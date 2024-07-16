Уничтожить врага – значит получить бесполезный труп. Обратить его на свою сторону – значит увеличить свое могущество. Это верно и в отношении оступившихся сограждан.12 комментариев
В Духовном управлении Татарстана отреагировали на слова имама о «побивании» жен
Коран не допускает рукоприкладства, женщинам, столкнувшимся с домашним насилием, необходимо обратиться за помощью, заявили в Духовном управлении мусульман (ДУМ) Татарстана после публикации интервью с имамом из Казани Тимуром Камаевым.
В интервью Камаев рассказал, в каких случаях можно «побивать» жен, чьим поведением недовольны мужья, передает РБК. По словам имама, «избивание» нарушает права жены, запрещено в исламе и за это грозит наказание в Судный день, а «побивание» призвано не травмировать женщину, а дать понять, «что она делает что-то не так».
Представитель ДУМ Татарстана призвал ознакомиться с полной версией интервью, передает РИА «Новости». «В нем говорится о недопустимости рукоприкладства, о том, что избивание и причинение физического и морального вреда кому-либо – грех в исламе, и что женщинам, оказавшимся жертвами домашнего насилия, следует за помощью обращаться к хазратам и в полицию», – сказал он.
В свою очередь агентство «Татар-информ», опубликовавшее интервью с Камаевым, заявило, что Telegram-каналы и СМИ распространяют вырванную из контекста часть интервью, говоря о возможности «бить так, чтобы не оставлять следов».