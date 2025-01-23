Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.5 комментариев
Путин призвал к поддержке многодетных семей
Президент России Владимир Путин призвал распространить лучшие практики поддержки материнства и детства.
Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) призвал уделять больше внимания поддержке материнства и детства, передает ТАСС. По его словам, необходимо распространять лучшие практики в этой сфере и улучшать качество социальной сферы, адаптируя ее под интересы семьи.
Путин подчеркнул важность создания комфортных условий для многодетных семей, включая расширение возможностей для семей, состоящих из нескольких поколений. «Нужно и дальше концентрировать особые усилия на распространении лучших практик поддержки материнства и детства, улучшении качества социальной сферы, ее настройки на интересы семьи», – заявил он.
Ранее Путин подчеркнул, что улучшение демографии и поддержка многодетных семей остаются важнейшими задачами, которые должны укреплять общественный авторитет и высокий статус семьи в стране. Он дал поручение правительству и регионам России принять меры, направленные на повышение рождаемости и улучшение демографической ситуации в стране. Путин также поручил правительству России и комиссиям Государственного совета обеспечить мониторинг реализации мероприятий, направленных на улучшение условий жизни семей с детьми и повышение рождаемости.