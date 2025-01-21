Суд в США отклонил ходатайство обвиняемого в убийстве рэпера Тупака

Суд в Неваде оставил в силе обвинения против Дуэйна Дэвиса по делу Тупака Шакура

Tекст: Евгения Караваева

Суд в американском штате Невада отклонил ходатайство Дуэйна Кэффи Ди Дэвиса о закрытии дела по убийству рэпера Тупака Шакура, передает РИА «Новости».

Мужчина останется под следствием, так как суд не нашел доказательств заключения сделки об иммунитете с властями. Окружной судья Карли Кирни отметила, что штат Невада не предлагал никаких сделок Дэвису.

В сентябре 2024 года Дуэйн Кэффи Ди Дэвис был арестован в Лас-Вегасе по обвинению в организации убийства Тупака Шакура в 1996 году. Обвиняемый не признал себя виновным, утверждая, что ему был обещан иммунитет. Однако суд отклонил эти аргументы, основываясь на отсутствии документальных подтверждений.

Рэпер Тупак Шакур был смертельно ранен в Лас-Вегасе 7 сентября 1996 года. Его автомобиль BMW был обстрелян рядом с белым Cadillac. Дэвис в своих мемуарах 2019 года писал, что находился в машине во время нападения. Он остается единственным выжившим среди участников того инцидента, что позволило предъявить ему обвинения спустя 27 лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2018 году Кэффи Ди сообщил в интервью, что его племянник Орландо Андерсон застрелил Тупака Шакура.