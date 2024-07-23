Движение по Крымскому мосту возобновили после 30-минутной остановки

Все понимают: Камала Харрис – очень плохая замена «сонному Джо». Но, увы – пока единственно возможная. Да, абсолютно никчемное существо. Но ничего другого Демпартия предложить просто не в силах.7 комментариев
Все понимают: Камала Харрис – очень плохая замена «сонному Джо». Но, увы – пока единственно возможная. Да, абсолютно никчемное существо. Но ничего другого Демпартия предложить просто не в силах.7 комментариев
То, что журналистика загибается – это этап становления общества. Называется «Тупой и еще тупее». Но если из этой ямы не выбираться, то наступит момент, когда без фоточки и мемчика люди перестанут понимать слово «тупой».16 комментариев
Как минимум украинская власть незаконна с февраля 2014 года – с момента государственного переворота. Когда Верховная рада, не говоря уже о центральной исполнительной власти, стала принимать абсолютно неправомочные решения.16 комментариев
Разбившийся в Подмосковье Superjet превысил заданную скорость и перешел в пикирование
Как указали в комитете, самолет превысил заданную скорость на 320 узлов и перешел в пикирование. Отмечается, что на шестой минуте полета сработала звуковая сигнализация Overspeed, однако экипажу не удалось вывести лайнер из снижения с помощью рукояти управления, передает ТАСС.
В пресс-службе добавили, что причины трагедии пока не установлены. МАК продолжает расследование и уже направил авиационным властям РФ донесение с рекомендациями по повышению безопасности полетов.
Ранее сообщалось, что пассажирский Superjet, разбившийся в Подмосковье, по предварительным данным, не совершал обязательный облет после того, как прошел техобслуживание.
Напомним, вероятной причиной катастрофы SSJ-100 в Подмосковье могла стать ошибка при установке датчиков угла атаки.
Cumhuriyet: США планируют открыть «южный фронт» против России через Армению
Как пишет Cumhuriyet, США уже предпринимали попытки дестабилизировать ситуацию в Закавказье через Грузию, но эти попытки не увенчались успехом, передает RT.
«Теперь США пытаются разыграть карту Армении», – указали в статье.
В качестве доказательства издание приводит приглашение главы МИД Армении Арарата Мирзояна на мероприятия саммита НАТО в Вашингтоне, а также обсуждение вопроса о размещении представителя армии США в Министерстве обороны Армении.
Ранее Минобороны Армении 15 июля объявило о старте совместных армяно-американских учений Eagle Partner 2024.
Ударом «Искандера» уничтожена РСЗО HIMARS с боекомплектом и боевиками ВСУ, следует из видео Министерства обороны.
Ранее российская ФАБ-3000 уничтожила пункт дислокации украинской нацгвардии в Харьковской области.
В Telegram-канале «Воевода вещает» опубликована фотография Т-90 с литой башней. Отмечается, что такие танки очень редко встречаются, серия почти «музейная», пишет «Лента.ру».
Т-90 «Владимир» приняли на вооружение в 1992 году. Корпус и башню машины создали по типу агрегатов танка Т-72Б. В 2004 году начали строить Т-90А, оснащенные сварной башней.
Ранее президент России Владимир Путин назвал Т-90 «Прорыв» лучшим танком в мире.
Восемь жителей Кабардино-Балкарии оштрафованы за неуважение к гимну России
Отмечается, что судебные материалы были составлены по статье 17.10 КоАП РФ («Нарушение порядка официального использования <...> Государственного гимна Российской Федерации»). Все восемь человек признали вину в суде и были оштрафованы на 3 тыс. рублей каждый, передает РИА «Новости».
Как указали в пресс-службе, еще одно дело о подобном правонарушении будет рассмотрено в ближайшее время.
Напомним, что в начале июля в социальных сетях были опубликованы видеоролики, снятые в школе №33 города Нальчика. На кадрах видно, что некоторые родители учеников во время исполнения гимна России не встали с мест в актовом зале, а несколько человек сидели в телефонах.
Данная публикация привлекла внимание главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова. Он направил обращение «в соответствующие органы» для проверки данного инцидента и принятия решения.
Как отмечается в материале, экономика России демонстрирует активный рост, и эксперты выразили надежду, что санкционная политика может подействовать как «медленный яд». Однако, если оценивать трезво, то санкции Запада оказались неэффективными, так как они должны были сработать быстро, а не растягиваться на длительное время, пишут «Ведомости».
Как отмечает Handelsblatt, в долгосрочной перспективе Россия снова сможет участвовать в мировой торговле независимо от желания Запада, а «медленный яд» санкций может навредить самому Западу, например, через рост цен на нефть и газ.
Издание отмечает, что заморозка российских активов вызывает опасения у других стран, что они также могут стать объектом таких санкций.
Ранее анализ издания Asia Times прогноза министра финансов США Джанет Йеллен показал, что антироссийские санкции привели к тому, что доллар стал менее привлекательным в качестве мировой валюты.
В Госдуме призвали бороться с гибелью детей на воде на федеральном уровне
«Страшная статистика, которая в последние дни свидетельствует о массовой гибели людей в водоемах, которые плохо обустроены – не имеют штата спасателей, предупредительных знаков, материальных условий для того, чтобы действительно организовать спасение людей – заставляет еще раз вернуться к ряду мер», – говорит Останина.
Во-первых, продолжает собеседница, учитывая хороший советский опыт развития общественно-государственной организации ОСВОД (Общество спасения на водах), необходимо обучать людей держаться на воде. Во-вторых, в каждом российском регионе следует оборудовать ряд мест отдыха людей у водоемов, поскольку невыносимая жара, которая настигла россиян в этом году, заставляет людей, в том числе семьи с детьми, искать любые способы охладиться.
«Данная ситуация – показатель того, что пока мы не можем охватить семьи с детьми организованным отдыхом. Но если оборудованных мест для купания будет больше, то люди вряд ли продолжат купаться в непригодных для этого дела местах. У нас сейчас из 18 млн детей от 7 до 17 лет, которые имеют право на отдых и оздоровление, только 5 млн охвачено организованным отдыхом. Остальные дети остаются с родителями. И учитывая, что вопрос приобретения путевок ложится на кошелек родителей, не все могут позволить себе поездку на море и другие специально отведенные для купания места», – рассказывает депутат.
Она подчеркивает, что на данный момент для семей с детьми нет никаких льгот на дорожные путешествия, хотя для того, чтобы осуществить путешествие по России, например, на озеро Байкал, нужно проехать по платным дорогам. А авиаперелет или проезд поездом «стоит непомерно дорого», да и раскупают такие билеты мгновенно – всем семьям с детьми их не хватает.
«Поэтому нам просто необходимо выделить на отдых и оздоровление детей средства из федерального бюджета, еще раз увеличить строительство загородных детских лагерей для того, чтобы все дети были охвачены организованным отдыхом, где с ними работали бы опытные инструкторы, где были бы у них вожатые. Что касается отдыха на водоемах, то тут надо возвращать ОСВОД, учить людей держаться на воде, повторять с ними предупредительные, запрещающие знаки, информировать людей о том, где и как опасно купаться», – считает Останина, отмечая, что она уже обратилась к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с предложением вернуться к рассмотрению вопроса о том, чтобы перевести организацию отдыха и оздоровление детей на федеральный уровень.
Напомним, за минувшие сутки в России на водоемах погибли 40 человек, двое из которых дети. А в конце июля МЧС России сообщало о резком всплеске смертности на воде. В период с 12 по 26 июля погибли 86 детей. При этом за весь предыдущий период 2024 года было 80 таких жертв.
Ранее СМИ сообщили, что участились случаи заражения личинками червей, которые проникают под кожу во время купания и вызывают сильный зуд, передает «News.ru». Данную тенденцию выявили у жителей Нижнего Новгорода поселка в Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Среди заболевших также есть дети.
Германский политолог Рар: Западные элиты сделают все, чтобы Харрис не проиграла выборы
«Европейские либералы рукоплещут, на лицах европейских политиков – радость и облегчение. СМИ бросаются восхвалять Камалу Харрис, которую будут прославлять как «спасительницу» Европы от «диктатора» Трампа», – говорит германский политолог Александр Рар.
По его словам, «западные элиты сделают все, чтобы Харрис не проиграла выборы». «Для них она – «реинкарнация» прежнего президента и любимца либерального Запада, а именно – Барака Обамы», – считает аналитик.
Он также указал, что особенно «торжествуют» именно СМИ, которые «во многом причастны к снятию Байдена». «Медиа активно качали кампанию за его отстранение. Сейчас же они почувствовали силу и возьмутся за агитацию в пользу Харрис. На этом фоне критика и обвинения в адрес Трампа будут только усиливаться», – убежден политолог.
Между тем сама Харрис пока не будет обращать внимание на Европу, добавляет эксперт. «У нее остались считанные месяцы на то, чтобы завоевать доверие американцев, а местный избиратель хочет знать – как она будет решать внутренние проблемы Америки, среди которых миграция, социальные вопросы и экономика. Поэтому ждать больших заявлений по внешней политике не стоит», – рассуждает Рар.
Харрис также может усилить нападки на Трампа, обращая внимание на его возраст, допускает эксперт. «Что касается украинского конфликта, то тут зазвучат обвинения в том, что экс-президент готов идти на уступки в отношении России. Она, возможно, будет повторять риторику Байдена о том, что мир в опасности, свобода и демократия под угрозой, надо воевать с «диктаторами» и авторитарными режимами. Либеральные элиты в США и ЕС ее будут направлять на этот путь», – заключил Рар.
Президент США Джо Байден в официальном письме, размещенном в его соцсетях в воскресенье, заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства. Вместе с тем он пообещал исполнять свои обязанности до конца положенного срока.
Однако многие обратили внимание на тот факт, что Байден ограничился лишь письменным заявлением, не обратившись к американцам в видеоформате. Так, американский миллиардер Дэвид Сакс отметил, что сутки назад Байден заявлял, что намерен продолжать избирательную кампанию, но неожиданно вышел из нее. Кроме того, он напомнил, что Линдон Джонсон в 1968 году выступил перед нацией с 40-минутной речью, когда решил не участвовать в выборах.
В свою очередь Дональд Трамп в обращении, распространенном через СМС-рассылку, заявил, что вашингтонская элита, испытывающие ненависть к США СМИ и «коррумпированное глубинное государство» предприняли все возможные усилия, пытаясь «защитить Байдена». Однако в результате тот «с полным позором вышел из гонки».
Решение Байдена вызвало во многом бурную реакцию на Западе. Так, чешский премьер Петр Фиала сказал, что «держит кулаки за США и надеется, что в результате демократического соревнования двух сильных и равных кандидатов появится хороший президент», пишет The New York Times.
«В Германии, где антипатия бывшего президента Дональда Трампа к альянсу НАТО и его несколько непроницаемая позиция по украинскому вопросу вызвали беспокойство, канцлер Олаф Шольц особо отметил резко отличающийся подход Байдена от изоляционистских наклонностей Трампа», – добавляет издание. По словам Шольца, благодаря нынешнему главе Белого дома «трансатлантическое сотрудничество тесно, НАТО сильно, а США являются для нас хорошим и надежным партнером».
Владимир Зеленский, между тем, заявил, что уважает «жесткое, но сильное» решение Байдена, и поблагодарил его за «непоколебимую поддержку борьбы Украины за свободу». Газета ВЗГЛЯД писала, что ждет США и весь мир после выхода Байдена из предвыборной гонки.
Песков: Кремль не удивлен выходом Байдена из президентской гонки
«Речь идет об избирательной кампании в США. <…> Это не наше внутреннее дело. Это не может быть приоритетной темой нашей повестки дня», – цитирует ТАСС Пескова.
По его словам, Кремль не собирается давать оценку решению действующего президента США Джо Байдена выйти из президентской гонки, эта тема должна заботить американских избирателей.
При этом он заявил, что российско-американские отношения переживают наихудший период в истории, их будущее очень важно для России. Песков заявил, что Кремль «не ждет ничего хорошего» от нынешней администрации США в адрес России.
Он также добавил, что в Кремле не сильно удивились выходу Байдена из президентской гонки, этому научило происходящее в США последние годы.
Ранее высокопоставленный чиновник администрации США заявил, что отказ президента страны Джо Байдена от участия в выборах не связан с состоянием его здоровья.
Президент США Джо Байден в официальном письме, размещенном в его соцсетях в воскресенье, заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства. Вместе с тем Байден пообещал исполнять свои обязанности до конца положенного срока.
Газета ВЗГЛЯД писала, что ждет США и весь мир после выхода Байдена из предвыборной гонки.
Букмекеры в США оценили шансы на победу Трампа в 64% после выхода Байдена из гонки
Согласно сервису, Трамп с вероятностью в 64% победит на выборах, тогда как шансы вице-президента США Камалы Харрис оцениваются в 30%, передает РИА «Новости».
При этом сумма ставок на победу Трампа насчитывает 40,7 млн долларов, на победу Харрис – 22,3 млн.
Ранее дипломаты МИД Германии создали «кризисную группу» для обсуждения и подготовки к сценарию с возвращением бывшего американского президента Дональда Трампа в Белый дом.
Боррель: Венгрия заблокировала выделение денег из фонда мира на оружие для Украины
По словам Борреля, эти деньги планировалось передать странам ЕС в качестве компенсации за уже переданные Украине вооружения, передает ТАСС. Несмотря на то что средства остаются заблокированными, Киев продолжит получать оружие, добавил он.
«Эти деньги должны были пойти странам ЕС, которые уже передали свое оружие Украине. Страны ЕС не получат компенсации [за уже переданные вооружения]. Значит, у них будет мало стимулов продолжать это в будущем», – сказал глава дипломатии ЕС.
Ранее Болгария решила предложить Украине излишки боеприпасов и оборудования.
Приговоренный к расстрелу в Белоруссии наемник из ФРГ не стал обжаловать решение суда
Об этом в понедельник сообщило госиздание «СБ.Беларусь сегодня», передает РИА «Новости».
Суд признал Кригера виновным в шести преступлениях, включая теракт, совершенный в целях воздействия на представителей власти, устрашения населения и дестабилизации общественного порядка. Кроме того, он признан виновным в сотрудничестве с иностранной спецслужбой, наемничестве, участии в экстремистском формировании, незаконном хранении и ношении взрывчатых веществ, а также в умышленном повреждении путей сообщения.
Среди эпизодов дела – подготовка взрыва на железной дороге в Белоруссии по заданию Службы безопасности Украины.
Ранее Белоруссия предложила Германии решение по приговоренному к расстрелу наемнику.
Reuters: Венгрия и Словакия запросили консультации с Киевом по запрету транзита нефти из России
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что провел переговоры с украинским коллегой, который заявил, что Киев не запрещал транзит российской нефти, пишет Reuters, передает ТАСС.
«Я говорил с министром иностранных дел Украины. По его словам, они не запрещали транзит нефти, но это неправда. У ЕК есть три дня на то, чтобы выполнить наш запрос, после чего мы передадим это дело в суд», – сказал венгерский министр.
Решение украинской стороны ограничить транзит нефти из России нарушает соглашение Киева и ЕС об ассоциации с Евросоюзом, подчеркнул он. Согласно документу, пострадавшие страны могут запустить консультационный процесс, на котором их обязана представлять ЕК, объяснил Сийярто в эфире телеканала M1, передает РИА «Новости».
«Если и в этом случае не будет решения, то Евросоюз уполномочен пересмотреть свои обязательства в рамках соглашения и тоже не выполнять их», – сказал он.
Глава венгерского МИД также отметил, что в июне Украина импортировала больше всего электроэнергии из Венгрии, на фоне чего решение Киева о приостановке транзита нефти из России является особенно враждебным.
Ранее в Госдуме обвинили Украину в шантаже Венгрии из-за российской нефти.
Кадры поражения боевиков авиабомбой ФАБ-3000 ВКС России опубликовали в Сети, пишет «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал «Изнанка».
Отмечается, что удар по пункту дислокации боевиков был нанесен ФАБ-3000, а наводку летчикам дали операторы дронов ВС России, отследившие передвижение противника в Липцах.
По предварительной оценке, были уничтожены не менее 50 боевиков 3-го батальона 13-й бригады нацгвардии, три пикапа и бронеавтомобиль.
Ранее в Минобороны сообщили, что группировка «Север» поразила четыре бригады ВСУ под Харьковом.
Источник: В ДТП в Саратове погиб сын губернатора Бусаргина
В аварии погиб 16-летний сын главы региона, сообщил собеседник ТАСС.
Авария произошла около 14.00 мск в Волжском районе на улице Соколовой, там столкнулись грузовик MAN и два автомобиля Lada Granta. Погибли два человека, один пострадал.