МИД счел недружественным шагом посещение Бучи делегацией из Армении

Захарова: МИД рассматривает посещение Бучи делегацией из Армении как недружественный шаг

Tекст: Ольга Иванова

Захарова сообщила, что армянская делегация посетила на прошлой неделе город Буча на Украине. Членами делегации стали армянский посол в Киеве и глава одного из районов Еревана, они заявили о солидарности Армении с Украиной в борьбе «с российской агрессией», говорится на сайте МИД России.

Кроме того, МИД России направил ноту протеста МИД Армении в связи с передачей помощи на нужды ВСУ в ходе посещения Бучи делегацией Еревана.

Ранее Захарова заявила, что Россия призывает армянских парламентариев поделиться переданным им Киевом списком людей, якобы погибших в Буче.

В апреле 2022 года в СМИ и социальных сетях появились фотографии и видеоматериалы с телами погибших в городе Киевской области. Утверждалось, что массовые расправы и пытки над мирными жителями якобы устроили российские военнослужащие, которые за несколько дней до этого покинули город.