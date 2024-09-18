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    18 сентября 2024, 22:35 • Новости дня

    ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью

    Минобороны: ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью

    Tекст: Вера Басилая

    Российские средства ПВО пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам в Белгородской области, сообщило Министерство обороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области.

    Ранее мэр Энергодара сообщил об атаке более десяти дронов ВСУ.

    18 сентября 2024, 10:10 • Новости дня
    Российские силы разбили американскую ЧВК под Суджей

    ВС России уничтожили под Суджей силы спецназа ВСУ и американской ЧВК Forward

    Российские силы разбили американскую ЧВК под Суджей
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска нанесли сокрушительный удар по подразделениям спецназа ВСУ и американской ЧВК Forward под Суджей, рассказал командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид».

    Как передает РИА «Новости», российские вооруженные силы нанесли поражение украинским силам под Суджей. В ходе сражений были уничтожены несколько тысяч солдат и сотни единиц техники противника.

    «Аид» сообщил, что среди уничтоженных подразделений были 61-я, 80-я и 82-я бригады ВСУ, а после этого в Курскую область были переброшены дополнительные силы в виде 92-й штурмовой бригады и 106-й бригады теробороны, а также новый батальон 80-й бригады и другие подразделения.

    По информации командира, украинские ССО и американская частная военная компания Forward также были вовлечены в боевые действия в этом районе. «Аид» подчеркнул, что Forward является профессиональной военной структурой и не должна сравниваться с иностранным легионом. Он подтвердил, что все вновь прибывшие силы также понесли значительные потери.

    Ранее «Аид» сообщил, что в ходе ночной операции в Курской области украинские военные предприняли неудачную попытку газовой атаки на позиции спецназа «Ахмат».

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    18 сентября 2024, 12:52 • Новости дня
    ВС России поразили объекты энергетики ВПК Украины
    ВС России поразили объекты энергетики ВПК Украины
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки поразили объекты украинской энергетики, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса страны, сообщило Минобороны России.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили объекты промышленности ВПК Украины, аэродромную инфраструктуру, цех сборки дронов и скопления живой силы и военной техники ВСУ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Средства ПВО сбили 13 снарядов РСЗО HIMARS и 66 беспилотников самолетного типа.

    С начала спецоперации уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 31 724 дрона, 579 ЗРК, 18 163 танка и других бронемашин, 1454 машины РСЗО, 14 753 орудия полевой артиллерии и минометов.

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    17 сентября 2024, 11:52 • Видео
    В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

    В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

    Коментарии (0)
    18 сентября 2024, 02:20 • Новости дня
    Российские войска освободили Украинск в ДНР
    Российские войска освободили Украинск в ДНР
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Населенный пункт Украинск в Донецкой народной республике перешел под контроль российских военных, сообщили в силовых структурах.

    Источник сообщил, что Украинск был освобожден российской армией накануне утром во вторник, российские бойцы закрепили флаг на вентиляционном стволе шахты, передает РИА «Новости».

    Украинск – город между Курахово и Селидово с населением около 10,5 тыс. человек. Он находится в четырех километрах от железнодорожного узла Цукуриха – пути снабжения значительной части группировки ВСУ в Донбассе.

    Ранее сообщалось, что российские войска освободили Желанное Первое в ДНР.

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    18 сентября 2024, 05:31 • Новости дня
    Десантники устроили засаду ВСУ в Курской области

    Российские десантники устроили засаду ВСУ в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российские десантники на одном из участков в Курской области устроили засаду ВСУ и полностью их разгромили вместе с боевой техникой, сообщили в Министерстве обороны России.

    В ведомстве уточнили, что засада была устроена при помощи операторов ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и расчетов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК), передает РИА «Новости».

    Точным пуском управляемой ракеты вместе с водителем и сопровождающим был уничтожен грузовой автомобиль ВСУ, который перевозил боеприпасы для украинских войск.

    До этого командир морпехов одного из подразделений рассказывал, что часть украинских боевиков оказалась отрезана от основной группы, и попала в окружение.

    Ранее сообщалось, что успехи российской армии по освобождению из-под контроля Киева территорий ДНР вынуждают ВСУ передислоцировать ряд подразделений из Курской области.

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    18 сентября 2024, 00:44 • Новости дня
    Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на Купянском направлении

    Генштаб ВСУ заявил о напряженной обстановке для Украины на Купянском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    В Генштабе украинских войск оценили обстановку на Купянском направлении для ВСУ как напряженную, следует из сообщения украинского командования в соцсетях.

    В сообщении, опубликованном генштабом в Telegram-канале, говорится о напряженной для ВСУ ситуации на Купянском направлении, передает RT.

    Ранее бойцы группировки «Запад» сорвали ротацию ВСУ на купянском участке фронта.

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    18 сентября 2024, 04:05 • Новости дня
    В результате падения обломков БПЛА в Тверской области начался пожар

    Руденя: В результате падения обломков БПЛА в Тверской области начался пожар

    Tекст: Вера Басилая

    В Торопце Тверской области в результате падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО начался пожар, ситуация находится на контроле сообщил губернатор области Игорь Руденя.

    Руденя сообщил, что на месте падения обломков работают экстренные службы, идет работа по локализации пожара.

    Ранее силами ПВО и РЭБ ночью были сбиты и подавлены семь БПЛА в Смоленской области.

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    18 сентября 2024, 05:41 • Новости дня
    Работа детсадов и школ приостановлена в одном из округов Тверской области

    Работа детских садов и школ приостановлена в Западнодвинском муниципальном округе Тверской области

    Tекст: Вера Басилая

    Работа школ и детсадов приостановлена в среду в Западнодвинском муниципальном округе Тверской области.

    «Работа детсадов и школ сегодня приостановлена», – говорится в сообщении в аккаунте администрации округа во «ВКонтакте».

    Ранее частичная эвакуация жителей началась в Торопце Тверской области из-за сбитого БПЛА.

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    18 сентября 2024, 12:45 • Новости дня
    В Курской области подразделения ВСУ попали в огневой мешок

    В Курской области подразделения ВСУ попали в заранее подготовленный российскими силами огневой мешок

    Tекст: Константин Сергеев

    В заранее подготовленный российскими войсками огневой мешок попали подразделения ВСУ в Курской области, сообщили СМИ.

    «Феерический разгром произошел между населенными пунктами Новый Путь и Волфино, поблизости от границы с Сумской областью Украины. Зафиксировано гигантское количество сожженной бронетехники и уничтоженного личного состава противника», – цитирует «Российская газета» Telegram-канал «МИГ России».

    Как сообщает «МИГ России», «судя по видео, это нечто невероятное».

    Ранее 3 сентября сообщалось, что под Макеевской в ЛНР российские войска берут противника в огневой мешок.

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    18 сентября 2024, 11:25 • Новости дня
    Даня Милохин решил не возвращаться в Россию после поджога дома отца

    Даня Милохин решил не возвращаться в Россию после поджога дома приемного отца

    Даня Милохин решил не возвращаться в Россию после поджога дома отца
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Константин Сергеев

    Блогер Даня Милохин отказался приезжать из Дубая в Россию после поджога дома приемного отца Дмитрия Тюленева в Анапе и угрозы отправить его на СВО.

    Приемный отец Милохина 16 сентября сообщил о попытке поджога его дома в Краснодарском крае.

    «Поджигателя ищут, камеры изъяты, соседи допрошены. Серьезных повреждений нет, поскольку во время начала пожара никто не спал, пожар быстро потушили», – приводит Telegram-канал SHOT слова Тюленева.

    Ранее 24 августа Даня Милохин покинул Россию и уехал в Дубай после призыва главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной отправить его в армию за поддержку Украины.

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    18 сентября 2024, 00:11 • Новости дня
    ПВО сбила десять беспилотников ВСУ над Брянской областью

    Богомаз: ПВО сбила еще десять беспилотников ВСУ над Брянской областью

    Tекст: Вера Басилая

    Силами ПВО Министерства обороны России обнаружены и уничтожены еще десять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что ПВО продолжают отражать атаку украинских беспилотников на Брянскую область, сбиты еще десять дронов самолетного типа, пострадавших и разрушений нет.

    Ранее Богомаз сообщал об одном сбитом беспилотнике.

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    18 сентября 2024, 05:20 • Новости дня
    Российские военные сбили ракету Storm Shadow с помощью ЗРК «Тор-М2»

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащие РСЗО «Тор-М2» российской группировки войск "Центр" сбили ракету Storm Shadow в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщили в Министерстве обороны России.

    Расчет ЗРК «Тор-М2» совершил марш в заданный район для прикрытия воздушного пространства, выполнил перевод комплекса из походного положения в боевое и приступили к мониторингу, оперативно выявили пуск ракет Storm Shadow и произвели их уничтожение, передает РИА «Новости».

    В Минобороны уточнили, что работа ЗРК помогла предотвратить возможные угрозы.

    Ранее сообщалось, что российские специалисты изучили кумулятивную боевую часть ракет Storm Shadow.

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    18 сентября 2024, 13:21 • Новости дня
    Доступ в Торопец Тверской области открыли

    Tекст: Константин Сергеев

    Погибших и серьезно пострадавших при атаке украинских беспилотников на Торопец Тверской области нет, сообщил сайт правительства региона.

    «Доступ в Торопец Тверской области открыт, после падения обломков беспилотников за помощью обратились несколько человек с легкими травмами, симптомами хронических заболеваний», – приводит сайт слова губернатора Игоря Рудени.

    Как сообщалось ранее в среду, в городе Торопец Тверской области в ходе атаки дронов местные жители заметили минимум 15 беспилотных летательных аппаратов.

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    18 сентября 2024, 06:54 • Новости дня
    ПВО за ночь сбила две ракеты и 27 беспилотников над Курской областью

    Смирнов: ПВО сбила две ракеты и 27 беспилотников над Курской областью

    Tекст: Вера Басилая

    В небе Курской области сбиты две украинские ракеты и 27 БПЛА самолетного типа, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

    Смирнов написал в своем Telegram-канале, что ПВО и РЭБ отразили массированную атаку БПЛА на Курскую область. По его данным, ночью были сбиты  две украинские ракеты и 27 БПЛА самолетного типа.

    Ранее в Торопце Тверской области началась частичная эвакуация жителей из-за пожара, вызванного сбитым  БПЛА.

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    18 сентября 2024, 00:56 • Новости дня
    Беспилотник ВСУ уничтожен над Тульской областью

    ПВО сбила беспилотник над Тульской областью

    Tекст: Вера Басилая

    Дежурные средства Министерства обороны России уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Тульской областью, сообщили в министерстве региональной безопасности Тульской области.

    Сообщается, что БПЛА над Тульской областью уничтожен дежурными средствами Минобороны, повреждений и пострадавших нет, передает ТАСС.

    Ранее над Брянской областью было уничтожено 11 БПЛА самолетного типа.

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    18 сентября 2024, 12:07 • Новости дня
    В порту «Кавказ» начали поднимать затонувшее после атаки судно

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В порту «Кавказ» в результате атаки ВСУ затонуло судно, которое готовят к подъему, при этом порт продолжает работать в штатном режиме, а паромная переправа функционирует с учетом погодных условий, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

    Как сообщили в пресс-службе, в порту «Кавказ» продолжается ликвидация последствий атаки Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС. Затонувшее судно подготавливают к подъему, разрабатывается документация по безопасному удалению имущества. Восстанавливается береговая инфраструктура, расчищены подъездные пути к причалу.

    Несмотря на происшествие, порт работает в штатном режиме. Автомобильно-пассажирская паромная переправа продолжает функционировать, учитывая погодные условия. Такие меры позволяют минимизировать влияние инцидента на логистику и связь между территориями.

    Пресс-служба отметила, что специалисты активно занимаются устранением последствий атаки. Подготовка к подъему судна ведется в соответствии с разработанными мерами безопасности, что позволит безопасно удалить затонувшее имущество из акватории порта.

    Ранее в МЧС сообщали, что судьба одного человека с затопленного парома по-прежнему неизвестна, ведутся поисково-спасательные работы.

    Напомним, ВСУ атаковали порт «Кавказ», в ходе атаки затонул паром с топливными цистернами.

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