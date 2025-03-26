СК предложил выделять бесплатные участки для приютов животных

Tекст: Алексей Дегтярев

СК пришел к выводу о недостаточности действующих мер по предотвращению нападений собак и других животных на людей, сообщается в Telegram-канале ведомства.

В 2022 году возбуждено 78 уголовных дел, связанных с нападениями животных на людей, в 2023 году – 185, а в 2024 году – уже 408 дел.

Бастрыкин предложил внедрить меры поддержки негосударственных приютов, включая безвозмездную передачу земельных участков и помещений для их обустройства.

Также необходимо ужесточить контроль за деятельностью кинологических клубов и заводчиков, ввести обязательное обучение для владельцев потенциально опасных собак и запретить самовольный выгул таких животных.

Кроме того, важно провести обязательный учет и маркирование (чипирование) домашних животных.

Следственный комитет указал на необходимость усиления ответственности должностных лиц и заводчиков в случае недостаточной эффективности предложенных мер.

Напомним, в Краснодарском крае стая собак напала на двух подростков и 18-летнего юношу, после нападения их пришлось госпитализировать.

До этого домашний пес в Сургуте напал на несовершеннолетнего, животное порвало ребенку ногу.

Ранее в марте в поселке Редкино в Тверской области собака охотничьей породы напала на троих несовершеннолетних.