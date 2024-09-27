Сенатор Климов призвал Узбекистан урегулировать инцидент с русскоязычным школьником

Tекст: Елизавета Шишкова

Климов подчеркнул, что межнациональные отношения – это очень деликатная тема. Он выразил удивление в связи с заявлением Кадирова и подчеркнул, что произошедшее является по меньшей мере правонарушением, передает «Лента.ру»

Климов отметил, что такие инциденты могут стать «питательной почвой» для тех, кто хочет поссорить страны Центральной Азии и Россию. Он выразил мнение, что учительница, чьи действия вызвали скандал, вряд ли думала о геополитических последствиях. «Я противник того, чтобы по поводу любого происшествия сразу начинать разговаривать в такой тональности», – заявил он. Сенатор добавил, что стоит попытаться урегулировать этот вопрос по официальным каналам.

Климов также напомнил, что была страна, которая долгое время вела себя подобным образом и оказалась в тяжелом положении. Он подчеркнул, что в таких ситуациях необходимо избегать обострения и искать мирные пути решения конфликтов.

Напомним, Россия запросила у Узбекистана официальные разъяснения после появления видео, где учительница избила русскоязычного школьника за просьбу объяснить урок на русском языке.

В связи с этим вице-спикер парламента Узбекистана Алишер Кадиров выразил недовольство вмешательством МИД России в данный инцидент.