Отношение к фигуре Сталина должно определяться не желанием «чтобы врагов корежило», а тем, чего мы, собственно, хотим – какого будущего мы желаем для себя, своих детей и внуков, нашей страны в целом.16 комментариев
В МВД предупредили о мошенничестве с билетами на Суперкубок
Злоумышленники предлагают приобрести билеты на футбольный Суперкубок России через фейковые онлайн-ресурсы, созданные специально для обмана покупателей, сообщили в МВД России.
Мошеннические сайты, предлагающие купить билеты на Суперкубок России по футболу на стадионе в Нижнем Новгороде, выявлены специалистами МВД, передает ТАСС.
В ведомстве пояснили, что эти ресурсы используют ложную информацию о проведении матча в 2025 году и нацелены на получение денег и персональных данных граждан.
В ведомстве подчеркнули, что все сайты, продающие билеты на этот матч в Нижнем Новгороде, являются мошенническими. В МВД призвали не переходить по подозрительным ссылкам, не передавать персональные данные и не совершать платежи на таких ресурсах.
Ранее в МВД предупреждали, что проблема криптомошенничества остается одной из самых актуальных на фоне популярности цифровых валют и низкой информированности граждан.