Грета Тунберг в тройном пролете – возраст тикает, ее климатическая борьба совсем не в кассу, а тут еще и ярлык антисемита на лбу. У девочки вследствие психиатрического диагноза – обостренное чувство справедливости и полная неспособность менять предыдущие установки. Поэтому ей трудно понять изгибы лживой западной политики.4 комментария
Совет по развитию ВМФ занялся укреплением обороноспособности России
Проекты решений президента или правительства по укреплению обороноспособности России в Мировом океане будет готовить Совет по стратегическому развитию Военно-морского флота. Этот орган входит в состав Морской коллегии.
Помощник президента Николай Патрушев, который также занимает пост председателя Морской коллегии, утвердил состав и положения советов коллегии.
«Утверждено положение, по которому Совет по стратегическому развитию ВМФ занимается анализом состояния и тенденций стратегического развития флота, прогнозированием, выявлением и оценкой угроз», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на аппарат Патрушева.
Также члены совета готовят предложения и рекомендации Морской коллегии по вопросам стратегического развития ВМФ, включая эффективную военно-техническую политику, обеспечение координации деятельности органов госвласти.
Ранее 15 августа помощник президента Николай Патрушев заявил о разработке новой стратегии развития ВМФ.