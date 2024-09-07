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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Нормальные люди во всем мире так или иначе работают на Россию

    Люди с нормальными убеждениями по всему миру так или иначе работают на Россию и этого нельзя стыдиться потому, что это исторический этап. Никакого страха и угрызений совести. Только так победим.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русскую культуру ждут мирные дела

    Возможна ли иная, не потребительская культура мирного времени? Я полагаю, что да. Такой культурой могла бы стать культура созидания. У нас в России есть много мирных дел. Наша страна – это огромная мастерская, которая ждет работников. Место русского человека – не в вишневом садочке, а на просторах, где реализуются большие проекты.

    4 комментария
    Юрий Васильев Юрий Васильев Слова «блаженны миротворцы» будут хорошо смотреться на броне

    Подписывая 10 лет назад «минские соглашения», мы хотели не славы. А хотели мы мира. Мы очень хотели мира. Мы делали все, чтобы мир был. И даже то, что делать было не нужно.

    8 комментариев
    7 сентября 2024, 00:12 • Новости дня

    Маск оценил высказывание Путина о Камале Харрис

    Маск счел интересным высказывание Путина о Камале Харрис

    Tекст: Вера Басилая

    Американский бизнесмен Илон Маск назвал интересным высказывание президента России Владимира Путина о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах в США.

    «Интересно», – написал Маск в социальной сети X(бывший Twitter, заблокирован в России), передает RT.

    Шутка Владимира Путина о «поддержке» Камалы Харрис на выборах в США ввела в замешательство Дональда Трампа.

    Ранее Владимир Путин пошутил о «поддержке» Россией Камалы Харрис на выборах в США. Выступая на пленарном заседании ВЭФ, он напомнил, что «фаворитом» Москвы долгое время выступал Джо Байден. «Его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис», – уточнил Путин.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему шутка Путина о Харрис вызвала в Белом доме неподдельный страх.

    6 сентября 2024, 19:28 • Новости дня
    Путин проголосовал онлайн на выборах в Мосгордуму
    Путин проголосовал онлайн на выборах в Мосгордуму
    @ Алексей Дружинин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин дистанционно принял участие в едином дне голосования, отдав свой голос на выборах депутатов восьмого созыва Московской городской думы.

    На опубликованных кадрах пресс-службы Кремля видно, как российский лидер, находясь в своем рабочем кабинете, совершил несколько кликов мышью, тем самым отдав свой голос на выборах депутатов Московской городской думы, передает ТАСС.

    «8 сентября в России – единый день голосования. По его результатам будут формироваться органы власти разного уровня», – сказал Путин после своего участия в выборах. «Это всегда имеет большое значение для политической стабильности в стране. А сегодня это особенно важно», – отметил российский лидер.

    Напомним, в марте этого года глава государства уже голосовал онлайн на президентских выборах, а в предыдущие годы также принимал участие в осенних выборах дистанционно, в том числе на выборах мэра Москвы.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин намерен принять участие в едином дне голосования на выборах в Московскую городскую думу.

    В пятницу сообщалось, что более 1,5 млн москвичей проголосовали электронно на выборах депутатов Мосгордумы за первые девять часов.

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    6 сентября 2024, 16:30 • Новости дня
    Путин образовал оргкомитет национального центра «Россия»
    Путин образовал оргкомитет национального центра «Россия»
    @ Руслан Кривобок/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании организационного комитета национального центра «Россия», его председателем назначен первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

    Комитет создан в целях «демонстрации достижений Российской Федерации, укрепления национальной идентичности, использования положительного опыта развития субъектов РФ, формирования чувства гордости за страну, развития профессиональных навыков детей и молодежи, сохранения наследия международной выставки-форума «Россия», передает РИА «Новости».

    Кириенко должен в течение месяца утвердить состав оргкомитета.

    Международная выставка-форум «Россия» проходила в Москве с 4 ноября 2023-го по 8 июля 2024 года.

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    6 сентября 2024, 18:40 • Видео
    Зеленский предложил с помощь оружия закончить войну этой осенью

    На встрече военных поставщиков Украины, которая проходит на американской авиабазе Рамштайн в Германии, Владимир Зеленский призвал помочь «сделать осень временем, когда закончится конфликт». Каким образом он собирается за два с половиной месяца добиться того, чего не получилось сделать за два с половиной года?

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    6 сентября 2024, 12:18 • Новости дня
    Дробницкий: Вашингтон испугался шутки Путина о Харрис

    Американист Дробницкий: Шутка Путина о Харрис вызвала в Белом доме неподдельный страх

    Дробницкий: Вашингтон испугался шутки Путина о Харрис
    @ Ting Shen/CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Американские политики перестали понимать шутки. Они плохо образованы и не обладают уверенностью в себе. Даже легкая ирония в их адрес рискует обернуться долгими тирадами о вмешательстве в президентскую гонку, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Владимир Путин пошутил о «поддержке» Россией Камалы Харрис на выборах президента США.

    «Владимир Путин, выражаясь молодежным языком, в очередной раз «затроллил» американских политиков. Однако администрация Белого дома, впрочем как и первые лица демократов и республиканцев, полностью растеряли способность остроумно отвечать на какие-либо шутки. А ведь еще Рональд Рейган отличался поразительными остротами», – сказал американист Дмитрий Дробницкий.

    «В этом смысле я бы посоветовал американцам перечитать сборник его лучших высказываний. Ведь юмор в политике – это неотъемлемая часть выстраивания харизматичного и сильного образа лидера. К сожалению, в США с этим проблемы», – считает собеседник.

    «Причина тому – низкий уровень образованности. Единственным, кто более-менее понял ироничный посыл Владимира Путина, оказался Дональд Трамп. Он даже попытался отшутиться в ответ. На мой взгляд, вышло не совсем удачно, но само стремление похвально. Во всяком случае, это лучше, чем демонстрация бесконечной растерянности», – рассуждает эксперт.

    «Так или иначе, но легкая шутка Путина вызвала в Белом доме неподдельный страх. Они боятся завтрашнего дня, неопределенности американской политики. Поэтому любое высказывание о выборах воспринимается в штыки. При этом наш президент, скорее всего, задел американскую администрацию неумышленно», – добавляет он.

    «Его высказывание не было нацелено на Вашингтон. Собственно, никто и не просил США отвечать на эту, во многом неожиданную, шутку. Как говорится, порою лучше промолчать. Но думаю, Джо Байден с Камалой Харрис все же отреагируют. Скорее всего, в очередной раз расскажут о том, как неправильно вмешиваться в американские выборы, и постараются усилить поднадоевшую утку «о руке Москвы», пытающейся повлиять на голосование», – заключил Дробницкий.

    Ранее Владимир Путин пошутил о «поддержке» Россией Камалы Харрис на выборах в США. Выступая на пленарном заседании ВЭФ, он напомнил, что «фаворитом» Москвы долгое время выступал Джо Байден. «Его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис», – уточнил глава государства.

    Он также назвал вторую причину, по которой Россия одобряет ее кандидатуру. «Она так выразительно и заразительно смеется, что это говорит о том, что у нее все хорошо. Вот Трамп же ввел столько, такое количество ограничений и санкций в отношении России, сколько до него ни один президент раньше не вводил. А если у госпожи Харрис все хорошо, то, может быть, она воздержится от действий подобного рода», – сыронизировал Путин.

    Между тем высказывание российского лидера уже вызвало в США немалый ажиотаж. Так, издание CNN сообщает, что таким образом он якобы пытается «перемешать котел внутренней американской политики» с помощью «похвалы, отравляющей своего получателя». При этом Associated Press напоминает, что разведка США до сих пор получает данные якобы о поддержке Москвой Дональда Трампа.

    Сам кандидат от Республиканской партии оказался в замешательстве от шутки Владимира Путина. «Я не знаю, что именно говорить в связи с этим. Не понимаю, оскорблен ли я или он, наоборот, оказал мне услугу», – уточнил он. На этом фоне в самом Белом доме порекомендовали России «перестать вмешиваться в выборы США».

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    6 сентября 2024, 10:45 • Новости дня
    Блинкен отказался руководить Госдепом в случае победы Харрис

    Госсекретарь США Блинкен заявил, что откажется руководить Госдепом в случае победы Харрис

    Блинкен отказался руководить Госдепом в случае победы Харрис
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что не намерен продолжать работу в администрации в случае победы кандидатуры вице-президента США Камалы Харрис на предстоящих выборах в Америке.

    В ходе конференции в Белом доме Блинкен отметил, что будет рад возможности проводить больше времени со своими детьми, пишет The Wall Street Journal.

    «На прошлой неделе я провел некоторое время на каникулах со своими детьми, буду рад провести с ними гораздо больше времени», – подчеркнул Блинкен.

    По данным газеты, подобное признание указывает на то, что при президентстве Харрис внешнеполитическая команда, скорее всего, будет отличаться от команды действующего президента Джо Байдена.

    Как напоминает издание, Харрис давала понять, что в целом продолжит подход Байдена к международным делам, однако стала более критичной по отношению к израильскому правительству и гибели мирных жителей в Газе.

    WSJ подчеркивает, что высокопоставленные американские дипломаты редко служат больше одного срока из-за изнурительного характера работы.

    Ранее президент России Владимир Путин с иронией заявил, что Россия после того, как действующего президента США Джо Байдена «сняли» с президентской гонки, «поддерживает» его преемницу Камалу Харрис.

    Ироничный комментарий Путина о «поддержке» Харрис ввел в замешательство экс-президента США и претендента на пост американского лидера Дональда Трампа, который отметил, что «пока не понимает, оскорблен ли он, или ему, наоборот, оказали услугу».

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    6 сентября 2024, 05:00 • Новости дня
    В Пентагоне оценили последствия ударов Украины ракетами ATACMS вглубь России

    Сингх: Разрешение на удары вглубь России не поможет Киеву против авиации

    В Пентагоне оценили последствия ударов Украины ракетами ATACMS вглубь России
    @ army.mil

    Tекст: Вера Басилая

    Разрешение украинским ВС наносить удары вглубь российской территории не поможет Украине противостоять авиации РФ, потому что аэродромы, с которых взлетают боевые самолеты России, находятся вне зоны досягаемости ATACMS, сообщила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.

    Сингх привела данные разведки, согласно которым  90% российских самолетов, запускающих планирующие бомбы и ракеты по Украине, находятся на аэродромах в 300 км от контролируемой Украиной территории.

    «Эти аэродромы находятся вне зоны досягаемости ATACMS, поэтому проблемы, связанные с этими планирующими бомбами, все равно останутся», – цитирует ТАСС Сингх.

    Представитель Минобороны отметила, что стратегическая ценность применения ATACMS очень мала. Она также добавила, что количество ракет у Украины ограничено. Однако Сингх допустила, что вопрос о разрешении нанесения ударов вглубь России будут обсуждать на очередном заседании созданной Западом контактной группы по поставкам оружия Украине.

    Ранее в Белом доме заявили, что США не изменяли политику, касающуюся украинских ударов по России – ограничения на удары американским оружием вглубь российской территории остаются в силе.

    Однако Reuters заявило, что Вашингтон близок к соглашению о том, чтобы дать Украине крылатые ракеты большой дальности JASSM в течение нескольких месяцев.

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    6 сентября 2024, 18:54 • Новости дня
    Песков: США могут лишиться потребности использовать Россию
    Песков: США могут лишиться потребности использовать Россию
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Москва допускает ситуацию, при которой в США исчезнет потребность использовать Россию и приносить двусторонние отношения в жертву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «И как раз президент и говорил, что может быть и возникнет такая ситуация, когда у американцев больше не будет такой потребности использовать нашу страну как инструмент политической борьбы и приносить наши двусторонние отношения в жертву интересам этой внутриполитической борьбы», – прокомментировал Песков реакцию американских СМИ на слова российского лидера Владимира Путина на пленарной сессии ВЭФ, передает РИА «Новости».

    Напомним, Путин пошутил, что Россия «поддерживает» кандидата в президенты от демократов Камалу Харрис на выборах США. Слова Путина о Харрис ввели в замешательство другого кандидата на пост главы США – Дональда Трампа. Позже Песков объяснил, что для Путина главной является забота о россиянах, а не дела США.

    Американист Дмитрий Дробницкий заявил газете ВЗГЛЯД, что в США политики перестали понимать шутки.

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    6 сентября 2024, 18:02 • Новости дня
    Путин обсудил с Совбезом контроль воздушного пространства страны

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в ходе совещания с Советом безопасности России в пятницу обсудил вопрос контроля воздушного пространства над страной.

    Встреча проходила в подмосковной резиденции главы государства Ново-Огареве в формате видео-конференц-связи, передает ТАСС.

    «В нашей повестке дня сегодня вопрос системы контроля воздушного пространства над территорией Российской Федерации», – сказал президент. Он пояснил, что по этой теме значится один докладчик, но добавил, что по ней должны высказаться главы всех заинтересованных ведомств.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал совещание Путина с Совбезом.

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    6 сентября 2024, 02:45 • Новости дня
    В Кремле пообещали санкции для американских СМИ

    Песков: Ограничения для американских СМИ последуют в ответ на санкции США

    Tекст: Вера Басилая

    Ограничение в распространении информации американских СМИ в России последуют в ответ на санкции Вашингтона против медиагруппы «Россия Сегодня», они уже во многом действуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, зеркальные ответные меры невозможны из-за отсутствия в США государственного информагентства, и государственного телеканала, передает РИА «Новости».

    «Меры, которые станут ограничениями для их СМИ в распространении их информации, здесь будут», – заявил Песков, добавив, что ограничения для американских СМИ уже действуют.

    Напомним, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя введение американских санкций в отношении медиагруппы «Россия сегодня», заявил, что Демпартия США «уже сейчас» стремится «переложить часть вины за свои промахи в ходе электоральной борьбы на Россию».

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    6 сентября 2024, 14:35 • Новости дня
    Американскую блогершу уволили за предполагаемые связи с RT
    Американскую блогершу уволили за предполагаемые связи с RT
    @ DailyWire+/YouTube

    Tекст: Александра Юдина

    Американская медиакомпания Blaze Media расторгла контракт с блогершей Лорен Чен после того, как в СМИ появились сообщения о ее якобы сотрудничестве с российским каналом RT.

    По данным британских и американских СМИ, Лорен Чен и ее муж Лиам Донован, сооснователи медиакомпании Tenet Media, якобы сотрудничали с российским телеканалом RT. В частности, Чен принимала участие в создании нескольких статей для RT в 2021 и 2022 годах, передает РИА «Новости».

    После того как эта информация стала публичной, компания Blaze Media, с которой Чен сотрудничала как независимый подрядчик, приняла решение расторгнуть с ней контракт. Гендиректор Blaze Media Тайлер Кардон подтвердил эту информацию.

    Американская газета Daily Beast отмечает, что имена основателей Tenet Media фигурируют в обвинительном заключении по делу о финансировании блогеров российскими государственными СМИ.

    Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер сообщил, что из-за новых санкций США против России вынужден прекратить сотрудничество с RT и Sputnik.

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    6 сентября 2024, 12:43 • Новости дня
    Британский политик оценил шутку Путина о поддержке Харрис

    Британский политик Кертен оценил шутку Путина о Харрис: Топовый троллинг

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Шутку президента России Владимира Путина о якобы поддержке им кандидата в президенты США Камалы Харрис на выборах оценил лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен.

    «Топовый троллинг», – прокомментировал он, передает «Царьград»,

    Напомним, на Восточном экономическом форуме Путин пошутил, что Россия «поддерживает» Харрис на выборах США. Он напомнил, что президент Джо Байден выбыл из президентской гонки.

    «Его сняли с гонки, но он рекомендовал своим сторонникам поддержать госпожу Харрис», – сказал глава российского государства.

    Слова Путина о Харрис ввели в замешательство другого кандидата на пост главы США – Дональда Трампа.

    Американист Дмитрий Дробницкий заявил газете ВЗГЛЯД, что в США политики перестали понимать шутки.

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    6 сентября 2024, 01:46 • Новости дня
    Посол России назвал санкции США «видом политического спорта»

    Посол России Антонов заявил, что санкции стали для США видом политического спорта

    Tекст: Вера Басилая

    «Закручивание санкционных гаек» стало для американских властей своеобразным видом политического спорта, в котором администрация Белого дома упражняется с удивительным энтузиазмом, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Антонов отметил, что все чаще США пытаются надавить не только на Россию, но и на третьи страны, превращая закручивание санкционных гаек в своеобразный вид политического спорта, заставляя танцевать под собственную дудку, передает ТАСС.

    По его словам, Вашингтон «палит во все стороны», осознавая, что введенные санкции не принесли желаемого результата США.

    «Угрозы зарубежным партнерам репрессалиями за взаимодействие с любыми нашими банками, даже не находящимися в черных списках  стали новым словом в местном санкционном жаргоне», – отметил Антонов.

    Ранее Министерство финансов США ввело новые санкции против двух индийских судоходных компаний, Gotik Shipping Co и Plio Energy Cargo Shipping, подозревая их в участии в проекте «Арктик СПГ – 2» российской компании «Новатэк».

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    6 сентября 2024, 14:19 • Новости дня
    Песков пояснил слова Путина о поддержке Харрис на выборах

    Песков: Для России дела США не являются заботой

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Для президента России Владимира Путина главной является забота о россиянах, а не дела США, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя его слова о «поддержке» на выборах в США кандидата Камалы Харрис.

    Представитель Кремля напомнил, что вопрос об американских выборах задала модератор дискуссии в рамках ВЭФ. «Американские дела не могут быть и не являются заботой, которая находится в верхних строчках повестки дня президента, все-таки для него главное – наша страна, наши люди, граждане, забота о них», – передает слова Пескова ТАСС.

    Говоря о том, как следует воспринимать слова Путина о «поддержке» Харрис, пресс-секретарь отметил, что осмыслить их должны те, кому это интересно за рубежом.

    «Когда его (Путина – прим. ВЗГЛЯД) спрашивают о международных делах, он их комментирует. Что касается тона, наверное, это должны пытаться осмыслить те, кому это интересно за рубежом, давайте не будем их лишать такой возможности», – сказал он.

    Также Песков отметил, что США не прекращают давление на Россию и ее граждан. Также оказывается давление на российские СМИ. «Вашингтон не допускает даже возможности, чтобы эта подача с нашего угла была кому-то доступна», – пояснил Песков.

    Подобную политику США Москва решительно осуждает и считает неприемлемой, однако Россия осознает, в какой реальности существует и действует, согласно своим интересам.

    При этом и Россия, и ее президент являются неотъемлемой частью политической борьбы самих США.

    Напомним, Путин пошутил, что Россия «поддерживает» Харрис на выборах США. Слова Путина о Харрис ввели в замешательство другого кандидата на пост главы США – Дональда Трампа.

    Американист Дмитрий Дробницкий заявил газете ВЗГЛЯД, что в США политики перестали понимать шутки.

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    6 сентября 2024, 21:54 • Новости дня
    Американская разведка опровергла вмешательство в выборы в США

    Внешние силы не пытаются вмешиваться в выборы президента США, но якобы стремятся «повлиять» на них и ослабить страну, заявил представитель американской разведки.

    По его словам, Россия, Иран и Китай «видят выборы как уязвимое место» и якобы пытаются повлиять на выборные процессы, поддерживая одного из кандидатов. Офицер уточнил, что «Россия представляет собой наибольшую угрозу», так как ее целью является «ослабление США и поддержки Украины» со стороны Вашингтона, передает РИА «Новости».

    Ранее Министерство финансов США объявило о введении санкций против главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской.

    Также Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы «Россия сегодня» и ее дочерних предприятий, присвоив им статус «зарубежные миссии».

    Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобные утверждения «абсолютно голословными».


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    6 сентября 2024, 17:04 • Новости дня
    Путин поручил управлять антитеррором в Азовском море оперштабу в Симферополе

    Оперативный штаб в Симферополе будет отвечать за борьбу с терроризмом в акватории Азовского моря

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин поручил оперативному штабу в Симферополе управлять контртеррористическими операциями в Азовском море. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

    В документе говорится, что штаб будет отвечать за планирование и проведение операций в акватории Азовского моря, за исключением портов, лиманов, Керченского пролива и Таганрогского залива, передает ТАСС.

    Ранее главком ВМФ России заявил, что в составе флота будут созданы соединения на Азовском море.

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    6 сентября 2024, 13:59 • Новости дня
    Песков объяснил, как Россия ответит на санкции США против российских СМИ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона, решая вопрос об ограничениях американских СМИ, учтет, занимается ли то или иное издание фейками, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Некоторые из них все-таки сохраняют намеки на попытку выдержать баланс в подаче информации о происходящем, в первую очередь вокруг Украины. Некоторые же не утруждают себя попытками сохранять баланс: подают информацию однобоко, не гнушаются фейками и т. д.», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что при принятии решений об ограничении их деятельности эти факторы будут приняты во внимание.

    Так представитель Кремля ответил на вопрос об ограничениях американских СМИ в России в ответ на санкции в отношении RT.

    Соединенные Штаты в сентябре ввели санкции против МИА «Россия сегодня», РИА «Новости», RT, Sputnik, Ruptly. Из-за них от работы с российской прессой отказались некоторые журналисты и эксперты.

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • Зеленский предложил с помощь оружия закончить войну этой осенью

      На встрече военных поставщиков Украины, которая проходит на американской авиабазе Рамштайн в Германии, Владимир Зеленский призвал помочь «сделать осень временем, когда закончится конфликт». Каким образом он собирается за два с половиной месяца добиться того, чего не получилось сделать за два с половиной года?

    • Истерика в Киеве: Зеленский снес полправительства

      На Украине прошла серия массовых отставок должностных лиц, инициированная офисом Владимира Зеленского. В частности, МИД Украины теперь будет возглавлять не Дмитрий Кулеба, а Андрей Сибига, известный своей борьбой с песней «Катюша». Чем новый глава МИД Украины лучше старого?

    • Путин в Монголии разозлил Украину

      Визит президента России Владимира Путина в Монголию вывел из себя руководство Украины, где пообещали «поработать с партнерами» и «наказать» монголов, от которых почему-то ждали ареста главы российского государства по ордеру МУС. Но ждали, разумеется, напрасно.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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