Сопровождение военными кораблями нефтяных танкеров максимально повысит ставки в игре. Ведь атака военного корабля может быть расценена как объявление войны. При этом, без сомнений, именно Россия, которая вынуждена будет предпринимать меры по защите своих торговых судов, будет представлена в качестве «агрессора».0 комментариев
При взрыве газа в доме в Подмосковье пострадали трое детей
Семья из пяти человек, трое из которых дети, пострадала в результате хлопка газа в частном доме в подмосковном Ступино, сообщило ГСУ СК России по Московской области.
Пострадавших с термическими ожогами тела разной степени тяжести доставили в реанимацию, сообщило ведомство, передает РИА «Новости». Трое из пострадавших – дети 2023, 2022 и 2017 годов рождения.
В прокуратуре Московской области уточнили, что хлопок газа произошел во время установки газового баллона. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
На прошлой неделе при взрыве газа в Стерлитамаке погибла женщина.