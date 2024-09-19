Убийство женщины-трансгендера вызвало острые споры в Грузии

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

МВД сообщает, что преступнику, который расправился с Абрамидзе холодным оружием и скрылся из ее квартиры после ссоры, грозит от 16 лет до пожизненного заключения за «убийство на гендерной почве».

Случившееся вызвало острые дебаты в стране, так как произошло на следующий день после того, как парламент принял пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ.

Президент Саломе Зурабишвили заявила, что случившееся «должно отрезвить общество».

«Ненависть дает врагам возможность манипулировать нами, – написала Зурабишвили в социальных сетях. – Это ослабляет и разделяет нас».

СМИ Грузии сообщили, что убийца был задержан близ аэропорта Кутаиси. По данным «Первого канала», между ним и трансгендерной женщиной конфликты были частыми.