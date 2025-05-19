Врач объяснила, чем клубника может навредить организму

Tекст: Ольга Иванова

О вреде чрезмерного употребления клубники рассказала врач-нутрициолог Екатерина Гузман, отмечает «Газета.Ru». Клубника признана одним из самых распространенных аллергенов, особенно у людей с аллергией на пыльцу березы. Кроме того, ягода способна раздражать слизистую желудка и кишечника, поэтому ее не советуют при гастрите, язве и других заболеваниях ЖКТ.

Органические кислоты в клубнике могут повышать кислотность желудочного сока, что опасно для людей с уже повышенной кислотностью. Содержание оксалатов делает ягоду потенциально вредной для людей, склонных к образованию камней в почках. Врач рекомендовала перед употреблением обязательно удалять плодоножку из-за вероятного накопления в ней пестицидов.

В то же время Гузман отметила, что клубника богата антиоксидантами, витаминами, минералами и клетчаткой, обладает противовоспалительными и противораковыми свойствами. Ягода помогает профилактировать остеоартрит, защищает мозг и способствует поддержанию здоровья кожи благодаря витамину С и антиоксидантам. Также клубника является пребиотиком и подходит для людей, следящих за уровнем сахара в крови, благодаря низкому гликемическому индексу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что не существует продуктов, которые не сочетаются с кефиром. Он отметил, что никакая съедобная пища не может вызвать нежелательную реакцию при сочетании с кефиром.