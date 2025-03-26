Украинская пропаганда прошла путь от тезиса о победе над Россией до необходимости объяснения того, почему большая часть национальных богатств скоро будет в руках американцев.4 комментария
СК предложил выделять бесплатные участки для приютов животных
Для борьбы с нападениями животных на людей необходимо принять ряд мер, в их числе – чипирование домашних питомцев, выделение бесплатных помещений и земельных участков приютам бездомных животных, такие инициативы предложил глава СКР Александр Бастрыкин.
СК пришел к выводу о недостаточности действующих мер по предотвращению нападений собак и других животных на людей, сообщается в Telegram-канале ведомства.
В 2022 году возбуждено 78 уголовных дел, связанных с нападениями животных на людей, в 2023 году – 185, а в 2024 году – уже 408 дел.
Бастрыкин предложил внедрить меры поддержки негосударственных приютов, включая безвозмездную передачу земельных участков и помещений для их обустройства.
Также необходимо ужесточить контроль за деятельностью кинологических клубов и заводчиков, ввести обязательное обучение для владельцев потенциально опасных собак и запретить самовольный выгул таких животных.
Кроме того, важно провести обязательный учет и маркирование (чипирование) домашних животных.
Следственный комитет указал на необходимость усиления ответственности должностных лиц и заводчиков в случае недостаточной эффективности предложенных мер.
Напомним, в Краснодарском крае стая собак напала на двух подростков и 18-летнего юношу, после нападения их пришлось госпитализировать.
До этого домашний пес в Сургуте напал на несовершеннолетнего, животное порвало ребенку ногу.
Ранее в марте в поселке Редкино в Тверской области собака охотничьей породы напала на троих несовершеннолетних.