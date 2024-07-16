Уничтожить врага – значит получить бесполезный труп. Обратить его на свою сторону – значит увеличить свое могущество. Это верно и в отношении оступившихся сограждан.20 комментариев
Медведчук в письме Трампу предложил поискать украинский след в покушении
Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук направил бывшему президенту США Дональду Трампу письмо, в котором указал на возможный украинский след в совершенном на него покушении.
В письме он отметил, что Трамп неоднократно заявлял о намерении положить конец конфликту на Украине в случае победы на предстоящих выборах президента США, передает ТАСС. «Но этот мир означает потерю власти нацистским режимом Зеленского и его американскими кураторами из администрации Байдена», – указал Медведчук.
По его мнению, из-за этих заявлений Трамп стал «личным врагом украинского неонациста Зеленского», который теперь намерен любыми способами не допустить его победы на президентских выборах. «Думаю, что в деле о покушении на вас появится украинский след», – заявил Медведчук.
Он также напомнил о недавнем заявлении главы Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) о том, что Киев предпринимал попытки покушения на жизнь президента России Владимира Путина.
«Физическое устранение политических оппонентов и политическая коррупция – звенья одной цепи в попытках удержаться у власти тех, кто благодаря войне на Украине набивает свои карманы, продавая оружие украинским неонацистам», – пишет Медведчук.
Он также указал на продолжающуюся милитаризацию Украины странами НАТО. По мнению Медведчука, личная заинтересованность Зеленского в продолжении военных действий создает угрозу расширения конфликта и вовлечения в него третьих стран, а предотвратить эту угрозу можно, прекратив поддержку киевского режима. Медведчук пожелал Трампу здоровья, стойкости и победы на предстоящих выборах.
Ранее республиканец Хоссейн Хоррам отметил способность Трампа завершить конфликт на Украине.