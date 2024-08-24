Так было, и так будет всегда. Полюбивший Запад отправляется на войну. Равных, мирных, добрососедских, взаимовыгодных отношений у нас с этой цивилизацией не было и не будет. И нам уже сейчас стоит серьезно подумать о том, как донести это знание до следующих поколений.0 комментариев
Президент Польши прибыл в Киев с необъявленным визитом
Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев для участия в праздновании Дня независимости Украины, сообщает канцелярия польского лидера.
Отмечается, что начался визит Дуды на Украину в 33-ю годовщину независимости Украины, передает ТАСС.
Дуда уже дважды принимал участие в мероприятиях по случаю Дня независимости Украины – в 2016 и 2021 годах.
Ранее в День независимости Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение с угрозами в адрес России.