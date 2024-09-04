Люди, раздающие медицинские советы, не имея на это ни права, ни компетенции – увы, реальность. Это часть более общей проблемы, стоящей перед всем миром – по крайней мере, миром, подключенным к глобальной Сети.4 комментария
Путин призвал снять ограничения на посещение иностранцами дальневосточных портов
Путин назвал неактуальным запрет схода на берег иностранных туристов в портах Дальнего Востока
В дальневосточных портах иностранным туристам запрещено сходить на берег с судов, стоящих на рейде. Президент России Владимир Путин во время встречи с модераторами ВЭФ предложил снять данные ограничения, как потерявшие всякую актуальность.
Путин поддержал предложения по увеличению доступности регионов Дальнего Востока для туристов и иностранцев. Речь идет о развитии парка малой авиации и расширении перечня дальневосточных портов, куда могут заходить круизные лайнеры, а также пунктов схода туристов на берег, сообщает Telegram–канал Кремля.
Президент попытался выяснить у главы команды RussiaDiscovery Вадима Мамонтова, почему осложнен сход туристов на берег,
«Это закрыто по линии Минобороны? Пограничников? Многие вещи принимались еще в стародавние времена, и сегодня абсолютно неактуальны эти запреты. В свое время весь Владивосток был закрыт – даже был закрытый город, только, по сути, военно–морская база – и все. Но теперь он процветает» – указал Путин.
«Раскрытие региона для возможных посещений чрезвычайно важно, – подчеркнул Путин, говоря с Мамонтовым. – Я с вами полностью согласен: оформите все, пожалуйста. С удовольствием вас поддержу».
Как сообщалось в среду ранее, Путин по видеосвязи принял участие в запуске новых предприятий на Дальнем Востоке. Путин дал старт выходу на полную мощность нового специализированного порта «Суходол» в бухте Тепляковского в Приморском крае; запущен горно-обогатительный комбинат «Озерный» на одноименном месторождении полиметаллических руд в Бурятии. Кроме того, в Приморье при участии президента открыт завод по производству труб для водоснабжения и газоснабжения из полиэтилена.
Запуск объектов прошел в ходе рабочей поездки президента во Владивосток, где глава государства принимает участие в ВЭФ-2024.