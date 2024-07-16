Уничтожить врага – значит получить бесполезный труп. Обратить его на свою сторону – значит увеличить свое могущество. Это верно и в отношении оступившихся сограждан.12 комментариев
Депутат Госдумы объяснил идею пополнять баланс мобильного по паспорту
Предложение Минцифры запретить пополнять баланс мобильного телефона без предъявления паспортных данных поможет бороться с мошенничеством, заявил зампредседателя комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
«Любые меры, направленные на ужесточение возможности совершения любых правонарушений с использованием сим-карт, мобильной связи, надо поддерживать», – цитирует Свинцова «Лента.ру».
По его словам, у многих мобильная связь привязана к банку, настроены автоматические платежи, проблем для честных людей при оплате услуг связи возникнуть не должно, а мошенникам нужно создавать препятствия.
Ранее Минцифры предложило пополнять баланс мобильного только после проверки паспортных данных по базе МВД, продавцов предлагается штрафовать на 10 тыс. рублей за симку, проданную с нарушениями.
В июне Госдума в первом чтении приняла проект закона, ужесточающий правила покупки сим-карт иностранцами.