лорак был выдан 9 июня, она оставила в документе прежнее имя – Каролина.

    В марте 2024 года стало известно о поданном певицей заявлении на гражданство России. После сообщений об этом появилась информация, что Лорак, выехав из России, обновила украинский паспорт.

    Лорак родилась в Черновицкой области Украины и в 2008 году получила звание народной артистки Украины. После 2014 года певица не выступала на Украине и постоянно жила в России, где неоднократно становилась лауреатом крупных музыкальных премий, включая «Золотой граммофон» и «Песню года». После начала Россией спецоперации на Украине певица взяла творческую паузу, но позже вернулась на сцену.

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    19 июня 2025, 10:49 • Новости дня
    Бывший глава МИД Литвы призвал Украину атаковать нефтяные объекты России
    Бывший глава МИД Литвы призвал Украину атаковать нефтяные объекты России
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил о необходимости для Украины атаковать нефтяные объекты России.

    Ландсбергис публично предложил Украине наносить удары по российским нефтяным объектам, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, передает «Газета.Ru».

    Его позиция была высказана в сообщении на странице в соцсети Х, где он разместил карту с крупнейшими нефтяными объектами Ирана и отметил, что удары Израиля направлены на снижение добычи нефти, обеспечивающей финансирование республики.

    Ландсбергис выразил уверенность, что Украина поймет, что по его мнению, российская нефть является законной целью для атак.

    Напомним, в связи с обострением ситуации между Израилем и Ираном инвесторы заняли выжидательную позицию, пишет Bloomberg. В начале торгов нефть марки Brent подорожала на 5,5% и достигла 75 долларов за баррель, West Texas Intermediate приблизилась к 74 долларам. Рынок опасается, что дальнейшая эскалация может привести к перебоям в поставках нефти с Ближнего Востока, откуда экспортируется треть мировых объемов сырья.

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    19 июня 2025, 07:05 • Новости дня
    ВСУ перебросили на Сумское направление элитные подразделения

    Tекст: Антон Антонов

    На Сумское направление переброшены элитные подразделения вооруженных сил Украины из других областей страны.

    «На Сумском направлении противник, перебрасывая элитные подразделения из других областей, пытается остановить продвижение «Северян», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    Продолжаются «ожесточенные бои» в Юнаковке, зачистка лесных массивов, ВСУ выбиты из нескольких опорных пунктов в лесополосах Сумского района. Отражены восемь контратак ВСУ: три – в окрестностях Андреевки, две – около Алексеевки, две – в Юнаковке и одна – около села Садки. У Андреевки идут «наиболее ожесточенные бои», сообщил «Северный Ветер». Из более чем 50 бойцов ВСУ, которых отправили в контратаки, ликвидированы свыше 30 человек, «остальные бежали, бросив раненных».

    «Враг не оставляет попыток прорыва на Теткинском и Глушковском направлениях. Каждый день командование ВСУ отправляет на убой штурмовые группы, которые уничтожаются «Северянами». Потери оккупантов давно превысили 2 тыс. человек, а социальные сети полны объявлений о поиске пропавших без вести ВСУшников», – говорится в сообщении.

    Указывается, что попытки «просочиться» в направлении Теткино предпринимались ВСУ из окрестностей Рыжевки. Также была попытка прорваться на российскую территорию из Бессаловки и Искрисковщины. Кроме того, украинские штурмовики выдвигались в направлении поселка Новый Путь. Часть украинских военных уничтожена, остальные сбежали вглубь украинской территории.

    На Волчанском и Липцовском направлениях в результате огневого поражения уничтожены шесть штурмовых групп ВСУ, минометный расчет и ПУ БПЛА.

    «За сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 120 на Сумском и свыше 30 на Теткинском направлениях)», – говорится в сообщении.

    Напомним, российские войска освободили сумскую Новониколаевку и Долгенькое в Харьковской области.

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    18 июня 2025, 18:44 • Новости дня
    Эксперт: Украинские власти разворовали деньги на укрепления под Сумами

    Эксперт сообщил о коррупции при возведении обороны на Сумском направлении

    Эксперт: Украинские власти разворовали деньги на укрепления под Сумами
    @ Pavlo_bagmutukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Вооруженные силы Украины сталкиваются с обрушением оборонительной линии на Сумском направлении из-за коррупционных схем при строительстве рубежей, считает эксперт.

    Оборонительная линия на Сумском направлении рушится на ряде участков, поскольку украинские власти присваивали деньги, предназначенные для ее строительства, передает ТАСС.

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил: «В целом на ряде участков на Сумском направлении можно отметить обвал оборонительной линии, которая создавалась по коррупционным схемам. И, естественно, данный факт помогает нашим военнослужащим в продвижении на данном направлении». По его словам, коррупция при возведении укреплений напрямую повлияла на прочность обороны, что облегчило продвижение российских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенные пункты Новониколаевка Сумской области и Долгенькое в Харьковской области.

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