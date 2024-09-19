  • Новость часаЭксперт оценил перспективы «плана победы» Зеленского
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    19 сентября – День оружейника, профессиональный праздник всех работников военно-промышленного комплекса. С началом СВО мы избавились от перестроечных иллюзий и обнаружили, что российский ВПК способен не только не тормозить национальную экономику, но и быть ее драйвером, поднимая на новые уровни развития.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Сможет ли Грузия прокрутить фарш назад

    Как быть с грузинской национальной травмой, связанной с потерей пятой части территории и сотнями тысяч беженцев? Есть ли у России, Абхазии и Южной Осетии причины и возможности для того, чтобы пойти навстречу Грузии?

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Грету Тунберг записали в антисемиты

    Грета Тунберг в тройном пролете – возраст тикает, ее климатическая борьба совсем не в кассу, а тут еще и ярлык антисемита на лбу. У девочки вследствие психиатрического диагноза – обостренное чувство справедливости и полная неспособность менять предыдущие установки. Поэтому ей трудно понять изгибы лживой западной политики.

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    19 сентября 2024, 10:26 • Новости дня

    Убийство женщины-трансгендера вызвало острые споры в Грузии

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    В Грузии в ночь на четверг по горячим следам задержан 26-летний мужчина за убийство с особой жестокостью подруги, 37-летней модели – трансгендерной женщины Кесарии Абрамидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    МВД сообщает, что преступнику, который расправился с Абрамидзе холодным оружием и скрылся из ее квартиры после ссоры, грозит от 16 лет до пожизненного заключения за «убийство на гендерной почве».

    Случившееся вызвало острые дебаты в стране, так как произошло на следующий день после того, как парламент принял пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ.

    Президент Саломе Зурабишвили заявила, что случившееся «должно отрезвить общество».

    «Ненависть дает врагам возможность манипулировать нами, – написала Зурабишвили в социальных сетях. – Это ослабляет и разделяет нас».

    СМИ Грузии сообщили, что убийца был задержан близ аэропорта Кутаиси. По данным «Первого канала», между ним и трансгендерной женщиной конфликты были частыми.

    17 сентября 2024, 14:59 • Новости дня
    Премьер Грузии назвал заказчиков войны-2008

    Премьер Грузии Кобахидзе назвал заказчиков войны-2008

    Премьер Грузии назвал заказчиков войны-2008
    @ Jacob King/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Внешние силы были заказчиками войны-2008, а экс-президент Михаил Саакашвили и его партия «Единое национальное движение» – исполнителями, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции во вторник, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Мирное восстановление территориальной целостности Грузии является одной из главных национальных задач. Выполнить ее можно только примирением и на условиях взаимного покаяния (грузин и осетин)», – заявил глава правительства Грузии.

    По его словам, «управляемый извне режим Михаила Саакашвили совершал целенаправленные шаги – восстановил границы Юго-Осетинской автономной области, провел альтернативные сепаратистские президентские выборы в Цхинвальском регионе».

    Также, как сказал Ираклий Кобахидзе, «были агрессивная риторика, непрекращающиеся военные провокации, наконец, бомбардировка Цхинвали 7 августа».

    «Это принесло тяжелейшие итоги для нашей страны – погибло более 400 военных и мирных граждан, 30 тыс. человек стали беженцами, Грузия потеряла 20% своих территорий, был нанесен тяжелейший урон доверию между грузинами и осетинами», – сказал премьер-министр.

    Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что «на фоне предательства тогдашних властей грузинская армия сохранила честь грузинского государства» и «героически сражалась».

    «Единое национальное движение» выполнило в 2008 году задание извне и начало войну», – отметил он.

    По словам Ираклия Кобахидзе, лидеры этой партии «также в ответе за гибель за Родину грузинских героев, как и их непосредственные убийцы».

    Премьер-министр Грузии подчеркнул, что Тбилиси «не намерен извиняться перед теми, кто убивал и пытал грузинских героев».

    «В первую очередь мы сами должны извиниться перед семьями наших героев за то, что в свое время допустили к власти зачинщика войны Саакашвили и его окружение», – сказал он.

    Ранее почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили заявил, что грузинское руководство извинится за развязанную бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили в 2008 году войну между осетинами и грузинам. Позднее грузинская оппозиция назвала «постыдным» и «предательским» заявление Иванишвили.

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    17 сентября 2024, 21:38 • Новости дня
    Грузия пригрозила США пересмотром отношений
    Грузия пригрозила США пересмотром отношений
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во вторник принял посла США Робин Данниган и заявил, что санкции со стороны Вашингтона против граждан его страны, в том числе полицейских, «вызывают озабоченность», так как своими решениями американская сторона «приближается к критической черте», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Как сообщает пресс-служба правительства, Ираклий Кобахидзе сказал, что «в случае еще одного такого аналогичного решения со стороны Грузии возможен существенный пересмотр своей позиции в отношениях с Америкой».

    Тбилиси полагает, что введение санкций направлено на улучшение шансов оппозиции перед выборами в парламент 26 октября, но «это полностью контрпродуктивно, так как не отразится на итогах для оппозиции и не испугает правящую команду», сказал премьер.

    По его словам, наоборот, такие решения усилят мотивацию общественности на выборах в парламент 26 октября «твердо защитить независимость и суверенитет Грузии».

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    17 сентября 2024, 11:52 • Видео
    В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

    В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

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    16 сентября 2024, 13:52 • Новости дня
    Власти заявили об оскорблении грузинского народа главой комитета по иностранным делам Бундестага
    Власти заявили об оскорблении грузинского народа главой комитета по иностранным делам Бундестага
    @ Janine Schmitz/PHOTOTHEK/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Власти Грузии отказали в аудиенциях прибывшему в Тбилиси в понедельник главе комитета по иностранным делам Бундестага Михаэлю Роту из-за «оскорблений грузинского народа», заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Этот человек оскорбил народ Грузии, поэтому у нас нет никакого желания встречаться с ним», – сказал глава высшего законодательного органа Грузии.

    По его словам, «по всей вероятности, Рот вновь прибыл в Тбилиси для встреч с выстраивающейся к нему в очередь грузинской оппозицией».

    Как отметил Шалва Папуашвили, ранее немецкий парламентарий «оскорбил избранные народом власти Грузии, оскорбил Грузинскую церковь, оскорбил грузинскую демократию».

    «К сожалению, Михаэль Рот до сих пор не высказал сожаление по поводу своих действий», – заявил он.

    По словам председателя парламента Грузии, «в целом, когда иностранный политик приезжает в Грузию поддерживать оппозицию, это является вмешательством во внутренние дела и в избирательную кампанию» по выборам парламента 26 октября.

    Глава высшего законодательного органа Грузии сказал, что «если бы иностранные политики посещали бы Германию с такими целями, это вызвало бы большой скандал».

    «Некоторые европейцы позволяют себе смотреть на маленькие страны свысока. С чем-то мы примиряемся до определенного уровня, но в наших силах говорить об этом публично, и мы это сделаем», – заявил председатель парламента Грузии.

    Рот участвовал весной в акциях протеста против закона «О прозрачности иностранного влияния» и оскорбительно высказывался в адрес ГПЦ, которая якобы тормозит евроинтеграцию страны. Он также назвал правящую партию «Грузинская мечта» «грузинским кошмаром».

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    17 сентября 2024, 15:22 • Новости дня
    Премьер Грузии назвал внешнее управление причиной «уничтожения» Украины
    Премьер Грузии назвал внешнее управление причиной «уничтожения» Украины
    @ Irakli Gedenidze/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Дважды приведенные извне на Украину власти стали причиной уничтожения этой страны, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «На Украине привели власти извне, сначала один раз, потом другой. Когда приводишь власти извне, потом надо взять ответственность за то, чтобы события в этой стране развивались правильно», – сказал он на брифинге во вторник.

    По его словам, «главное – итог. В итоге эта страна уничтожена, ее 20% территорий оккупированы, десятки тысяч украинских военных и гражданских лиц погибли, погибли более 500 детей, две трети украинской молодежи, украинских парней погибли или покинули страну. Уничтожена половина энергетической инфраструктуры Украины. Кто в ответе за это?».

    «Что касается Грузии, и нам в 2003 году извне назначили власти (в период «революции роз»), с помощью НПО», – заявил Ираклий Кобахидзе.

    «Надо вести такую политику, чтобы никому не давать повод вторжения в твою страну. 7 августа 2008 года кровавый режим (экс-президента Михаила) Саакашвили начал широкомасштабные военные действия. И за этим последовало то, что последовало», – заявил глава правительства Грузии.

    «На международном уровне установлено, что режим Саакашвили 7 августа начал широкомасштабные военные действия, на что ответила Россия», – сказал грузинский премьер.


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    17 сентября 2024, 17:02 • Новости дня
    Грузия назвала условием перезагрузки отношений с США завершение украинского конфликта

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о планах «содержательной перезагрузки» отношений с США с 2025 года, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «С будущего года грузино-американские отношения подлежат содержательной перезагрузке, – сказал он во вторник в Тбилиси. – Мы сделаем для этого все возможное, какими бы контрпродуктивными ни были шаги второй стороны».

    По его словам, «к сожалению, грузинская общественность услышала не одну ложь» от официальных американских представителей.

    «Так, прямо лгал по поводу закона «О прозрачности иностранного влияния» официальный представитель Госдепа США Мэтью Миллер. Мы его фактически уличили во лжи, когда он говорил, что в его стране аналогичный закон работает иначе», – заявил Ираклий Кобахидзе.

    «Но мы не хотим возвращаться назад, пусть несправедливость останется в прошлом, как и нездоровые отношения. Завершатся выборы (парламентские в Грузии и президентские в США), завершится война на Украине, и мы позаботимся о перезагрузке, – сказал глава грузинского кабмина. – Кроме того, надеемся на персональную позитивную роль посла США в Грузии Робин Данниган».

    Ранее во вторник Ираклий Кобахидзе назвал санкции США против граждан Грузии «несерьезными» и «вызывающими». «Эти санкции абсолютно контрпродуктивны», – отметил он.

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    17 сентября 2024, 11:39 • Новости дня
    Грузия обвинила США в оскорблении государственных институтов
    Грузия обвинила США в оскорблении государственных институтов
    @ REUTERS/David Mdzinarishvili

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Санкции США в отношение граждан Грузии «оскорбительны», заявил исполнительный секретарь правящей «Грузинской мечты», лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Судя по всему, неформальное влияние очень сильно в Америке, стране-партнере Грузии. В санкциях объединили должностых лиц МВД и лидеров (ультраконсервативной пророссийской платформы) Alt-Info («Альт-инфо»). Это оскорбление полиции, оскорбление института (полиции) и попытка оказать влияние на волю граждан Грузии» перед выборами в парламент 26 октября, заявил он.

    По его словам, американские санкции направлены на «вмешательство в выборы».

    «С приближением выборов в парламент мы ожидаем еще более жестких реакций», – отметил Мамука Мдинарадзе.

    Минфин США санкционировал должностных лиц МВД, а Госдеп США принял визовые ограничения против свыше 60 грузинских граждан и членов их семей, чьи имена не раскрываются. Причина, по мнению Вашингтона, – «подрыв основных свобод, включая свободу выражения мнений».

    В список санкционированных внесены глава департамента по особым поручениям МВД Грузии Звиад Харазишвили и его заместитель Милери Лагазаури. Кроме того, в перечне лидеры ультраконсервативной пророссийской платформы Alt-Info Зураб Махарадзе и Константин Моргошия.

    Депутат от «Грузинской мечты» Ираклий Заркуа назвал санкции США «комичными». «Нас этим не запугать, мы защищаем интересы нашей страны», – сказал он.

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    18 сентября 2024, 13:08 • Новости дня
    Экс-госминистр Грузии заявил о «полном крахе евроатлантического пространства»

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Бывший государственный министр Грузии по урегулированию конфликтов, известный режиссер Георгий Хаиндрава заявил о «завершении эпохи евроатлантического пространства», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Закончилась идея евроатлантического пространства. Полным крахом», – сказал он телекомпании «Маэстро».

    По его словам, «американский политический класс полностью деградировал, сровняв с землей все идеалы, на которых были основаны США, а Евросоюз превратился в бюрократическое болото, где взяточник сидит на взяточнике».

    «США находится в руках престарелых мошенников. Их элита напоминает мне черненковский период в СССР, – сказал Георгий Хаиндрава. – Там все протухло».

    Бывший Госминистр сказал, что «США не оставили на Земле континента, где они не пролили кровь».

    Он считает, что в ЕС и в США «выступают против «Грузинской мечты» потому, что правящая партия Грузии не танцует под их дудку в отличие от местной оппозиции, которым хозяева регулярно говорят: «Цыц!».

    По его словам, «особенно явно виден крах евроатлантического пространства на Украине».

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    18 сентября 2024, 10:39 • Новости дня
    В Тбилиси призвали Вашингтон «не пересекать «красные линии» в отношениях

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Зампред парламентской фракции правящей «Грузинской мечты» Арчил Гордуладзе назвал «достойной» позицию премьер-министра Ираклия Кобахидзе, который не исключил пересмотра позиции Грузии по отношению к США в случае продолжения давления на его страну, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Это достойная позиция достойного премьер-министра, – заявил Арчил Гордуладзе. – США приближаются к «красным линиям» своими неприемлемыми санкциями, и если пересекут их, то мы системно пересмотрим отношения».

    Со своей стороны, депутат от правящей партии Бека Одишария заявил, что «власти Грузии защищают интересы народа и суверенитет страны, нам же за это отвечают санкциями».

    «Народу Грузии просто непонятно, ради чего санкционируют наших полицейских, останавливают помощь военным или сокращают медицине? Ради кучки НПО, которая не хочет прозрачности, или маргинальной оппозиции? Наказывают нас за то, что общество не хочет пропаганды ЛГБТ?», – сказал он.

    «Мы будем беспрецедентно принципиальны и не дадим никому унижать полицейских или военных», – заявил Бека Одишария.

    Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во принял посла США Робин Данниган и заявил, что санкции со стороны Вашингтона против граждан его страны, в том числе полицейских, «вызывают озабоченность», так как своими решениями американская сторона «приближается к критической черте».

    Ираклий Кобахидзе сказал, что «в случае еще одного такого аналогичного решения со стороны Грузии возможен существенный пересмотр своей позиции в отношениях с Америкой».

    Тбилиси полагает, что введение санкций направлено на улучшение шансов оппозиции перед выборами в парламент 26 октября, но «это полностью контрпродуктивно, так как не отразится на итогах для оппозиции и не испугает правящую команду», сказал премьер.

    По его словам, наоборот, такие решения усилят мотивацию общественности на выборах в парламент 26 октября «твердо защитить независимость и суверенитет Грузии».

    Согласно Хартии 2009 года, Грузия и США являются стратегическими партнерами.

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    16 сентября 2024, 14:15 • Новости дня
    Грузия объяснила разницу между отношениями с Россией и с Южной Осетией

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил о «примирении» как о «единственном пути» восстановления территориальной целостности, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Комментируя заявление почетного председателя правящей «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили о готовности извиниться за развязанную бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили в 2008 году войну между осетинами и грузинами, Шалва Папуашвили сказал, что «путь примирения проходит через осмысление, как мы дошли до такого, через взаимное прощение и там, где это нужно, через сожаление».

    «Россия – это вопрос деоккупации, а что касается Осетии – это вопрос примирения», – объяснил он.

    Шалва Папуашвили подчеркнул, что именно правящая «Грузинская мечта» в Страсбургском суде добилась признания «оккупации Грузии».

    «Жертвы (происшедшего) – и осетины, и грузины», – сказал Шалва Папуашвили.

    По его словам, «военные преступники, пытавшие грузинских солдат, не представляют осетинский народ, также как народ Грузии не представлял Михаил Саакашвили».

    Председатель парламента сказал, что критики заявления Бидзины Иванишвили, называющие его «постыдным» и «предательским», «тем самым весь осетинский народ объявили военным преступником».

    В свою очередь генсек правящей «Грузинской мечты» Каха Каладзе расценил заявление почетного председателя как «маленький шаг к восстановлению территориальной целостности страны».

    Он не исключил, что «вскоре на этом направлении может появиться разговор о конкретике», что, по его мнению, будет воспринято оппозицией негативно.

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    18 сентября 2024, 19:57 • Новости дня
    Грузия обвинила США в разрушении отношений

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Американская сторона уничтожает отношения с грузинской стороной санкциями против ее граждан, заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Принципиально неприемлемо такое отношение к нам со стороны стратегического партнера. Решение США ввести санкции направлено на разрушение грузино-американских отношений», – сказал Кобахидзе.

    По словам главы грузинского кабмина, подобные действия не способствуют перезагрузке. Кобахидзе отметил, что отношения между двумя странами испортились в последние четыре года. «Сложности вызваны в основном действиями экс-посла» США Келли Дегнан, сказал премьер.

    Он заявил, что поэтому и выступает за перезагрузку, «для чего нужны здоровые и справедливые подходы, а санкции этому не способствуют». Кобахидзе отметил, что среди попавших под санкции в Грузии – два высоких чина полиции, которые «сражались в августе 2008 года».

    «Это очень оскорбительно для нашего государства и принципиально неприемлемо», – заявил он. Кобахидзе подтвердил, что накануне сказал послу США Робин Данниган, что продолжение подобных шагов со стороны США приведет к обсуждению «пересмотра определенных позиций» со стороны Тбилиси.

    Премьер призвал американскую сторону действовать «рационально и справедливо во благо двусторонних отношений».

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    17 сентября 2024, 16:39 • Новости дня
    Премьер Грузии Кобахидзе назвал Молдавию коррумпированной страной

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузинская сторона по всем рейтингам опережает всех кандидатов в Евросоюз, однако это не является определяющим для Брюсселя, заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Практически нет ни одного рейтинга или индекса, где бы Грузия намного не опережала все страны – кандидаты в Евросоюз, а также многие государства этого объединения», – сказал Кобахидзе.

    «И вот в таких условиях мы формально отстаем от Украины и Молдавии на пути европейской интеграции на полшага», – отметил глава грузинского кабмина.

    «Наша общественность сделает верный вывод, почему так происходит», – добавил политик.

    Грузия получила статус кандидата в члены Евросоюза в декабре прошлого года, на полтора года позже Украины и Молдавии, с которыми уже открыт переговорный процесс по вступлению.

    «Молдавия вовлечена в коррупцию, там практически не осталось свободных СМИ, там нет политического плюрализма, эта страна – член СНГ, и к санкциями не присоединялась. И эта страна сейчас формально на полшага опережает Грузию», – заявил премьер-министр.

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    17 сентября 2024, 14:43 • Новости дня
    Грузия запретила пропаганду нетрадиционных отношений и смену пола

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Парламент Грузии 17 сентября единогласно – 84 голосами – принял в третьем чтении пакет инициатив, основным из которых является закон «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», запрещающий пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Запрещается пропаганда однополой любви или инцеста в образовательных учреждениях. Хирургические операции по смене пола также будут запрещены в Грузии, будет запрещена демонстрация по ТВ интимных сцен однополых пар.

    Запад критикует эти законодательные изменения.

    Ранее было заявлено, что «Грузинская мечта» в случае получения по итогам выборов в парламент 26 октября конституционного большинства закрепит в основном законе отказ от пропаганды ЛГБТ.

    По последним социологическим опросам, правящая партия получает 107 голосов из 150, то есть ей нужно еще шесть для обеспечения конституционного большинства. Оппозиция не верит в эти опросы.

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    17 сентября 2024, 14:08 • Новости дня
    Премьер Грузии назвал санкции США «несерьезными»

    Премьер Грузии Кобахидзе назвал санкции США «несерьезными»

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    «Несерьезными» и «вызывающими сожаление» назвал 17 сентября на пресс-конференции премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе санкции США против граждан его страны передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Эти санкции абсолютно контрпродуктивны», – отметил он.

    Глава правительства Грузии отметил, что Тбилиси ранее предложил Вашингтону «разговор на любую тему» для улучшения двусторонних отношений.

    По мнению Ираклия Кобахидзе, санкции США нацелены на то, чтобы повлиять на выборы в парламент Грузии 26 октября.

    Однако, заявил премьер-министр, «никто не сможет вернуть к власти прежний режим – режим войны, разрухи, истязаний и убийств, рэкета бизнеса».

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    18 сентября 2024, 13:41 • Новости дня
    Грузинский эксперт назвал путь к восстановлению отношений Тбилиси и Вашингтона

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Грузия должна заняться на Западе проактивной дипломатией для разъяснения стоящих перед ней вызовов, это поможет в том числе восстановить отношения с США, заявил газете ВЗГЛЯД известный грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «На мой взгляд, «Грузинская мечта» не дрогнет, американские санкции не заставят ее изменить позицию или, к примеру, отозвать законы «О прозрачности иностранного влияния» или о запрете пропаганды ЛГБТ. Но это не значит, что надо успокоиться и не работать с западными партнерами», – считает аналитик.

    По его словам, «особенно актуально это в условиях, когда многие на Западе забыли или не знают об ужасах саакашвилевского режима, а во время кампании перед выборами в парламент 26 октября радикальные оппозиционеры будут устраивать провокации или утверждать о насилии над оппозицией».

    «Внутри страны «Грузинская мечта» не должна поддаваться на провокации, а на внешнем фронте ей необходимо заняться проактивной дипломатией, разъясняя имеющиеся вызовы и собственную сбалансированную политику», – сказал Петрэ Мамрадзе.

    «Российские танки, ракеты, артиллерия после 2008 года находятся в непосредственной близости от Тбилиси, всего в тридцати километрах. И если какие-либо действия Грузии в Кремле сочтут недружественными, американцы нам помогут? Или если в какой-то момент Россия решит удовлетворить просьбу Южной Осетии о присоединении, кто это помешает ей сделать? Вот об этом надо говорить с представителями Запада, разъяснять, убеждать, разжевывать буквально», – сказал он.

    При этом эксперт назвал «возмутительными» обвинениями в адрес правительства Грузии в том, что он якобы «пророссийское».

    «Достаточно напомнить даже только то, что «Грузия поддержала известное решение МУС в отношение президента России Владимира Путина, более того, была одним из инициаторов. О чем еще говорить?», – отметил он.

    Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во принял посла США Робин Данниган и заявил, что санкции со стороны Вашингтона против граждан его страны, в том числе полицейских, «вызывают озабоченность», так как своими решениями американская сторона «приближается к критической черте».

    Ираклий Кобахидзе сказал, что «в случае еще одного такого аналогичного решения со стороны Грузии возможен существенный пересмотр своей позиции в отношениях с Америкой».

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    19 сентября 2024, 11:25 • Новости дня
    Грузия отказалась от опекунства США

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Грузия ищет партнеров, а не опекунов, заявил председатель парламента страны Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В интервью телекомпании «Имеди», комментируя проблемы в грузино-американских отношениях, глава высшего законодательного органа Грузии заявил, что «Грузия наблюдает вызывающее сожаление отношение к себе, так как не считает происходящее соответствующим стратегическому партнерству».

    «Для перезагрузки двусторонних отношений важно прекратить нас ложно обвинять и отказаться от нарративов против властей и народа Грузии», – сказал он.

    По словам Шалвы Папуашвили, «Грузия ищет партнеров, а не опекунов».

    «Если кто-то хочет быть нашим опекуном и водить, как посчитает нужным, так не получится. Это не работает на протяжении всей истории нашей государственности, насчитывающей три тысячи лет, – заявил председатель парламента Грузии. – На протяжении всей истории многие большие государства допускали одни и те же ошибки по отношению к Грузии, понимая дружбу как навязывание собственных интересов».

    «Мы выступаем за открытые и добросовестные отношения. Невозможно, чтобы так продолжалось, когда мы делаем все для наших партнеров, а в ответ получаем санкции, в том числе против наших полицейских, на основании ложной информации, и нам даже не считают нужным предоставить доказательства», – отметил председатель парламента.

    Шалва Папуашвили напомнил, что ранее США санкционировали четверо грузинских судей.

    «Когда я спросил у экс-посла (Келли Дегнан), за что их санкционировали, она ответила, что прочитала (об их прегрешениях) в грузинской прессе», – сказал он.

    «Так относиться к нам нельзя. Это не стратегическое партнерство. Мы свое партнерство показывали всем повсюду на земле. Показывали отношение грузин к дружбе. Мы хотим в ответ такого же отношения», – заявил Шалва Папуашвили.

    Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на встрече с послом США Робин Данниган заявил, что санкции США по отношению к гражданам Грузии «приблизили отношения к критической черте».

    По его словам, «еще одно такое решение со стороны США, и, возможно, со стороны Грузии произойдет существенный пересмотр своей позиции в отношениях с Америкой».

    С 2009 года две страны являются стратегическими партнерами.

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