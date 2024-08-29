В советское время люди ехали на Сахалин за длинным рублем, а интеллигенция – еще и за относительной свободой, характерной для региона, дальше которого не сошлют. Сегодня, несмотря на преобладание автомобилей с правым рулем на улицах Южно-Сахалинска, ментальной «праворульностью» сахалинцы не страдают.0 комментариев
Кинокомпания Team Films потребовала от Ивлеевой возврата аванса в 5 млн рублей
Кинокомпания Team Films потребовала от Ивлеевой возврата аванса за съемки в сериале
Компания Team Films требует от блогера Анастасии Ивлеевой возмещения убытков на сумму около 5 млн рублей, выплаченных ей в качестве аванса за участие в съемках сериала, сказано в исковом заявлении.
Как указано на сайте суда, в Арбитражный суд Москвы поступил иск Team Films к Анастасии Ивлеевой, к производству он пока не принят, дата предварительного заседания еще не назначена, передает ТАСС.
Ивлееву утвердили на роль в новом проекте и заплатили аванс от кинокомпании, но из-за разгоревшегося после «голой вечеринки» скандала она так и не смогла приступить к съемкам.
Кинокомпания заявляет, что Ивлеева не вернула аванс, и требует возврата выплаченных средств с процентами. Сумма иска составляет 4699100 рублей.
Ранее Федеральная служба судебных приставов закрыла исполнительное производство в отношении блогера Анастасии Ивлеевой, которое было возбуждено из-за неуплаты налогов на сумму более 11,3 млн рублей.