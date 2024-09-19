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Убийство женщины-трансгендера вызвало острые споры в Грузии
В Грузии в ночь на четверг по горячим следам задержан 26-летний мужчина за убийство с особой жестокостью подруги, 37-летней модели – трансгендерной женщины Кесарии Абрамидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
МВД сообщает, что преступнику, который расправился с Абрамидзе холодным оружием и скрылся из ее квартиры после ссоры, грозит от 16 лет до пожизненного заключения за «убийство на гендерной почве».
Случившееся вызвало острые дебаты в стране, так как произошло на следующий день после того, как парламент принял пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ.
Президент Саломе Зурабишвили заявила, что случившееся «должно отрезвить общество».
«Ненависть дает врагам возможность манипулировать нами, – написала Зурабишвили в социальных сетях. – Это ослабляет и разделяет нас».
СМИ Грузии сообщили, что убийца был задержан близ аэропорта Кутаиси. По данным «Первого канала», между ним и трансгендерной женщиной конфликты были частыми.