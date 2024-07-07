Путин поздравил россиян с Днем работников морского и речного флота

Путин: Водный транспорт играет важную роль в социально-экономическом развитии России

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днем работников морского и речного флота. Водный транспорт является неотъемлемой составляющей отечественной транспортной системы, играет важную роль в социально-экономическом развитии страны, укреплении межрегиональных и международных связей», – передает РИА «Новости» текст телеграммы.

Путин отметил, что в отрасли трудятся специалисты высокой квалификации, хорошо знающие и любящие свое дело. Он также подчеркнул, что работники отрасли берегут традиции предшественников и работают с полной отдачей.

«Во многом благодаря вашей компетентности, энергии, нацеленности на результат строятся новые, современные суда, растут объемы пассажирских и грузовых перевозок, повышается качество и доступность предоставляемых услуг, совершенствуется береговая инфраструктура, приоритетное внимание уделяется обеспечению безопасности гидротехнических сооружений», – добавляется в телеграмме.

Российский лидер убежден, что работники морского и речного флота будут достойно решать поставленные задачи на благо России.

Путин пожелал им успехов, осуществления намеченных планов и всего самого доброго.