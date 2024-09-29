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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Почему футбольные фанаты ругают «Зенит»

    «Зенит» очень большой и заметный, как «Пари Сен-Жермен» во Франции и «Бавария» в Германии. А способ решения недовольства среди болельщиков один – России нужен новый чемпион, хотя бы на один сезон.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как приватизировали Европу

    «План Дауэса» – нечто гораздо большее, чем то, что о нем принято говорить, да и к нам самим имеет отношение гораздо большее. Возможно, это вообще ключевая точка XX века. В этом году ему исполнилось сто лет.

    15 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Порошенко готовится к выборам Зеленского

    Возможно, так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения.

    3 комментария
    29 сентября 2024, 14:42 • Новости дня

    Французский политик осудил задержание супругов в Германии за трансляцию российских каналов

    Филиппо назвал задержание супругов в Германии за трансляцию российских каналов «еврофашизмом»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал задержание супругов в Германии за трансляцию RT, назвав это «еврофашизмом».

    Филиппо выразил резкую критику в отношении действий властей Германии. Он назвал задержание супружеской пары, которая якобы предоставляла доступ к российским телеканалам, в частности RT, проявлением «еврофашизма», передает РИА «Новости».

    В соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Филиппо заявил: «Тоталитарный ЕС: новый пугающий эпизод!». Он подчеркнул, что арест супругов является еще одним примером цензуры и тоталитаризма в Европейском Союзе. По его мнению, подобные действия властей указывают на усиление контроля и подавление инакомыслия.

    Филиппо также отметил, что арестованным угрожает тюремное заключение и серьезные финансовые штрафы за их действия. Политик выразил обеспокоенность по поводу усиления цензуры и преследования за попытки предоставить доступ к альтернативным источникам информации.

    Ранее сообщалось, что в Германии супружеская пара подозревается в организации показа российских телеканалов через интернет, это грозит им лишением свободы на срок не менее года. При этом, в августе газета сообщала, что в Германии уже проводились обыски в нескольких квартирах в рамках данного расследования. В связи с этим немецкие власти подчеркнули, что незаконное распространение контента является серьезным преступлением.

    28 сентября 2024, 12:21 • Новости дня
    Россия предъявила претензии по «Северным потокам» четырем странам

    МИД: Россия направила досудебные претензии Германии, Дании, Швеции и Швейцарии по «Севпотокам»

    Россия предъявила претензии по «Северным потокам» четырем странам
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Россия предъявила досудебные претензии Германии, Дании, Швеции и Швейцарии по терактам на газопроводах «Северные потоки», заявив о нарушении международных договоров, сообщает официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По ее словам, Россия базирует свои требования на Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года, передает РИА «Новости».

    «Российская Федерация официально предъявила досудебные претензии на основании международных конвенций, касающихся терроризма», – отметила Захарова. Она подчеркнула, что на очереди и другие государства, которые могут быть причастны к терактам.

    Захарова добавила, что подрывы газопроводов «Северные потоки» – это акт международного терроризма, подпадающий под международные договоры, требующие от государств предотвращения таких актов и сотрудничества в расследованиях.

    Спикер МИД отметила, что данные обязательства не выполняются. В частности, Швейцария, где зарегистрирована компания-оператор, не пыталась расследовать теракт, а Дания и Швеция свернули свои расследования, не обнародовав результаты.

    Захарова также отметила, что Германия, где находятся конечные точки газопроводов, не предоставила позитивных результатов расследования.

    Более того, по словам представителя МИД, ордеры на арест подозреваемых, разосланные Германией, не были исполнены, и как минимум один подозреваемый скрылся в Украине.

    Ранее сообщалось, что в ФРГ выданы ордера на арест по делу «Северных потоков». По данным Spiegel, операция по подрыву газопровода обошлась почти в 300 тыс. долларов. План диверсии утверждал экс-главком вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный.

    Напомним, Служба внешней разведки России заявила о получении новых данных, подтверждающих причастность англосаксов к диверсиям.

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    26 сентября 2024, 21:54 • Новости дня
    Глава бундесвера отреагировал на изменения ядерной доктрины России
    Глава бундесвера отреагировал на изменения ядерной доктрины России
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обновление ядерной доктрины России не изменит внешнюю политику НАТО и Германии, заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус на пресс-конференции с литовским министром обороны Лауринасом Касчюнасом.

    По словам Писториуса, Германия и Североатлантический альянс следуют своему курсу, передает РИА «Новости».

    «Это вообще не нужно комментировать. Завтра будет что-нибудь другое. Мы идем своим путем, мы делаем то, что считаем правильным», – сказал он.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал предложенные президентом России  изменения в российскую ядерную доктрину «безответственными и несвоевременными».

    В среду на совещании Совбеза по ядерному сдерживанию президент Владимир Путин озвучил ключевые изменения, которые предложено внести в Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Среди прочего в проекте расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, и дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются соответствующие мероприятия.

    Газета ВЗГЛЯД анализировала, как обновленная ядерная доктрина будет работать для сдерживания агрессивных действий Запада.


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    29 сентября 2024, 12:58 • Видео
    Китай и Бразилия объединились против Зеленского

    Представители Китая и Бразилии заявили о создании платформы «Друзья мира», к которой они пригласили присоединиться другие страны. Цель объединения – завершить конфликт на Украине. Что это значит? И почему Владимир Зеленский резко против?

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    27 сентября 2024, 19:48 • Новости дня
    Медведев: От Эстонии останется «мокрое место» в случае удара по России
    Медведев: От Эстонии останется «мокрое место» в случае удара по России
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев словами «чем смешнее государство, тем выше гонор» прокомментировал заявление начальника генштаба Сил обороны Эстонии генерал-майора Вахура Каруса о готовности нанести превентивный удар по России.

    «Ну что тут можно сказать? Чем смешнее государство, тем выше гонор у отдельных сумасшедших руководителей этого государства», – сказал Медведев на видео, опубликованном на его странице в соцсети «ВКонтакте».

    Он подчеркнул, что, делая такие заявления, необходимо принимать в расчет одно – в случае использования тактического ядерного оружия России применительно к отдельным государствам, которые позволяют себе такие высказывания, от них «останется просто мокрое место».

    Ранее начальник генштаба Сил обороны Эстонии генерал-майор Вахур Карус заявил, что НАТО готовится к конфликту с Россией. Он также заявил о готовности Таллина нанести превентивный удар.

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    26 сентября 2024, 22:44 • Новости дня
    Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на медиков в Москве

    Бастрыкин распорядился начать дело после нападения мигранта на врачей в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Следственного комитета Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения 24-летнего мигранта на бригаду медиков в одном из районов Москвы, где он повел себя неадекватно и оказал сопротивление полиции.

    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения мигранта на медицинскую бригаду в Москве, пишет ТАСС.

    Инцидент произошел, когда 24-летний мигрант напал на врачей и оказал сопротивление полиции, прибывшей для его задержания.

    Ведомство сообщает, что нападение произошло в одном из районов столицы, когда бригада врачей приехала для осмотра молодого человека, который вел себя неадекватно и набросился на медиков.

    Ранее сообщалось, что в Москве мигрант затушил свечи в церкви и напал на прихожанку

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    26 сентября 2024, 17:54 • Новости дня
    Новак: Россия готова возобновить поставки газа по «Северному потоку – 2»

    Новак заявил о готовности России возобновить поставки газа по «Северному потоку – 2» в ЕС

    Новак: Россия готова возобновить поставки газа по «Северному потоку – 2»
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия призывает к международному расследованию с участием Москвы по взрывам на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», оставаясь готовой возобновить поставки газа в Европу при соответствующем желании партнеров, заявил вице-премьер Александр Новак.

    Новак указал на заинтересованность некоторых западных стран в подрывах газопроводов, подчеркнув, что международное расследование позволит получить более объективные результаты, передает ТАСС. По его мнению, необходимо учитывать заявления и позиции западных стран в этом контексте.

    «Мы неоднократно говорили, что Россия готова (возобновить поставки), если будет желание наших партнеров», – добавил вице-премьер.

    Ранее эксперт Юшков назвал условия подключения уцелевшей нитки «Северного потока»

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    26 сентября 2024, 19:12 • Новости дня
    Омич получил инфаркт, отжавшись 239 раз на спор

    Омич довел себя до инфаркта, пытаясь отжаться 240 раз

    Омич получил инфаркт, отжавшись 239 раз на спор
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Житель Омска на спор пытался отжался 240 раз и попал в больницу с инфарктом, теперь ему предстоит пройти курс лечения и реабилитации.

    Омич обратился за медицинской помощью после того, как почувствовал сильную боль на предпоследнем 239 отжимании, передает RTVI со ссылкой на «12 канал».

    В пресс-службе Минздрава Омской области сообщили, что пациенту было проведено стентирование коронарных артерий. Мужчине назначили курс лечения и реабилитации.

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    26 сентября 2024, 21:07 • Новости дня
    Немецкий политик призвал восстановить «Северные потоки»

    Глава немецкой партии АдГ Крупалла призвал восстановить «Северные потоки»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток 2» были взорваны врагами энергетического суверенитета Германии, заявил сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла.

    «Сегодня исполнилось два года с момента, когда враги энергетического суверенитета Германии взорвали «Северный поток», – написал политик на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) в четверг, передает РИА «Новости».

    Крупалла подчеркнул, что АдГ в бундестаге настаивает на расследовании инцидента. Он призвал «отремонтировать, запустить и обезопасить» трубопроводы.

    Ранее вице-премьер Александр Новак заявил о готовности России возобновить поставки газа по «Северному потоку – 2» в ЕС.

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    27 сентября 2024, 02:21 • Новости дня
    Банки заморозили 30 тыс. счетов за день по новому закону о возврате средств

    Банки России заблокировали 30 тыс. счетов в первый день действия нового закона

    Tекст: Денис Тельманов

    В первый день действия нового закона о возврате средств банки заблокировали 30 тыс. счетов, в целях предотвращения мошенничества при переводах.

    По данным, опубликованным РБК, в первый же день вступления в силу нового закона о возврате средств в рамках борьбы с кражами с банковских счетов граждан, кредитные организации в России заморозили 30 тыс. счетов.

    Директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров отметил, что это связано с требованиями возвращать клиентам средства, если банк допустил перевод на мошеннический счет.

    Новый закон, вступивший в силу 25 июля 2024 года, предусматривает, что банки обязаны возвращать украденные средства в случаях, когда перевод был произведен на счет, указанный в специальной базе ЦБ. База данных составляется на основе информации, передаваемой банками и другими платежными операторами, и включает информацию о подозрительных операциях.

    Кроме того, банки теперь блокируют на два дня подозрительные операции, чтобы удостовериться в добровольности переводов. Ежедневно системно значимые банки «охлаждают» около 20 тыс. переводов. Некоторые клиенты не всегда понимают причины таких блокировок и обращаются в банки за разъяснениями.

    Председатель правления НКО «Мобильная карта» Елена Шейкина рассказала о проблемах легальных клиентов, чьи данные могли быть использованы мошенниками для открытия счетов. Она предложила улучшить механизм исключения из базы данных мошеннических переводов, чтобы у клиентов была возможность подтвердить свою личность в обслуживающем банке. Уваров отметил, что это обсуждение возможно, но делать выводы о необходимости изменений в законе пока рано.

    В 2023 году мошенники похитили у клиентов банков 15,8 млрд рублей, осуществив 1,17 млн операций. Банки вернули только 8,7% украденных средств. По сравнению с 2022 годом количество мошеннических операций увеличилось на треть, однако было предотвращено хищений на сумму 5,8 трлн рублей.

    Ранее ВТБ сообщил о мошенничестве через обновление банковских приложений.

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    27 сентября 2024, 19:32 • Новости дня
    Беспилотник «Альбатрос М5» поступил в Российскую армию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новейший беспилотный комплекс «Альбатрос М5» начал поступать на вооружение Российской армии для выполнения задач по разведке, корректировке и наведению.

    Этот аппарат самолетного типа имеет размах крыла более трех метров и может находиться в воздухе около четырех с половиной часов в зависимости от погодных условий и полезной нагрузки, передают «Известия» со ссылкой на разработчиков. Радиус его действия составляет около 60 км, а максимальная скорость достигает 110 км/ч.

    Беспилотник предназначен для различных задач, включая разведку, корректировку, наведение и подтверждение поражения цели. Представители компании отметили, что на «Альбатрос М5» возможна установка фото-, видео- и тепловизионной камер. При необходимости аппарат может быть оснащен газоанализаторами, мультиспектральными камерами и другими приборами, доступными на рынке.

    Запуск дрона осуществляется с помощью пневматической или обычной катапульты, а посадка – с использованием парашюта. По данным компании «Альбатрос», около 60% комплектующих для «Альбатрос М5» произведено в России. Программное обеспечение также полностью разработано отечественными специалистами. Беспилотник уже активно используется в приграничных зонах и на определенных направлениях в зоне специальной военной операции.

    Ранее президент России Владимир Путин пообещал обеспечить армию серийными образцами передовых средств поражения.

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    28 сентября 2024, 04:29 • Новости дня
    Супругов заподозрили в незаконной трансляции российских каналов в Германии

    Немца и украинку заподозрили в незаконной трансляции российских телеканалов в Германии

    Tекст: Антон Антонов

    В Германии супружеская пара подозревается в организации показа российских телеканалов через интернет, это грозит им лишением свободы на срок не менее года, сообщила немецкая таможня.

    Подозреваемые – 37-летний гражданин Германии и его 42-летняя жена с украинским паспортом – якобы предоставляли доступ к нескольким российским телеканалам, попавшим под санкции, начиная с 2022 года. В частности, в их предложение входили, как сообщается, «Россия 1» и RT, передает РИА «Новости».

    По данным таможни, в случае признания виновными подозреваемым угрожает лишение свободы на срок не менее года за коммерческие преступления по закону о внешней торговле. Во время обысков у подозреваемых изъяли оборудование и 40 тыс. евро наличными. Арестованы активы на 120 тыс. евро, что, как утверждается, соответствует предполагаемому «незаконному» доходу.

    Кроме того, интернет-сайт, через который осуществлялись трансляции, был заблокирован властями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз без обращения к суду или национальным регуляторам ввел санкции против российских СМИ, запретив их вещание на территории ЕС. В сентябре Евросоюз продлил персональные санкции против россиян. Под европейскими ограничениями из-за ситуации на Украине находятся более 2,2 тыс. физлиц и организаций.

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    26 сентября 2024, 18:48 • Новости дня
    Швейцарские власти пытались помешать празднованию похода Суворова

    Посол Гармонин: Швейцарские власти пытались помешать празднованию похода Суворова через Альпы из-за конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кантональные власти Ури в Швейцарии попытались помешать празднованию Россией 225-летия похода генерала Александра Суворова через Альпы, сославшись на конфликт на Украине, сообщил посол России в Берне Сергей Гармонин.

    Первоначально власти сочли нецелесообразным проводить мероприятие, но после повторного обращения согласились при условии, что церемония будет ограничена по времени и числу участников, сообщил Гармонин, передает РИА «Новости».

    Мероприятие должно было длиться не более 20 минут, с участием не более пятнадцати человек, без прессы, речей и музыкального сопровождения. Дополнительно требовалось предоставить список имен участников и номерных знаков автомобилей. Однако российская сторона настояла на участии более двадцати человек, предоставив только список машин.

    «Мы ответили, что у нас будет не меньше 20 человек, поименный список не направляли, а только список машин. Мы постарались, конечно, не давать оснований властям кантона Ури запретить нам проведение мероприятия, как несоответствующие требованиям», – сказал Гармонин.

    Дипломат добавил, что после официальной части к мероприятию присоединились многочисленные соотечественники и граждане Швейцарии, а также жители Германии и Австрии, чтобы почтить память Суворова и его солдат.

    Русский генерал Александр Суворов в 1799 году возглавил поход через швейцарские Альпы в ходе войн второй коалиции против Франции. Несмотря на сложные условия и тяжелые потери, он сумел преодолеть перевалы и сразиться с французскими войсками. Памятник в Андерматте был установлен в 1898 году и символизирует исторические связи между Россией и Швейцарией.

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    27 сентября 2024, 14:55 • Новости дня
    На Украине Набиуллиной заочно предъявили новые обвинения

    Офис генпрокурора Украины заочно предъявил новые обвинения Набиуллиной

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заочно получила обвинения в пособничестве изменению границ, следует из заявления офиса генпрокурора Украины.

    Отмечается, что обвинения связаны с пособничеством в изменении границ территории и государственной границы Украины, а также в пособничестве в ведении агрессивной войны, передает РИА «Новости».

    «Под процессуальным руководством прокуроров было изменено ранее объявленное подозрение и добавлено новое подозрение в адрес Набиуллиной», – указано в заявлении.

    Ранее главу Центробанка признали «разрушителем» года. В рейтинг, посвященный подведению итогов 2024 года, ее включило издание Politico. В данной категории отмечают людей, которые «лучше всего способны переломить ход игры неожиданным образом».

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    27 сентября 2024, 15:48 • Новости дня
    Глава Россотрудничества пригрозил санкциями русофобам из Узбекистана

    Глава Россотрудничества Примаков осудил избиение русскоязычного ребенка учителем в Узбекистане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Преподавательница из Узбекистана, избившая русскоязычного ребенка, и ее близкие родственники никогда не получат возможности образования или стажировок в России, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

    В своем Telegram-канале Примаков подчеркнул, что ни учитель, ни ее близкие родственники «никогда не будут получать образование в России, участвовать в стажировках, получать какие-либо возможности для себя». Подобное правило, по его словам, «в отношении всех русофобов действует автоматически».

    Глава Россотрудничества добавил, что аналогичные меры будут приниматься в отношении причастных к инциденту и поддерживающих его, включая руководство учебного заведения, если нападение не встретит адекватного административного ответа.

    Примаков подчеркнул, что надеется на реакцию правоохранительных органов Узбекистана на нападение. Он также сообщил, что Россотрудничество намерено обратиться к российским компетентным органам с просьбой рассмотреть возможность запретить напавшей на ученика учительнице въезд в Россию.

    Ранее Россия попросила у Узбекистана разъяснений из-за видео с русскоязычным ребенком. После этого вице-спикер парламента Узбекистана Алишер Кадиров выразил недовольство вмешательством МИД России в дело с избиением русскоязычного школьника.

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    28 сентября 2024, 23:25 • Новости дня
    Лавров удивился участию Швейцарии и Франции во встрече «Друзей мира» по Украине

    Лавров счел участие Швейцарии и Франции во встрече «Друзей мира» странным из-за поддержки ими Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Участие Швейцарии и Франции во встрече группы «Друзья мира», организованной Китаем и Бразилией для урегулирования ситуации на Украине, вызывает удивление, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Я вот не понимаю только одного: как на этой встрече вчерашней оказались французы и швейцарцы, которых (швейцарцев) нейтральными назвать нельзя уже давно. А французы – члены НАТО просто-напросто», – приводит его слова РИА «Новости».

    Лавров отметил, что обе страны поддерживают Украину, «требуют победы» Киева, Франция поставляет Украине дальнобойное оружие.

    По словам Лаврова, представитель Китая объяснил, что французы и швейцарцы настойчиво добивались присутствия и были приглашены в качестве наблюдателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель отдела коммуникаций швейцарского МИД Николя Бидо заявил, что Швейцария выразила поддержку мирной инициативе Китая и Бразилии по Украине.

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    28 сентября 2024, 08:33 • Новости дня
    Россиянину запретили летать Turkish Airlines на год

    Turkish Airlines запретила россиянину полеты в Южную и Латинскую Америку на год

    Tекст: Александра Юдина

    Турецкая авиакомпания Turkish Airlines отказала россиянину Глебу Шаткову в посадке на рейс в Панаму и запретила ему полеты в ряд стран Южной и Латинской Америки на год.

    Известно, что авиакомпания запретила ему полеты в Аргентину, Бразилию, Колумбию, Кубу, Мексику, Панаму и Венесуэлу до сентября 2025 года, передает РИА «Новости».

    Шатков рассказал, что летел из Тивата в Панаму с пересадкой в Стамбуле и уже имел на руках два посадочных талона. Однако при посадке на рейс до Панамы ему было отказано.

    Причиной отказа, по его словам, стала покупка билетов за два дня до вылета, а также то, что обратный билет не был приобретен единым платежом у той же авиакомпании.

    Россиянин отметил, что сотрудникам авиакомпании потребовалось два часа на проверку его счетов и выяснение причин его поездки через Панамский канал.

    «Никакой бумаги об отказе мне не предоставили, и мы с группой таких же как я везунчиков ходили туда-сюда от гейта к стойке авиакомпании и слушали нелепые отмазки», – рассказал он.

    Шатков добавил, что потерял три тысячи евро (стоимость невозвратных билетов, а также багаж с дорогой непромокаемой одеждой. Багаж был возвращен через сутки.

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    Глобальный Юг продолжает выступать инициатором урегулирования украинского кризиса. На встрече «Друзей мира» страны-участницы платформы высказались против наращивания эскалации. Примечательно, что среди них затесались Швейцария и Франция, государства, поддерживающие ВСУ. Каковы были цели их визита на мероприятие, и что это означает для будущего мирной платформы? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Китай и Бразилия объединились против Зеленского

      Представители Китая и Бразилии заявили о создании платформы «Друзья мира», к которой они пригласили присоединиться другие страны. Цель объединения – завершить конфликт на Украине. Что это значит? И почему Владимир Зеленский резко против?

    • Способен ли Иран предать Россию

      Одной из главных «звезд» высокой недели ООН в Нью-Йорке неожиданно стал новый президент Ирана Масуд Пезешкиан. Он явно желает примирения с Западом и готов критиковать Москву. Что означают его заявления? Может ли Иран предать Россию?

    • Итоги визита Зеленского в США: не дали

      Последним пунктом поездки Владимира Зеленского в США станет аудиенция в башне Дональда Трампа. Это само по себе успех: ранее Трамп отказался встречаться с Зеленским, но тот его умолил. А других успехов, получается, нет: киевский не получил того, за чем приезжал. Пока. Следующая точка, от которой может зависеть мировая история, это 12 октября.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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