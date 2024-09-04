Путин призвал снять ограничения на посещение иностранцами дальневосточных портов

Путин назвал неактуальным запрет схода на берег иностранных туристов в портах Дальнего Востока

Tекст: Константин Сергеев

Путин поддержал предложения по увеличению доступности регионов Дальнего Востока для туристов и иностранцев. Речь идет о развитии парка малой авиации и расширении перечня дальневосточных портов, куда могут заходить круизные лайнеры, а также пунктов схода туристов на берег, сообщает Telegram–канал Кремля.



Президент попытался выяснить у главы команды RussiaDiscovery Вадима Мамонтова, почему осложнен сход туристов на берег,

«Это закрыто по линии Минобороны? Пограничников? Многие вещи принимались еще в стародавние времена, и сегодня абсолютно неактуальны эти запреты. В свое время весь Владивосток был закрыт – даже был закрытый город, только, по сути, военно–морская база – и все. Но теперь он процветает» – указал Путин.

«Раскрытие региона для возможных посещений чрезвычайно важно, – подчеркнул Путин, говоря с Мамонтовым. – Я с вами полностью согласен: оформите все, пожалуйста. С удовольствием вас поддержу».

Как сообщалось в среду ранее, Путин по видеосвязи принял участие в запуске новых предприятий на Дальнем Востоке. Путин дал старт выходу на полную мощность нового специализированного порта «Суходол» в бухте Тепляковского в Приморском крае; запущен горно-обогатительный комбинат «Озерный» на одноименном месторождении полиметаллических руд в Бурятии. Кроме того, в Приморье при участии президента открыт завод по производству труб для водоснабжения и газоснабжения из полиэтилена.

Запуск объектов прошел в ходе рабочей поездки президента во Владивосток, где глава государства принимает участие в ВЭФ-2024.

