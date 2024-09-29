Филиппо назвал задержание супругов в Германии за трансляцию российских каналов «еврофашизмом»

Tекст: Дарья Григоренко

Филиппо выразил резкую критику в отношении действий властей Германии. Он назвал задержание супружеской пары, которая якобы предоставляла доступ к российским телеканалам, в частности RT, проявлением «еврофашизма», передает РИА «Новости».

В соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Филиппо заявил: «Тоталитарный ЕС: новый пугающий эпизод!». Он подчеркнул, что арест супругов является еще одним примером цензуры и тоталитаризма в Европейском Союзе. По его мнению, подобные действия властей указывают на усиление контроля и подавление инакомыслия.

Филиппо также отметил, что арестованным угрожает тюремное заключение и серьезные финансовые штрафы за их действия. Политик выразил обеспокоенность по поводу усиления цензуры и преследования за попытки предоставить доступ к альтернативным источникам информации.

Ранее сообщалось, что в Германии супружеская пара подозревается в организации показа российских телеканалов через интернет, это грозит им лишением свободы на срок не менее года. При этом, в августе газета сообщала, что в Германии уже проводились обыски в нескольких квартирах в рамках данного расследования. В связи с этим немецкие власти подчеркнули, что незаконное распространение контента является серьезным преступлением.