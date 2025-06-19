Человек, который отказывается посвятить себя другим (начиная со своей семьи), обречен быть одиноким и несчастным. В таком случае смысл утрачивают не только отношения – но и жизнь вообще.4 комментария
В России осудили пятерых участников вторжения в Курскую область
Во Втором Западном окружном военном суде вынесен приговор пятерым участникам вооруженного вторжения в Курскую область, каждому из них назначено наказание в виде длительного лишения свободы, сообщили в Главной военной прокуратуре России.
Боевики 116-й бригады теробороны Украины Александр Дудник и Наталья Балаклицкая 10 октября прошлого года на бронеавтомобиле «Козак» вторглись в Суджанский район, указало ведомство, передает ТАСС.
Они блокировали населенные пункты и запугивали местных жителей. Их задержали российские военнослужащие 24 октября. Балаклицкая перед этим прошла подготовку в Британии в мае-июне 2024 года. Дудника приговорили к 16 годам лишения свободы, первые три года он проведет в тюрьме; Балаклицкая получила 15 лет колонии общего режима.
Военнослужащие 95-й десантно-штурмовой бригады Александр Титенко и Василий Катанюк 1 октября 2024 года вторглись в Курскую область, они участвовали в блокировании Погребков. Боевики попали в плен 23 октября. Они получили по 16 лет лишения свободы, первые четыре года проведут в тюрьме.
Военнослужащий 17-й танковой бригады ВСУ Евгений Крайванов вторгся в Курскую область 7 октября, он блокировал Ольговку. 17 ноября он сдался в плен. Суд приговорил его к 14 годам лишения свободы, первые три года он проведет в тюрьме.
Все осужденные признаны виновными в совершении террористического акта.
Ранее суд в России признал военнослужащего 17-й танковой бригады ВСУ 46-летнего Сергея Борисова виновным в террористическом акте при вторжении в Курскую область и приговорил его к 16 годам лишения свободы.