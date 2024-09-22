Линия фронта отделяла, в представлении украинского избирателя, мир людей от мира нежити. И Хароны на блокпостах. С этим мы начали специальную военную операцию, если кто-то забыл.3 комментария
При взрыве газа в Дагестане погиб ребенок
В селе Ачису Карабудахкентского района Дагестана произошел взрыв бытового газа в частном доме, в результате которого погиб ребенок, еще трое человек получили травмы и были госпитализированы, сообщает МЧС России.
По предварительным данным МЧС, причиной взрыва стала утечка бытового газа и возникновение газовоздушной смеси. В результате взрыва начался пожар, который охватил площадь около 100 квадратных метров, передает РИА «Новости».
В пресс-службе уточнили, что прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали возгорание и обнаружили тело погибшего ребенка. Еще троих пострадавших, которых удалось спасти, доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.
Ранее сообщалось, что хлопок газовоздушной смеси произошел в многоквартирном доме в городе Кизеле Пермского края, есть пострадавшие.