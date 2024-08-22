Мадуро опубликовал мультфильм, где прогоняет на Марс Маска в образе сатаны

Tекст: Дарья Григоренко

Отмечается, что речь идет о новом эпизоде местного мультсериала Super Bigote («Суперусы»), в котором Мадуро изображен «суперменом». Каждая серия длится в среднем около двух минут, как правило, протагонист помогает жителям страны решать насущные проблемы, а также стоит на страже госбезопасности и суверенитета Венесуэлы, передает ТАСС.

В новой серии мультфильма Маск представлен в образе сатаны, стремящегося взять под контроль ресурсы Венесуэлы. «Герой» Мадуро с Библией и крестом побеждает «сатану» и прогоняет его на Марс, о планах освоения которого неоднократно говорил Маск.

«Они ошибочно недооценили нас, полагая, что с помощью соцсетей могут вселить в нас ненависть и манипулировать нами», – прокомментировал Мадуро эпизод мультсериала в своем Telegram-канале. «Вместе с благородным и мудрым венесуэльским народом мы победили их. Враги Венесуэлы никогда не смогут добиться своих целей», – добавил глава государства.





Ранее Илон Маск в шутку пообещал использовать космические лазеры против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в ответ на приостановку работы соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) в стране. В Х Маска спросили, готовит ли он космические лазеры в ответ на решение Мадуро. «Мы подпалим ему усы из космоса!» – ответил бизнесмен.