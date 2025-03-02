  • Новость часаМаск поддержал идею выхода США из НАТО и ООН
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    Запад в шоке от скандала в Овальном кабинете
    Военный эксперт объяснил попытку Киева атаковать компрессорную станцию «Русская»
    Захарова отреагировала на перепалку в Белом доме отрывком из «Собачьего сердца»
    Маск прокомментировал отрывок встречи Трампа и Зеленского в Белом доме
    Лавров разъяснил Сийярто совершенную Киевом попытку теракта на «Турецком потоке»
    Команда президента США решила прекратить переговоры с Зеленским
    Бербок призвала к срочным мерам реагирования после скандала с Зеленским в США
    Sky News: Страны Балтии недовольны отсутствием приглашения на саммит по Украине
    Судно с британскими наемниками ВСУ поражено в Одессе
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Трамп закатал Зеленского в ковер

    Есть версия, что произошедшее в Белом доме 28 февраля было случайностью. Что никто этого не хотел, так получилось из-за того, что ни Зеленский, ни Вэнс, ни Трамп просто не смогли остановиться. Однако в такое верится с трудом. На таком высоком уровне, в игре с такими ставками, случайности не случайны.

    16 комментариев
    Антон Беликов Антон Беликов В Белом доме умер ничтожный актер

    Американцы показали на весь мир шоу, на котором заезжему провинциальному комедианту указали на его реальное место в пищевой цепочке.

    13 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Европейский Рейх будет воевать без поддержки Вашингтона

    Хитрый Трамп, спровоцировав Зеленского на истерику, технично уходит из украинской истории. Зеленскому американцы помогать более не будут, как и Украине в целом.

    11 комментариев
    2 марта 2025, 08:57 • Новости дня

    Мичков принес «Филадельфии» победу над «Виннипегом» в серии буллитов

    Буллит Мичкова принес «Филадельфии» победу над «Виннипегом»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В напряженном матче НХЛ в Виннипеге «Филадельфия Флайерз» одержала победу над «Джетс» благодаря единственному точному буллиту Матвея Мичкова, а российский вратарь Иван Федотов был признан первой звездой, отразив 29 бросков.

    «Филадельфия Флайерз» на выезде обыграла «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает РИА «Новости». Основное время и овертайм завершились со счетом 1:1. Единственный результативный буллит в серии послематчевых бросков исполнил форвард «Флайерз» Матвей Мичков.

    Российский вратарь «Филадельфии» Иван Федотов отразил 29 бросков и три буллита, за что был назван первой звездой матча.

    На данный момент «Филадельфия» с 62 очками занимает шестое место в Столичном дивизионе, в то время как «Виннипег» с 88 очками лидирует в Центральном дивизионе. В другом матче «Сент-Луис Блюз» победил «Лос-Анджелес Кингз» со счетом 4:1, в составе победителей отличился Павел Бучневич, продливший свою результативную серию до шести игр. Также «Коламбус Блю Джекетс» одолел «Детройт Ред Уингз» со счетом 5:3 благодаря усилиям Дмитрия Воронкова и Ивана Проворова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Матвей Мичков набрал 10 очков за семь матчей и завоевал звание лучшего новичка февраля в НХЛ. Мичков продлил результативную серию до пяти матчей в НХЛ и забросил первую шайбу в карьере в НХЛ.

    1 марта 2025, 10:53 • Новости дня
    Захарова отреагировала на перепалку в Белом доме отрывком из «Собачьего сердца»
    Захарова отреагировала на перепалку в Белом доме отрывком из «Собачьего сердца»
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова использовала фрагмент из фильма «Собачье сердце», чтобы прокомментировать перепалку президентов США и Украины в Белом доме.

    В своем Telegram-канале дипломат отреагировала на недавнюю перепалку в Белом доме между Трампом и Зеленским, использовав отрывок из фильма «Собачье сердце».

    Захарова разместила фрагмент, где профессор Преображенский отчитывает Шарикова за его поведение. Дипломат сопроводила видео подписью: «28 февраля 2025 года, США, Вашингтон, Овальный кабинет».

    До этого Захарова предложила смотреть отъезд Зеленского из Белого дома под группу «Ленинград».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после публичной ссоры в Белом доме между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским было отменено подписание важной сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной.

    Своим поведением на встрече с президентом США Владимир Зеленский уничтожил себя в глазах граждан Соединенных Штатов, заявил американский предприниматель Илон Маск.

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    1 марта 2025, 10:39 • Новости дня
    Программа «Время героев» за год обучила 83 ветерана СВО для госслужбы

    Tекст: Александра Юдина

    Программа подготовки руководителей из числа ветеранов СВО «Время героев» завершила обучение первой группы участников, из которых более 20 человек уже получили ключевые назначения в органах государственной и муниципальной власти.

    На сайте программы указано, что в первый поток вошли 83 участника, отобранные по боевым заслугам, управленческому опыту и потенциалу, и приступили к обучению 27 мая 2024 года.

    Среди участников программы 21 человек награжден Золотой звездой Героя России, а всего они имеют 281 государственную награду.

    Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров подчеркнул, что программа поддерживает тех, кто проявил верность Отечеству и стремится занять ведущие позиции в обществе. Он отметил рвение участников и их ответственный подход к обучению.

    За время реализации программы 27 слушателей первого потока получили новые назначения, в том числе такие, как Герой ДНР Артем Жога, ставший полпредом президента в Уральском федеральном округе, и Евгений Первышов, ставший врио главы Тамбовской области. Лидирующие позиции, по словам руководителя программы Марии Костюк, должны принадлежать тем, кто доказал свою верность стране.

    Участники программы освоили модули по государственной политике и управлению, экономике и инвестициям, а также прошли стажировки в Сахалинской и Нижегородской областях и на Северном полюсе.

    Среди спикеров были представители администрации президента, члены правительства и главы регионов. Участники проходят стажировки в ключевых государственных органах.

    Более 65 тыс. участников СВО подали заявки на участие в программе, и сейчас идет дополнительный отбор для формирования второго потока.

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    1 марта 2025, 13:45 • Видео
    Третья мировая война как цель Украины

    Глава ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) заявил, что, по его мнению, третья мировая война уже началась. Для главы украинской разведки это сильное заявление. Однако он выдает желаемое за действительное.

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    1 марта 2025, 21:42 • Новости дня
    Судно с британскими наемниками ВСУ поражено в Одессе

    Судно с британскими наемниками ВСУ и военным грузом поражено в Одессе

    Tекст: Мария Иванова

    В Одессе поражено судно с военным грузом и британскими наемниками ВСУ, перевозившее, вероятно, британские безэкипажные катера, часть которых планировалась для размещения в Одессе и Очакове, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Судно с военным грузом и британскими наемниками ВСУ было поражено в Одессе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Лебедева.

    По его словам, украинские СМИ пишут о двух погибших, однако Лебедев заявил, что найдено 13 погибших, а поиски продолжаются.

    Лебедев уточнил, что судно перевозило безэкипажные катера (БЭК), предположительно из Британии. Часть БЭК планировалось разместить в Одессе, часть в Очакове Николаевской области. По данным Лебедева, техника предназначалась для атаки на Крым.

    Украинские СМИ ранее сообщали о взрыве в Одессе во время воздушной тревоги, а местные власти заявляли о повреждении портовой инфраструктуры.

    Ранее в районе порта Черноморск в Одесской области Украины произошли мощные взрывы. На этой неделе в пригороде Одессы было зафиксировано повреждение припортовой инфраструктуры, сообщал глава Одесской областной администрации Олег Кипер.

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    1 марта 2025, 19:52 • Новости дня
    Маск прокомментировал отрывок встречи Трампа и Зеленского в Белом доме

    Маск заявил, что президент США на встрече с Зеленским настаивал на прекращении огня

    Маск прокомментировал отрывок встречи Трампа и Зеленского в Белом доме
    @ Al Drago/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    На встрече в Вашингтоне президент США предлагал остановить конфликт на Украине, тогда как Владимир Зеленский стремился получить больше финансирования, заявил американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США Илон Маск.

    Маск прокомментировал отрывок встречи президента США Владимира Зеленского, где американский лидер отчитывает главу киевского режима за нежелание прекратить огонь, передает РИА «Новости».

    Маск заявил, что Трамп настаивал на прекращении огня на Украине, которое остановило бы «мясорубку», тогда как Зеленский лишь стремился получить новые финансовые средства для продолжения боевых действий.

    Ранее Илон Маск заявил, что своим поведением на встрече с президентом США Владимир Зеленский уничтожил себя в глазах граждан США.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал перепалку в Белом доме «достойной сожаления» и заявил, что Владимиру Зеленскому необходимо восстановить отношения с президентом США.

    Спикер МИД Мария Захарова использовала фрагмент из фильма «Собачье сердце», чтобы прокомментировать перепалку президентов США и Украины в Белом доме.

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    1 марта 2025, 20:48 • Новости дня
    Бербок призвала к срочным мерам реагирования после скандала с Зеленским в США

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок после скандала с Владимиром Зеленским в Белом доме призвала к срочным политическим мерам и разблокировке Бундестагом 3 млрд евро помощи Украине для укрепления безопасности в Европе.

    Бербок заявила о необходимости быстрого реагирования после скандала с Владимиром Зеленским в Белом доме. Она настаивает на принятии срочных политических мер, чтобы укрепить безопасность в Европе. Бербок считает, что Бундестаг должен разблокировать 3 млрд евро помощи Украине и расширить поддержку Киева, передает ТАСС.

    По ее словам, Германия должна взять инициативу, несмотря на переходный период формирования нового правительства. Она призвала все демократические партии содействовать быстрому принятию решений в сотрудничестве с Францией, Британией и Польшей. Министр отметила, что на саммите ЕС 6 марта должно быть принято решение о финансовом пакете для Украины.

    Бербок также указала на необходимость укрепления европейской обороноспособности в свете изменений в политике США. По ее мнению, Европа должна защищать свои интересы и ценности, включая расширение противовоздушной обороны Украины и поставки оружия.

    Между тем, президент Польши Анджей Дуда призвал Зеленского вернуться к переговорам с президентом США после их конфликта в Белом доме. По мнению польского лидера, США являются единственной силой, способной разрешить украинский конфликт, в то время как Минские соглашения и работа Нормандской четверки не принесли результатов.

    Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал перепалку в Белом доме «достойной сожаления» и заявил, что Владимиру Зеленскому необходимо восстановить отношения с президентом США.

    Западные СМИ и политики до сих пор не могут прийти в себя от политического насилия, совершенного президентом США и вице-президентом Джей Ди Вэнсом над главой киевского режима.

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    1 марта 2025, 21:54 • Новости дня
    Команда президента США решила прекратить переговоры с Зеленским

    Уолтц заявил, что команда президента США единогласно решила прекратить переговоры с Зеленским

    Tекст: Вера Басилая

    Советники президента США единогласно рекомендовали ему прекратить переговоры с Владимиром Зеленским после перепалки в Овальном кабинете, заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц.

    Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что команда Дональда Трампа единогласно рекомендовала ему прекратить переговоры сВладимиром Зеленским после перепалки, произошедшей в Овальном кабинете, передает ТАСС.

    «После такого оскорбления в Овальном кабинете мы просто не видим, как можно двигаться вперед», – отметил Уолтц.

    По его словам, продуктивные переговоры и заключение сделки по полезным ископаемым могли бы стать «позитивным моментом для Украины». Однако, как отметил помощник президента США, Зеленский не дал четкого сигнала о желании остановить боевые действия, что огорчило и разозлило американского президента.

    Он добавил, что после инцидента украинский посол и советники Зеленского просили продолжить переговоры, но украинский лидер выбрал продолжение спора.

    Уолтц также выразил мнение, что Зеленский привык к безусловной поддержке Вашингтона, что, по словам помощника, мало соответствовало новому подходу администрации Трампа.

    «Он не получил уведомления о том, что в городе новый шериф, это новый президент и мы нацелены применить новый подход для достижения мира», – подчеркнул Уолтц, добавив, что Зеленский «оказал своей стране медвежью услугу».

    Ранее президент США после скандала с Зеленским поручил изучить возможные варианты временного или полного прекращения поставок оружия на Украину в ходе совещания с сотрудниками национальной безопасности.

    Официальный представитель МИД России заявил, что Зеленский получил отрезвляющую взбучку от президента США.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Зеленского публично превратили в политический труп.

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    1 марта 2025, 14:32 • Новости дня
    Экс-посол Великобритании указал на ошибку Запада в отношении России

    Экс-посол Великобритании Брентон указал на ошибку Запада в отношении России

    Экс-посол Великобритании указал на ошибку Запада в отношении России
    @ Александр Плющев/wikipedia.org

    Tекст: Вера Басилая

    Запад совершил ошибку, прекратив контакты с Россией после начала спецоперации, но восстановление отношений возможно, если стороны примут обоюдные решения, заявил экс-посол Великобритании в Москве Энтони Брентон.

    Брентон заявил, что западные лидеры совершили ошибку, прервав связи с Россией в 2022 году, такой разрыв затруднил достижение любого прогресса, пока Дональд Трамп не пришел к власти и не изменил ситуацию, передает ТАСС.

    Экс-посол выразил надежду на скорейшее достижение мира на Украине и отметил, что по его мнению, это может привести к улучшению отношений между Западом и Россией до уровня, существовавшего после окончания холодной войны. Он указал, что потребуется преодолеть глубокое недоверие и многое восстановить, но не видит причин, почему улучшение отношений не могло бы произойти быстро, если стороны примут такое решение.

    Ранее российский посол в Британии Андрей Келин отметил, что антироссийская политика Лондона носит давний характер, но Россия готова к улучшению отношений. Однако, по его словам, инициатива должна исходить от британской стороны.

    Ранее российский посол в Лондоне Андрей Келин сообщил о продолжении дипломатических отношений с Британией, несмотря на непростую и состязательную обстановку.

    Газета ВЗГЛЯД рассуждала, как Европа будет воевать без поддержки Вашингтона после публичной перепалки Зеленского и президента США.

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    1 марта 2025, 15:55 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил попытку Киева атаковать компрессорную станцию «Русская»

    Военный эксперт Дандыкин объяснил попытку Киева атаковать компрессорную станцию «Русская»

    Военный эксперт объяснил попытку Киева атаковать компрессорную станцию «Русская»
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    «Подобные атаки говорят об ориентировке Зеленского на те страны, которые ненавидят Россию. Теперь украинцы будут пускаться во все тяжкие», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Атака трех украинских беспилотников на компрессорную станцию «Русская» в в населенном пункте Гай-Кодзор в Краснодарском крае произошла в ночь на пятницу.

    Эксперт считает неслучайным, что налет совпал со скандальным визитом Владимира Зеленского в Вашингтон: «Через «Турецкий поток» газ поступает в страны, которые симпатизируют президенту США Дональду Трампу. Но трудно понять, откуда такое поганое отношение украинцев к туркам, которые поддерживают их поставками военной техники и строительством кораблей?» – задается вопросом военный эксперт Василий Дандыкин.

    Однако европейский бомонд в лице главы евродипломатии Каи Каллас, Парижа, Брюсселя, Варшавы, Берлина, Праги и Лондона уже поддержал Зеленского после перепалки с Трампом. «Подобные атаки говорят об ориентировке Зеленского на те страны, которые ненавидят Россию. Теперь украинцы будут пускаться во все тяжкие. На наших глазах разворачивается определенная геополитическая игра», – полагает Дандыкин.

    «Чем хуже положение ВСУ на фронтах, тем больше будет это озлобление, они сейчас вошли в клинч», – считает он.

    «То, что российские подразделения ПВО сбили все три украинских беспилотника на безопасном расстоянии от компрессорной станции, говорит о том, что мы можем эффективно отражать подобные налеты. Объективно говоря, мы отражаем большинство подобных атак», – подчеркнул Дандыкин.

    Эксперт отметил, что данный налет не был массовым, но нужно учитывать и другие атаки, которые тоже отражаются: «Сейчас массовые налеты беспилотников ВСУ происходят эпизодически. Россия наносит удары по местам сборки украинских дронов, ликвидирует базы по подготовке операторов беспилотников на фронте и в дальнем тылу. Все это сказывается на возможностях противника».

    При этом Россия совершенствует свои средства противовоздушной обороны, «наблюдались случаи тарана дальних беспилотников». «Система ПВО усилена в знаковых субъектах, особенно в приграничной зоне, к которой относится и Краснодарский край», – пояснил собеседник.

    Особенно эффективными средствами для отражения воздушных атак Дандыкин назвал мобильный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» и ЗРК «Тор». «Зеленский делал комплимент американцам, говорил, что лучшие ПВО производят в Америке, но на мой взгляд, российские комплексы все-таки лучше. Все они прошли проверку боем. Это вечное соперничество средств противовоздушной обороны и сил нападения», – добавил спикер.

    В ночь на пятницу российская система ПВО успешно отразила атаку трех украинских беспилотников самолетного типа на компрессорную станцию «Русская» в населенном пункте Гай-Кодзор в Краснодарском крае. Эта станция обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток», который предназначен для газоснабжения Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы. Его мощность составляет 31,5 млрд куб. м газа.

    Как отметили в Минобороны, стратегическая цель атаки заключалась в остановке поставок газа в Европу.

    Беспилотники были уничтожены на безопасном расстоянии от объекта – компрессорная станция не пострадала, и подача газа по трубопроводу продолжается в штатном режиме.

    На сегодня «Турецкий поток» – единственный маршрут доставки российского газа в Европу, исключая поставки морем сжиженного природного газа. С начала года Украина отказалась от транзита российского газа Европу. По подсчетам ТАСС, в январе – феврале Россия нарастила экспорт газа по «Турецкому потоку» более чем на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до 3,1 млрд куб. м.

    Это не первая попытка Украины поразить инфраструктуру «Турецкого потока». В середине января силы противовоздушной обороны уничтожили девять дронов ВСУ в районе «Русской».

    Кроме того, 17 февраля налету беспилотников ВСУ подвергся нефтетранспортный объект каспийского трубопроводного консорциума (НПС «Кропоткинская)». В результате станция была выведена из строя.

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    1 марта 2025, 12:05 • Новости дня
    Белый дом оценил позицию России на переговорах в Эр-Рияде

    В Белом доме назвали позицию России на переговорах в Эр-Рияде разумной

    Белый дом оценил позицию России на переговорах в Эр-Рияде
    @ Freddie Everett/Us State/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Представители России на переговорах в Эр-Рияде не выдвинули максималистских требований, что вызвало положительную оценку Белого дома, сообщает канал CBS.

    Представители Белого дома выразили удовлетворение позицией России на переговорах в Эр-Рияде, отметив, что российские переговорщики продемонстрировали разумный подход, передает РИА «Новости».

    Как подчеркнул канал, американские чиновники, включая госсекретаря Марко Рубио и советника по национальной безопасности Майка Уолтца, отметили, что российская сторона проявила сдержанность в своих требованиях.

    Это контрастирует с позицией Украины, которая, как сообщает CBS, предъявила максималистские требования.

    По данным канала, Белый дом ожидал более жесткого подхода от России, но был приятно удивлен результатами.

    Напомним, на переговорах в Эр-Рияде Россия и США акцентировали внимание на необходимости устранения первопричин кризиса на Украине.

    Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц отметил историческую значимость этих переговоров при посредничестве Саудовской Аравии.

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    1 марта 2025, 10:20 • Новости дня
    NYP: Ермак настаивал на подписании сделки по ресурсам в Белом доме

    New York Post: Ермак настаивал на подписании сделки по ресурсам в Белом доме

    NYP: Ермак настаивал на подписании сделки по ресурсам в Белом доме
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Советник президента США Дональда Трампа Кит Келлог призывал Владимира Зеленского подписать сделку по ресурсам в Киеве, однако глава офиса Зеленского Андрей Ермак настоял на ее подписании в Белом доме, пишет New York Post.

    По данным издания, 20 февраля в Киеве Зеленский и Келлог обсудили соглашение по редкоземельным металлам между Украиной и США, передает РИА «Новости».

    В ходе встречи стороны договорились о его заключении, но Ермак предложил подписать документ в США с участием Трампа.

    В статье говорится, что Келлог был готов покинуть Украину без подписанного соглашения, которое он планировал представить Трампу.

    Тем не менее, офис Зеленского в последний момент изменил позицию и доставил необходимые документы к поезду, на который садился Келлог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после публичной ссоры в Белом доме между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским было отменено подписание важной сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной.

    Своим поведением на встрече с президентом США Владимир Зеленский уничтожил себя в глазах граждан Соединенных Штатов, заявил американский предприниматель Илон Маск.

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    1 марта 2025, 10:10 • Новости дня
    Задержаны участники налета, похитившие 7 млн рублей у петербуржской уборщицы

    Tекст: Мария Иванова

    В Липецке задержаны двое подозреваемых в вооруженном налете на квартиру петербургской уборщицы, перепродающей золотые украшения, они похитили ценности на 7 млн рублей под предлогом оценки колье с бриллиантами.

    Полиция задержала участников вооруженного налета, совершенного на петербургскую уборщицу, передает РИА «Новости». Грабители похитили ценности и деньги на сумму 7 млн рублей.

    Преступление произошло 12 февраля, когда двое мужчин под видом покупателей ювелирных украшений проникли в квартиру жертвы на улице Седова. Женщина, 27-летняя гражданка из Центральной Азии, выставила на продажу колье с бриллиантами через интернет. Под угрозой пистолета преступники вынудили ее отдать ювелирные украшения, часы, телефон и деньги.

    В результате полицейского расследования было установлено, что нападавшими оказались 24-летний житель Петербурга и 38-летний уроженец стран ближнего зарубежья, ранее судимый. Они были задержаны 28 февраля в Липецке сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД и их коллегами из УМВД по Невскому району.

    При задержании у подозреваемых изъяли травматическое и пневматическое оружие, а также часть похищенных ювелирных украшений. Ожидается, что фигурантов доставят в Петербург, где им изберут меру пресечения.

    Напомним, ранее воры-борсеточники похитили сумку из кожи крокодила за 300 тыс. рублей из иномарки уборщицы Газпрома на стоянке на Киевском шоссе.

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    1 марта 2025, 20:14 • Новости дня
    Лавров разъяснил Сийярто совершенную Киевом попытку теракта на «Турецком потоке»

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Венгрии Петером Сийярто дал разъяснения по поводу попытки теракта на газопроводе «Турецкий поток», заявило Министерство иностранных дел России.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, в ходе которого предоставил разъяснения относительно попытки теракта на газопроводе «Турецкий поток», сообщается на сайте МИД России.

    В беседе Лавров объяснил, что атака была предпринята киевским режимом с использованием беспилотников.

    Петер Сийярто отметил, что Венгрия рассматривает атаку на «Турецкий поток» как угрозу своему суверенитету. Венгерский министр заявил, что газопровод играет ключевую роль в обеспечении надежности поставок природного газа в страну и его возможная неработоспособность может подорвать энергетическую безопасность Венгрии, передает ТАСС.

    Сийярто также выразил обеспокоенность тем, что Европейская комиссия ранее гарантировала, что Украина не будет атаковать газовую инфраструктуру, ведущую в Европейский союз. В связи с этим он призвал ЕК прояснить, выполняются ли эти гарантии.

    Ранее Лавров призвал Турцию принять меры после атаки Вооруженных сил Украины на объект «Турецкого потока».

    Напомним, российская система ПВО отразила атаку трех украинских беспилотников на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, обеспечивающую подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». Военный эксперт Василий Дандыкин объяснил попытку Киева атаковать эту компрессорную станцию.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Анкара может воздействовать на Украину в связи с атакой на объект «Турецкого потока».

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    1 марта 2025, 15:51 • Новости дня
    МИД: Зеленский получил отрезвляющую взбучку от президента США
    МИД: Зеленский получил отрезвляющую взбучку от президента США
    @ Shawn Thew/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Визит Владимира Зеленского в Вашингтон, который состоялся 28 февраля, был воспринят в России как политический и дипломатический провал киевского режима, рассказала спикер МИД Мария Захарова.

    В Telegram-канале ведомства указано, что визит Зеленского в США стал полнейшим политическим и дипломатическим провал. В ведомстве подчеркнули, что такое «хамское поведение» Зеленского в Вашингтоне ставит под угрозу мировое сообщество и подтверждает его репутацию как поджигателя войны.

    «Безобразно хамским поведением во время пребывания в Вашингтоне Владимир Зеленский подтвердил, что является опаснейшей угрозой для мирового сообщества как безответственный поджигатель большой войны», – подчеркнула Захарова.

    МИД напомнил, что именно киевский режим отказался от продолжения переговоров по мирному урегулированию в 2022 году.

    Вместо этого он использовал манипуляции и ложь для оправдания военных действий и получения помощи от Запада. В результате, как отметила дипломат, Зеленский стал символом политической и нравственной деградации, стремясь лишь сохранить свою власть.

    Визит Зеленского в Белый дом, как указывает МИД, сопровождался «отрезвляющей взбучкой» от президента США. Это, по ее мнению, подчеркивает слабость европейских лидеров, которые продолжают поддерживать главу Украины, утратившего связь с реальностью.

    «Беспрецедентная в истории международной политики и дипломатии отрезвляющая взбучка, устроенная американским президентом Владимиру Зеленскому в Белом доме – это еще и свидетельство политической слабости и запредельной нравственной деградации тех европейских лидеров, которые продолжают ратовать за поддержку утратившего связь с реальностью безумного главаря нацистского режима», – заметила дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛДЯ, западные СМИ и политики до сих пор не могут прийти в себя от политического насилия, совершенного президентом США и вице-президентом Джей Ди Вэнсом над главой киевского режима.

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    1 марта 2025, 17:39 • Новости дня
    В футбольные правила внесены изменения

    IFAB изменил правило удержания мяча вратарем до восьми секунд

    В футбольные правила внесены изменения
    @ Juergen Fromme/firo Sportphoto/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) ввел новое правило, ограничивающее время удержания мяча вратарем до восьми секунд, с наказанием в виде углового удара за превышение.

    Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) внес ряд изменений в правила футбольных матчей, сообщает РИА «Новости». Одним из ключевых нововведений стал пересмотр времени, которое вратарь может держать мяч в руках. С 1 июля 2025 года, при начале сезона 2025/26, если вратарь будет задерживать мяч в руках дольше восьми секунд, вместо свободного удара, который редко применялся на практике, будет назначаться угловой удар.

    Изменения коснулись и других аспектов игры. В частности, только капитаны команд теперь имеют право общаться с арбитром, что должно улучшить коммуникацию между игроками и судьями. Другое новшество касается правила о спорном мяче: теперь мяч будет возвращаться команде, владевшей им до остановки игры.

    Также IFAB ввел изменение, касающееся правила о мяче в игре. Теперь свободный удар будет назначаться, если кто-либо из представителей команды коснется мяча, уходящего за пределы поля, без намерения повлиять на игру. Вдобавок, на стадионах появится возможность объявления арбитром своих решений по микрофону. Это новшество будет протестировано, в том числе, на обновленном клубном чемпионате мира в США, который пройдет с 15 июня по 13 июля 2025 года.

    Эти изменения направлены на повышение динамики и прозрачности футбольных матчей, что, как надеются в IFAB, сделает игру более честной и увлекательной для зрителей. Кроме того, ФИФА рекомендовала протестировать камеры на арбитрах в предстоящих турнирах, что также будет апробировано на клубном чемпионате мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый агентский регламент ФИФА может угрожать российскому футболу. Болельщики резко противятся введению Fan ID. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) утвердил изменения в правилах, отменив «тройное наказание» за фол в штрафной, что означает, что игрока больше не будут удалять при назначении пенальти.

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    1 марта 2025, 14:27 • Новости дня
    ВСУ не смогли эвакуировать застрявшую в грязи под Суджей технику НАТО

    Российские дроны выявили застрявшую в черноземе технику НАТО под Суджей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские дроны обнаружили, что украинские силы не смогли эвакуировать застрявшую в грязи под Суджей технику НАТО, включая американский бронетранспортер и бронеавтомобили.

    Российские военные, используя дроны, выявили, что Вооруженные силы Украины не смогли вывести технику НАТО из района Суджанского котла, пишет РИАМО со ссылкой на Telegram-канал Shot. Эвакуация техники стала невозможной из-за того, что машины застряли в грязи и черноземе, который стал непреодолимым препятствием после весенней оттепели. Украинские силы пытались организовать альтернативный путь снабжения через Олешню, но потеряли десять единиц техники за сутки.

    Сложности усугубило наблюдение российских сил за основным маршрутом через Юнаковку и Суджу. В результате колонна не смогла ни продвинуться вперед, ни отступить из формирующегося окружения под Суджей. Непрерывные дожди повысили влажность до 73%, что сделало местность непроходимой для различной военной техники.

    Среди застрявших в грязи машин оказались американский бронетранспортер M113, два бронеавтомобиля MRAP, украинский БТР «Козак» и санитарный автомобиль УАЗ. Российские FPV-дроны продолжают поражать обездвиженные машины, нанося существенные потери украинским силам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенный пункт Новая Сорочина в Курской области освободили, за неделю российские войска освободили шесть населенных пунктов в Курской области и зоне специальной военной операции, а российский дрон «Князь Вандал» уничтожил автотранспорт ВСУ в Курской области.

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