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    Трамп разрушает «зеленую повестку» в пользу России
    Франция и Британия начали планировать отправку военных на Украину
    В Совфеде оценили планы Берлина ограничить передвижение российских дипломатов в Европе
    Генсек НАТО в Давосе ошибся в направлении наступления на Украине
    Путин поручил создать условия для бизнеса выше мировых стандартов
    Песков опроверг данные Трампа о потерях СССР во Второй мировой войне
    Зеленский допустил переговоры с Путиным при гарантиях безопасности от Трампа
    Рар указал на подоплеку идеи ФРГ по российским дипломатам в Европе
    Зурабишвили назвали «продажной» за призывы к США наказать Грузию
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Трамп начал переговоры с Россией с трэш-тока

    Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.

    5 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа превращается в «черную дыру» мировой политики

    Есть две вещи, чего в отношениях с новой американской администрацией действительно могут бояться европейские элиты. И возможное решение администрации Трампа продолжать военное противостояние с Россией на Украине, но снять с себя все расходы – не самая серьезная проблема из них.

    3 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Как реагировать на выпады Трампа

    Когда Трамп хочет чего-то добиться, действует суетливо, нахраписто и упорно, повторяя одно и то же десятки раз. Если на каждый выпад реагировать, вообще больше времени ни на что не останется. Тем более что содержания реакции Трамп не слышит и слушать не будет.

    6 комментариев
    23 января 2025, 15:27 • Новости дня

    Путин призвал к поддержке многодетных семей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин призвал распространить лучшие практики поддержки материнства и детства.

    Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) призвал уделять больше внимания поддержке материнства и детства, передает ТАСС. По его словам, необходимо распространять лучшие практики в этой сфере и улучшать качество социальной сферы, адаптируя ее под интересы семьи.

    Путин подчеркнул важность создания комфортных условий для многодетных семей, включая расширение возможностей для семей, состоящих из нескольких поколений. «Нужно и дальше концентрировать особые усилия на распространении лучших практик поддержки материнства и детства, улучшении качества социальной сферы, ее настройки на интересы семьи», – заявил он.

    Ранее Путин подчеркнул, что улучшение демографии и поддержка многодетных семей остаются важнейшими задачами, которые должны укреплять общественный авторитет и высокий статус семьи в стране. Он дал поручение правительству и регионам России принять меры, направленные на повышение рождаемости и улучшение демографической ситуации в стране. Путин также поручил правительству России и комиссиям Государственного совета обеспечить мониторинг реализации мероприятий, направленных на улучшение условий жизни семей с детьми и повышение рождаемости.

    22 января 2025, 19:33 • Новости дня
    Германия предложила ограничить передвижение российских дипломатов в Европе
    Германия предложила ограничить передвижение российских дипломатов в Европе
    @ dpa/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Германия предложила Европейскому союзу ограничить доступ российским дипломатам в Европу из-за предполагаемых гибридных угроз, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico со ссылкой на документ Министерства иностранных дел Германии, в качестве примера таких угроз упоминается повреждение кабелей в Балтийском море. При этом, по информации The Washington Post, западные спецслужбы не нашли доказательств причастности России к инцидентам. Обнаружено, что аварии были вызваны ошибками экипажей проходящих судов, передает «Московский комсомолец».

    МИД в Берлине намерен усилить последствия для предполагаемых гибридных атак через сокращение времени аккредитации и ограничения свободы передвижения для владельцев российских дипломатических паспортов. К тому же Германия планирует ввести меры против судов, которые могут участвовать в транспортировке российских энергоресурсов.

    Дополнительно немецкое внешнеполитическое ведомство хочет активизировать сотрудничество с частными компаниями при проведении стресс-тестов для критической инфраструктуры. Германия надеется, что ЕС разработает более активную коммуникационную стратегию, чтобы ясно указать на ответственность России за некоторые инциденты. В материале отмечено, что ранее европейским правительствам было сложно возложить ответственность за происшествия на российскую сторону.

    В воскресенье американские и европейские разведслужбы не нашли доказательств причастности России к повреждению подводных кабелей в Балтийском море, отмечая, что инциденты могли быть вызваны авариями.

    Ранее сообщалось, что НАТО планирует включить военные меры в стратегию противодействия гибридным атакам России, которые могут угрожать критической инфраструктуре альянса.

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    22 января 2025, 17:37 • Новости дня
    Путин поручил проиндексировать страховые и военные пенсии на 9,5% в январе
    Путин поручил проиндексировать страховые и военные пенсии на 9,5% в январе
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам предложил проиндексировать cтраховые и военные пенсии уже в январе этого года.

    Он подчеркнул, что индексация должна основываться на фактической инфляции прошлого года, которая составила 9,5%.

    «Предлагаю уже в январе проиндексировать страховые пенсии исходя из реальной ситуации, а именно по фактической инфляции прошлого года, то есть на 9,5 процента», – приводит слова главы государства Telegram-канал Кремля.

    Путин также отметил необходимость дополнительной индексации пенсий для военных пенсионеров. Он назвал данную меру правильной и справедливой и поручил правительству как можно скорее принять меры для реализации этих и других решений по индексации социальных выплат и пособий.

    Ранее Кремль сообщил, что президент России Владимир Путин проведет в четверг видеоконференцию с членами правительства, где будут обсуждаться результаты контрольно-надзорной деятельности и текущие вопросы.

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    22 января 2025, 21:07 • Видео
    Трамп посадил Украину на голодный паек

    Среди указов, подписанных президентом США Дональдом Трампом в первый рабочий день, числится указ о приостановке военной помощи для иностранных государств сроком на 90 дней. Это касается в том числе Украины. Что из этого следует?

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    23 января 2025, 09:55 • Новости дня
    Нарышкин дал прогноз по обстановке в мире на 2025 год
    Нарышкин дал прогноз по обстановке в мире на 2025 год
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Мир в 2025 году будет нестабильным из-за перехода к новому мировому порядку, сообщил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

    Нарышкин дал прогноз об обстановке в мире на 2025 год, назвав ее нестабильной, передает РИА «Новости».

    По его словам, этот период не будет спокойным, и многое будет зависеть от здравого смысла и выдержки региональных и глобальных игроков.

    Директор СВР отметил, что мир переживает переход от однополярного миропорядка к новому, справедливому. Он добавил, что этот процесс сопряжен с рисками и является довольно сложным.

    «И этот процесс, конечно, имеет свои риски и очень непростой», – добавил Нарышкин.

    Нарышкин также спрогнозировал, что США и Европу ожидает сложный период внутренних кризисов, которые, по его словам, будут списываться на «руку Москвы». При этом будущий многополярный мир должен включать в себя Соединенные Штаты и европейские страны, но при равных правах с другими.

    Ранее в СВР России сообщили, что на Западе не исключили скорый обвал обороны ВСУ, отметив снижение сопротивляемости украинской армии натиску российских сил. Командир ударных беспилотников ВСУ предупредил о быстром поражении после сокращения помощи США.

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    22 января 2025, 21:39 • Новости дня
    Дроны-ретрансляторы «Касатка» научили превращаться в камикадзе и другие БПЛА

    В России создали дроны-ретрансляторы «Касатка»

    Дроны-ретрансляторы «Касатка» научили превращаться в камикадзе и другие БПЛА
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В России разработан новый дрон «Касатка», который может применяться как ретранслятор и как ложная цель, чтобы запутать противника, сообщили в Народном фронте.

    Директор новосибирского предприятия-разработчика «Аэрофрегат» Николай Жернов пояснил, что благодаря специальным отражателям этот дрон на радарах ПВО может отображаться как более дорогой дрон, например, «Герань» или «Орион», передает ТАСС.

    Дрон «Касатка» способен летать на высоте до 2 км и передавать радиосигнал на 50 км для управления другими дронами. Жернов также отметил, что «Касатку» можно использовать как дрон-камикадзе. В этом режиме он может нести до 3 кг взрывчатки и лететь на дальность до 70 км, находясь в воздухе до часа.

    Ранее более трех тысяч дронов-камикадзе «Микроб», оснащенных искусственным интеллектом и способных автономно следовать за целью, поступили в зону специальной военной операции на Украине.

    Концерн «Калашников» разработал новый дрон-камикадзе «КУБ-2-Э», который будет впервые представлен в двух модификациях на выставке IDEX-2025 в Абу-Даби.

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    22 января 2025, 17:15 • Новости дня
    Слуцкий назвал бредом заявления Зеленского о стамбульских переговорах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава комитета Госдумы Леонид Слуцкий обвинил Владимира Зеленского в манипуляциях и фальсификации информации относительно стамбульских переговоров, назвав его заявления лживым бредом.

    Слова главы Украины Зеленского о том, что на стамбульских переговорах Россия якобы требовала от него уйти и хотела заменить его на Виктора Медведчука, являются лживым бредом и игрой на публику, заявил Слуцкий, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Зеленский занимается манипуляциями, и добавил, что все заявления на Давосе о якобы ультиматуме президента России Владимира Путина являются фальсификацией.

    По словам Слуцкого, договоренности об украинском урегулировании были парафированы в Стамбуле главой украинской делегации Давидом Арахамией. «Тогда в знак доброй воли Россия отвела войска с Киевского и Черниговского направлений. Мы были готовы закончить военные действия, а украинская сторона была согласна на условия соглашения», – заявил он.

    Он также отметил, что после стамбульских переговоров тогдашний премьер Британии Борис Джонсон приказал разорвать договоренности. «Просроченный и нелегитимный Зеленский теперь пытается перевернуть картину с ног на голову, занимаясь фальсификацией истории», – добавил Слуцкий, утверждая, что это делается ради зрителей в Вашингтоне.

    Ранее Зеленский выразил недовольство Западом, обвинив США и Европу в поддержании тайных контактов с Россией через разведывательные службы на протяжении трех лет. На экономическом форуме в Давосе Зеленский также заявил, что Украина не признает новые регионы России.

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    22 января 2025, 23:26 • Новости дня
    Американский журналист Фридман анонсировал интервью с Путиным

    Лекс Фридман сообщил о планах взять интервью у Владимира Путина в России

    Американский журналист Фридман анонсировал интервью с Путиным
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский журналист Лекс Фридман заявил о намерении отправиться в Россию для интервью с президентом Владимиром Путиным, стремясь внести вклад в установление мира.

    Американский журналист Лекс Фридман анонсировал, что собирается посетить Россию для интервью с президентом Владимиром Путиным, сообщает ТАСС. О своем намерении он рассказал в ходе подкаста с комиком и телеведущим Джо Роганом. Фридман подчеркнул желание внести личный вклад в достижение мира, однако не уточнил, были ли достигнуты какие-либо предварительные договоренности о встрече с российским лидером.

    Ранее, в начале января, Лекс Фридман провел интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Его стремление пообщаться с главами государств связано с его убеждением, что такие беседы могут способствовать мирному урегулированию международных конфликтов.

    Отметим, что в феврале прошлого года американский журналист Такер Карлсон также брал интервью у Владимира Путина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда заявил, что основная цель общения, а именно преодоление информационной блокады на Западе и возможность быть услышанным, была достигнута.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль пока не заинтересован в интервью президента Владимира Путина с Эваном Гершковичем, осужденным в России за шпионаж и вернувшимся в США.

    Интервью американского журналиста Такера Карлсона с Владимиром Путиным взбесило всех в США, что сделало Карлсона «крутым», заявил боксер Кевин Джонсон.

    Американская компания PlanetRisk пыталась отслеживать маршрут президента Владимира Путина, сообщил экс-журналист The Wall Street Journal Байрон Тау.

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    22 января 2025, 18:36 • Новости дня
    Власти Сирии объявили о переговорах с Россией о военных базах

    Сирийские власти обсудили с Россией будущее военных баз на своей территории

    Власти Сирии объявили о переговорах с Россией о военных базах
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Новые сирийские власти начали переговоры с Россией о будущем российских военных баз на территории страны, сообщил министр обороны переходного правительства Сирии.

    Пока окончательное решение по этому вопросу не принято. Министр обороны в сирийском правительстве переходного периода Мурхаф Абу Касра сообщил, что до настоящего момента неясно, каким будет решение, передает ТАСС.

    По словам министра, указания от руководства на этот счет пока не поступали. Однако переговоры ведутся, и в них активно участвуют руководство страны и Министерство иностранных дел Сирии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, в Сирии расторгли инвестиционное соглашение с Россией о порте Тартус.

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    23 января 2025, 12:22 • Новости дня
    В Совфеде оценили планы Берлина ограничить передвижение российских дипломатов в Европе
    В Совфеде оценили планы Берлина ограничить передвижение российских дипломатов в Европе
    @ Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Инициатива Берлина ограничить российским дипломатам доступ в Европу вряд ли будет единогласно поддержана ЕС. Но если такое произойдет или отдельные страны введут односторонние ограничения, Москва примет ответные меры, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров.

    «Анналена Бербок отличается безграмотностью и недальновидностью. Так что неудивительно, что именно возглавляемое ею ведомство разработало предложение ограничить передвижение российских дипломатов в Европе», – отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    Выдвигаемые МИД Германии громогласные обвинения Москвы в якобы «гибридных атаках» собеседник счел безосновательными. Парламентарий не исключает, что таким образом Бербок попросту пиарится в преддверии предстоящих выборов в Бундестаг. «Сегодня она занимает эту должность, а завтра поменяется кабинет министров, и что будет с ней – остается вопросом. Но очевидно одно – запомнится Бербок как одна из разрушительниц российско-германских отношений», – считает собеседник.

    По прогнозам парламентария, инициатива Берлина против российских дипломатов не будет поддержана ЕС. «Дело в том, что с возвращением в Белый дом Дональда Трампа внутри Евросоюза стоит ожидать больших проблем. Не все страны согласны с той политикой, которую проводит Брюссель», – указал он.

    «Я думаю, что рано или поздно Европа задумается о восстановлении отношений с Россией. Тем не менее если предложения Берлина будут одобрены Евросоюзом или отдельные страны введут односторонние ограничения, то Москва примет ответные меры», – заключил Джабаров.

    Ранее в Берлине призвали страны ЕС ограничить время аккредитации и свободу передвижения российским дипломатам в Европе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на документ немецкого МИД. Предложение выдвинуто в рамках борьбы с якобы исходящими от России гибридными угрозами, говорится в материале.

    Издание привело в качестве примера повреждение кабелей в Балтийском море. При этом, по данным The Washington Post, западные спецслужбы не нашли доказательств причастности Москвы к инцидентам, они были вызваны ошибками экипажей проплывающих судов.

    В июне 2024 года издание также сообщало, что главы МИД нескольких европейских стран просили ограничить свободу передвижения российских дипломатов и членов их семей в странах ЕС. Это предложение не нашло единогласной поддержки.

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    23 января 2025, 13:29 • Новости дня
    Рар указал на подоплеку идеи ФРГ по российским дипломатам в Европе

    Политолог Рар: Бербок, продвигая идею ограничить передвижение российских дипломатов, хочет набрать очки

    Рар указал на подоплеку идеи ФРГ по российским дипломатам в Европе
    @ Shan Yuqi/Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Партия «Зеленые» считает, что Германия находится в состоянии конфликта конкретно с Россией. Поэтому представители фракции, среди которых и глава МИД ФРГ Анналена Бербок, пытаются всячески навредить Москве и ударить по ее имиджу, используя при этом миф о «гибридной войне», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Германия предложила ограничить передвижение российских дипломатов в Европе.

    «Автором идеи ограничить передвижение российских дипломатов в Европе, судя по всему, является Анналена Бербок. Она хочет перед выборами набрать политические очки, а также показать свою силу», – считает германский политолог Александр Рар.

    Как напомнил собеседник, партия «Зеленые», членом которой является глава МИД ФРГ, считает, что Германия находится в состоянии конфликта с Россией. «Поэтому представители фракции пытаются всячески навредить Москве и ударить по ее имиджу», – отметил он.

    Рар уточнил, что «Зеленые» также выступают за прекращение отношений с Россией. «Если бы Бербок занимала пост канцлера, то Берлин оборвал бы все дипломатические контакты с Москвой», – полагает спикер. Аналитик объясняет: «Пытаясь унизить Россию, МИД Германии хочет возвеличить Украину, поставить Киев выше Москвы».

    При этом эксперт обратил внимание на то, что в качестве повода для введения ограничений передвижения российских дипломатов называется угроза атак. «Гибридная война России против Запада – во многом миф, основанный на информационном противостоянии», – подчеркнул политолог.

    По его прогнозам, большинство стран ЕС выскажут поддержку инициативе немецкого внешнеполитического ведомства, но Венгрия заблокирует общее решение. «Поэтому не стоит исключать, что меры примут в отдельных странах», – заключил Рар.

    Ранее в Берлине призвали страны ЕС ограничить время аккредитации и свободу передвижения российским дипломатам в Европе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на документ немецкого МИД. Предложение выдвинуто в рамках борьбы с якобы исходящими от России гибридными угрозами, говорится в материале.

    Издание привело в качестве примера повреждение кабелей в Балтийском море. При этом, по данным The Washington Post, западные спецслужбы не нашли доказательств причастности Москвы к инцидентам, они были вызваны ошибками экипажей проплывающих судов.

    В июне 2024 года издание также сообщало, что главы МИД нескольких европейских стран просили ограничить свободу передвижения российских дипломатов и членов их семей в странах ЕС. Это предложение не нашло единогласной поддержки.

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    22 января 2025, 17:52 • Новости дня
    Путин сообщил о 1,3 трлн рублей нефтегазовых допдоходов в 2024 году

    Путин сообщил о дополнительных доходах в 1,3 трлн рублей от экспорта нефти и газа в 2024 году

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин сообщил, что бюджет в 2024 году получил 1,3 трлн рублей дополнительных доходов от продажи нефти и газа, что позволит сохранить объем Фонда национального благосостояния.

    «Дополнительные нефтегазовые доходы бюджета в прошлом году составили 1,3 трлн рублей», – сообщил президент. «Это позволит сохранить объем Фонда национального благосостояния», – уточнил он, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин на совещании заявил о значительном увеличении ненефтяных доходов бюджета России, которые выросли на 26% в прошлом году и достигли 25,6 трлн рублей.

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    22 января 2025, 21:08 • Новости дня
    Завершена очистка мазута тяжелой техникой у кормы танкера «Волгонефть-239»
    Завершена очистка мазута тяжелой техникой у кормы танкера «Волгонефть-239»
    @ URA.RU/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спасатели продолжают сбор мазута в районе севшей на мель кормы танкера «Волгонефть-239» в Черном море вручную, тяжелая техника завершила свою работу, сообщил старший аэромобильной группировки Уральского учебно-спасательного центра МЧС России Олег Максимов.

    Спасательная операция на месте аварии «Волгонефть-239» в Черном море продолжается, передает РИА «Новости». Очистка с использованием тяжелой техники в районе севшей на мель кормы завершена. Однако, как отметил Максимов, продолжается сбор мазута с помощью лопат и мешков.

    «На месте ЧС нет уже места, где мазут можно было бы убрать с помощью тяжелой техники. Но есть загрязненный участок береговой линии, который нуждается в очистке. Группа наших спасателей из пяти человек работает на месте. С помощью лопат и мешков грузят загрязненный грунт в мешки и очищают береговую линию», – рассказал он.

    Ранее глава Росморречфлота Андрей Тарасенко сообщил, что танкер «Волгонефть-239», оказавшийся на мели у берега Краснодарского края, будет полностью утилизирован после завершения процесса откачки мазута.

    На пляжах Анапы в Краснодарском крае после шторма вновь обнаружили выбросы мазута на 24 участках, их устраняют. На берегу Азовского моря в Краснодарском крае также обнаружены фракции мазута.

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    23 января 2025, 13:12 • Новости дня
    Кремль: Путин счел нужным поздравить Трампа с инаугурацией
    Кремль: Путин счел нужным поздравить Трампа с инаугурацией
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин заочно поздравил американского лидера Дональда Трампа со вступлением в должность президента США, так как счел это нужным, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что Путин посчитал это необходимым и целесообразным шагом в контексте международных отношений, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь Кремля отметил, что поздравление было заочным, что подчеркивает протокольный характер шага. Он добавил, что данный шаг свидетельствует о готовности России к конструктивному взаимодействию с Соединенными Штатами.

    В понедельник состоялась инаугурация 47-го президента США, и Дональд Трамп официально принял присягу в ротонде Капитолия. Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с Совбезом, где затронул темы мировой политики и поздравил Трампа со вступлением в должность президента США.

    Первый день президентства Дональда Трампа завершился подписанием большого числа законодательных актов. Он отменил 78 указов и меморандумов, инициированных Джо Байденом.

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    22 января 2025, 17:30 • Новости дня
    Путин сообщил о росте ненефтяных доходов бюджета на 26%

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам, на котором отметил значительный рост бюджетных поступлений, не связанных с продажей нефти и газа.

    В прошлом году ненефтяные доходы бюджета увеличились на 26% и достигли 25,6 трлн рублей, сообщил Путин.

    «Это почти на 800 млрд рублей больше, чем правительство предполагало осенью», – отметил президент, его слова приводит Telegram-канал Кремля. Этот рост доходов формирует надежную базу для государственной казны в текущем году, которая становится менее зависимой от внешних факторов на сырьевых рынках, отметил Путин.

    Ранее Кремль сообщил, что президент России Владимир Путин проведет в четверг видеоконференцию с членами правительства, где будут обсуждаться результаты контрольно-надзорной деятельности и текущие вопросы.

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    22 января 2025, 17:45 • Новости дня
    Путин назвал приемлемым показатель дефицита бюджета России в 2024 году

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин, открывая совещание по экономическим вопросам, заявил, что дефицит федерального бюджета России в 2024 году в 1,7% ВВП он считает приемлемым уровнем по сравнению с другими развитыми экономиками.

    «Несколько слов о состоянии федерального бюджета: по оценкам, его дефицит в прошлом году составил 1,7% ВВП. Это приемлемый уровень, тем более на фоне положения дел в государственных финансах так называемых развитых экономик», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Он привел данные, согласно которым в 2024 году бюджетный дефицит по отношению к ВВП в США составил 6,2%, во Франции – 6,2%, в Италии 3,8%, в Японии – 3,7%, в Германии 2,2%.

    Напомним, в среду Путин проводит совещание по экономическим вопросам, на котором отметил значительный рост бюджетных поступлений, не связанных с продажей нефти и газа.

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    22 января 2025, 16:59 • Новости дня
    Россельхознадзор закрыл поставки животноводческой продукции из ЕС

    Данкверт: Россельхознадзор закрыл на месяц поставки животноводческой продукции из ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поставки животноводческой продукции из Евросоюза приостановлены на месяц из-за опасности распространения ящура, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

    По словам Данкверта, запрет на ввоз животноводческой продукции из ЕС будет действовать в течение месяца, чтобы наблюдать за эпидемиологической ситуацией, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что после этого периода возможны смягчения ограничений, однако они зависят от отсутствия распространения вируса.

    Данкверт также добавил, что смягчение возможно только в том случае, если предприятия, в отношении которых действуют ограничения, успешно пройдут российскую инспекцию.

    Напомним, Россельхознадзор объявил о запрете на ввоз животноводческой продукции из Европейского союза с 20 января. В ведомстве ранее сообщали, что вспышка ящура в Германии могла быть вызвана бесконтрольным перемещением животных через территорию Европейского союза с Украины. В декабре Россия запретила ввоз семян подсолнечника и кукурузы из четырех стран.

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    Трамп разрушает «зеленую повестку» в пользу России

    Решение нового президента США Дональда Трампа выйти из Парижских соглашений по климату нанесло колоссальный удар по всей «зеленой повестке», которую коллективный Запад насаждал последние годы. Как борьба против глобального потепления стала гигантским бизнес-проектом Запада, почему она в итоге проваливается – и каковы в данной ситуации интересы России? Подробности

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    Новые власти Сирии решили разыграть Тартус

    Дамаск отказался от соглашения с российской компанией об управлении портом Тартус. Эксперты отмечают, что решение новых властей Сирии может стать реверансом в сторону Запада. Тем не менее у Москвы до сих пор имеются шансы на сохранение военных баз в арабской республике. Как произошедшее повлияет на диалог Москвы и Дамаска? Подробности

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    Российские удары возмездия начали снижать военный потенциал Украины

    В ответ на обстрелы ВСУ ракетами ATACMS Белгородской области Россия ответила массированными ударами по нескольким регионам Украины. Среди пораженных объектов оказался завод «Мотор Сич» и конструкторское бюро «Луч». Как отмечают эксперты, оба этих предприятия вносят заметный вклад в создание военного потенциала Украины и должны уничтожаться в упреждающем порядке. Подробности

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    Байден исполнил мечту советских пионеров

    В последние часы своего президентства Джо Байден неожиданно амнистировал индейского активиста Леонарда Пелтиера, отбывавшего в тюрьме два пожизненных срока. Как этот человек стал знаковой фигурой для всех школьников СССР – и почему его освобождение имеет особое значение именно в текущий политический момент? Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Трамп посадил Украину на голодный паек

      Среди указов, подписанных президентом США Дональдом Трампом в первый рабочий день, числится указ о приостановке военной помощи для иностранных государств сроком на 90 дней. Это касается в том числе Украины. Что из этого следует?

    • Насколько опасен Илон Маск

      На инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа случилось неожиданное: его соратник и самый богатый человек мира Илон Маск «кинул зигу». В ряде стран, включая Украину, теперь считают, что Маск – неонацист. А как на самом деле?

    • Главные провалы Байдена

      Джо Байден пообещал остаться в политике после того, как 20 января истекут его президентские полномочия. Получится ли? Чем стало его президентство для Америки и мира?

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    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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