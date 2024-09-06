МВД уточнило требования к аптечкам в автомобилях

Tекст: Денис Тельманов

В приказе уточняется, что аптечка должна находиться в легкодоступном месте и не мешать управлению автомобилем. «Место размещения аптечки необходимо выбирать таким образом, чтобы она не создавала помех в управлении транспортным средством», – отмечается в требованиях, передает ТАСС.

Также владельцам автомобилей необходимо следить за комплектацией аптечки, своевременно пополнять ее и проверять сроки годности медицинских изделий. Использовать аптечку следует в соответствии с порядком оказания первой помощи, утвержденным Минздравом РФ.

Новые требования вступят в силу 1 марта 2025 года и будут действовать до 1 марта 2031 года. При этом аптечки, укомплектованные по старым правилам, можно использовать до истечения срока годности медицинских изделий, но не позднее 1 сентября 2027 года.

Ранее Министерство здравоохранения РФ утвердило новый состав автомобильной аптечки. В комплект первой помощи для автомобилистов теперь входит спасательное одеяло, маркер или карандаш, а также обновлены требования к бинтам и ножницам.