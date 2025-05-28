Святой и прекрасный подвиг родительства нужно прославлять и поддерживать, к матерям и отцам относиться как людям, несущим важнейшее общественное служение. Но к нему не нужно пытаться вынуждать грубым давлением или, тем более, угрозами.0 комментариев
Страны ОДКБ согласовали план военного сотрудничества на пять лет
Министры обороны стран ОДКБ в Бишкеке поддержали новый пятилетний план совместной военной работы, который определяет взаимодействие до 2030 года.
Министры обороны стран ОДКБ утвердили план развития военного сотрудничества на 2026–2030 годы, передает ТАСС.
Заседание Совета министров обороны прошло 28 мая в Бишкеке, в нем участвовали главы оборонных ведомств Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, а также генеральный секретарь ОДКБ и представители секретариата и Объединенного штаба организации.
В пресс-службе Минобороны Киргизии сообщили, что в ходе заседания был рассмотрен и одобрен новый план взаимодействия государств-участников. Особое внимание уделяли эффективности коллективных сил, способных реагировать на современные угрозы и вызовы безопасности в регионах ответственности ОДКБ.
Глава киргизского Минобороны Руслан Мукамбетов подчеркнул: «Результаты нашего очередного заседания еще раз подтвердили единство наших взглядов и принципиальных подходов в вопросах укрепления коллективной безопасности организации, дальнейшего совершенствования и развития военного сотрудничества государств – членов ОДКБ, совершенствования систем управления, совместной подготовки органов сил и средств коллективной безопасности».
Ожидается, что 28 мая участники заседания встретятся с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.
Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков проинформировал послов стран ОДКБ и СНГ о ходе диалога между Москвой и Вашингтоном. ОДКБ начала стратегическую командно-штабную тренировку Объединенного штаба. Организация предложила «варианты» реагирования в случае отправки военных ЕС на Украину.