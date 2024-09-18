Как быть с грузинской национальной травмой, связанной с потерей пятой части территории и сотнями тысяч беженцев? Есть ли у России, Абхазии и Южной Осетии причины и возможности для того, чтобы пойти навстречу Грузии?9 комментариев
ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью
Минобороны: ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью
Российские средства ПВО пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам в Белгородской области, сообщило Министерство обороны России.
Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области.
Ранее мэр Энергодара сообщил об атаке более десяти дронов ВСУ.