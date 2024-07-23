Современный атлантистский Запад превратился в огромную квазирелигиозную секту, которая мечтает додавить своих внутренних несогласных, а потом подмять под себя весь мир. Беседовать с его представителями о том, что у других стран и цивилизаций могут быть свои ценности и интересы, все равно что толковать о красоте старой московской церквушки с кришнаитами или свидетелями Иеговы.11 комментариев
Сийярто прокомментировал перенос встречи глав МИД Евросоюза из Будапешта
Сийярто: Перенос встречи глав МИД ЕС из Будапешта в Брюссель – показатель фрустрации
Перенос встречи глав МИД стран ЕС из Будапешта в Брюссель – это показатель фрустрации Евросоюза, который оказался неспособен сам организовать миротворческую миссию наподобие той, что провел венгерский премьер-министр Виктор Орбан, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, европейские политики во главе с Жозепом Боррелем явно выразили свою фрустрацию от неспособности вынести тот факт, что венгерский премьер-министр осуществил за последние недели миротворческую миссию, им тяжело смириться с тем, что сами они больше не в состоянии разговаривать со всеми важными игроками мировой политики и мировой безопасности, передает РИА «Новости».
Сийярто добавил, что большинство глав МИД стран ЕС выступали за проведение встречи в Будапеште, а для него самого «не имеет значения», где состоится этот совет.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что следующая встреча министров иностранных дел стран ЕС пройдет в Брюсселе, а не в Будапеште.