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В Италии посетительница музея случайно повредила картину XVI века
В Италии женщина споткнулась в музее и порвала картину XVI века
В итальянском городе Брешия посетительница музея случайно повредила картину XVI века, споткнувшись на выставке, посвященной местным художникам эпохи Возрождения, сообщили СМИ.
Как пишет Giornale di Brescia, в итальянском городе Брешия на выставке, посвященной местным художникам эпохи Возрождения, произошел случайный акт вандализма. Посетительница музея случайно повредила картину известного мастера Моретто. Это произведение представляет собой двустороннюю хоругвь, датируемую 1522–1524 годами, с изображениями святых и образа Девы Марии, передает РИА «Новости».
Отмечается, что женщина споткнулась и, падая, задела картину рукой, что привело к повреждению в правом нижнем углу. На фотографиях, распространенных СМИ, видно, что часть поверхности размером с ладонь была надорвана. К счастью, посетительница не пострадала. Директор Фонда музеев Брешии Стефано Караджов отметил, что такие инциденты не редкость, особенно учитывая популярность выставки.
Он также добавил, что полотно полностью поддается реставрации, так как линия отрыва четкая и не повредила изображение. Картину сразу отправили в лабораторию для восстановления. Сумма ущерба оценена в несколько тысяч евро, однако женщина не будет нести финансовую ответственность, так как полотно застраховано.