Школьники из России завоевали четыре золота на Международной олимпиаде по химии

Tекст: Валерия Городецкая

Все четверо участников команды – Вадим Харисов из республиканского инженерного лицея-интерната Уфы, Тимур Ахмедов из московской школы им. Маршала Чуйкова, Матвей Васияров и Алексей Шарпило из общеобразовательной школы центра педагогического мастерства – завоевали золотые медали, сообщило ведомство в Telegram-канале.

Вадим Харисов продемонстрировал особенно высокие результаты, заняв четвертое место среди всех участников олимпиады, отметило Минпросвещения. Руководил сборной профессор химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Вадим Еремин.

Министр просвещения Сергей Кравцов поздравил юных химиков с победой, отметив их высокий профессионализм и потенциал. «Это достижение демонстрирует ваши выдающиеся знания и умения в области химии и смежных наук. Вы в очередной раз доказали, что можете успешно конкурировать с лучшими учениками из разных стран. Уверен, этот успех станет началом дальнейших достижений в профессиональной деятельности на благо развития нашей страны», – сказал он.

В апреле российские школьники завоевали 10 медалей на олимпиаде по химии в Китае.