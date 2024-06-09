  • Новость часаМИД счел недружественным шагом посещение Бучи делегацией из Армении
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему Шольц не верит в поражение Украины
    Стало известно об отступлении ВСУ из Часова Яра
    Орбан раскрыл «гениальный план» Запада получить богатства России
    Австрия заявила о пересечении Западом красной линии в конфликте с Россией
    Партия Шольца проиграла выборы в Европарламент
    Группировка «Запад» нанесла поражение пяти бригадам ВСУ
    Лавров оценил реакцию Запада на слова Путина о поставках оружия
    Байден договорился с Макроном по замороженным активам России
    Эксперт: После конференции в Швейцарии Украина усилит информационную войну
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинство цивилизованным быть не может

    СВО и освобождение территорий вновь заставляют решить, в каком виде нужно сохранение украиноязычного наследия и нужно ли оно вообще. Чтобы ответить на этот вопрос и опять не ошибиться, придется для начала разобраться, с чем мы имеем дело.

    32 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов В Британии заметили «Русскую общину»

    СВО позволила понять, кто есть кто на политической сцене внутрироссийской жизни, в том числе на русском национальном фланге.

    0 комментариев
    Александр Носович Александр Носович В конфликте России и Запада все меньше НАТО

    Плохая новость: России с европейскими странами, видимо, всё же придется воевать. Хорошая новость: это не будет третья мировая война, ядерный апокалипсис и конец света.

    8 комментариев
    9 июня 2024, 20:02 • Новости дня

    МИД счел недружественным шагом посещение Бучи делегацией из Армении

    Захарова: МИД рассматривает посещение Бучи делегацией из Армении как недружественный шаг

    Tекст: Ольга Иванова

    Москва рассматривает посещение Бучи делегацией из Еревана как откровенный недружественный шаг, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова сообщила, что армянская делегация посетила на прошлой неделе город Буча на Украине. Членами делегации стали армянский посол в Киеве и глава одного из районов Еревана, они заявили о солидарности Армении с Украиной в борьбе «с российской агрессией», говорится на сайте МИД России.

    Кроме того, МИД России направил ноту протеста МИД Армении в связи с передачей помощи на нужды ВСУ в ходе посещения Бучи делегацией Еревана.

    Ранее Захарова заявила, что Россия призывает армянских парламентариев поделиться переданным им Киевом списком людей, якобы погибших в Буче.

    В апреле 2022 года в СМИ и социальных сетях появились фотографии и видеоматериалы с телами погибших в городе Киевской области. Утверждалось, что массовые расправы и пытки над мирными жителями якобы устроили российские военнослужащие, которые за несколько дней до этого покинули город.

    9 июня 2024, 07:27 • Новости дня
    Орбан раскрыл «гениальный план» Запада получить богатства России

    Орбан заявил о желании Запада вернуть 1990-е годы в отношениях с Россией

    Орбан раскрыл «гениальный план» Запада получить богатства России
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Страны Запада, «вставшие на тропу войны», хотят одержать над Россией военную победу, чтобы заполучить российские богатства, как в 1990-х годах, заявил глава правительства Венгрии Виктор Орбан.

    Орбан заявил, что «гениальный план» Запада «абсолютно прост, потому что речь идет о деньгах, которые дают влияние и власть». Он указал, что в 1990-х годах Россия приветствовала европейцев и позволяла им «беспрепятственно внедряться в экономику», передает ТАСС со ссылкой на HirTV.

    По его словам, Запад в 1990-х годах эксплуатировал Россию и Украину, но народ России в результате «взял все в свои руки». Сейчас же в странах Запада желают вернуть прежние времена, увидеть «великую перестройку на Востоке», а «поставщики вооружений, кредиторы, биржевые спекулянты» уже пытаются нажиться на украинском кризисе.

    Орбан с иронией заявил, что сейчас США проталкивают «отличное предложение» – Вашингтон выдаст Киеву кредит на 40 млрд долларов, а Европа предоставит гарантии возвращения долга. Орбан подчеркнул, что Украина уже погрязла в долгах, хотя прежде являлась богатой страной.

    Напомним, глава МИД Бельгии Аджа Лябиб предложила использовать седьмую статью Договора о ЕС, чтобы лишить Венгрию права голоса из-за ее позиции по Украине. Она отметила, что Будапешт слишком часто блокирует инициативы Брюсселя по оказанию военной помощи Киеву.

    Коментарии (12)
    9 июня 2024, 10:58 • Новости дня
    Стало известно об отступлении ВСУ из Часова Яра

    Военкор Котенок заявил о начале отступления ВСУ из Часова Яра

    Стало известно об отступлении ВСУ из Часова Яра
    @ Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступили из большей части микрорайона «Канал» в Часовом Яре и отошли на западные рубежи города, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

    Как указал Котенок в своем Telegram-канале, к исходу минувших суток ВСУ признали потерю большей части микрорайона «Канал» в Часовом Яре. По его словам, причиной отступления стала переброска значительных сил ВСУ на Харьковское направление, в результате чего оставшимся бойцам не хватает численности для удержания позиций в Часовом Яре.

    «Усиление обороны противника на этом участке снято и переброшено на Харьковское направление», – отметил он. Военкор добавил, что оставшаяся живая сила не может удержать кварталы.

    Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что территория Часова Яра в ДНР освобождена почти на 70%.

    Коментарии (25)
    9 июня 2024, 00:16 • Новости дня
    Медведев призвал «говнюка» Шольца «встать на колени и покаяться»
    Медведев призвал «говнюка» Шольца «встать на колени и покаяться»
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил на слова канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Россия должна признать силу Украины.

    Медведев заявил в Telegram, что Украина стала чем-то вроде «доминиона, который прямо управляется США и странами НАТО», они содержат Украину и предоставляют ей «самые смертоносные виды вооружений». При этом протесты украинского населения игнорируются.

    Медведев указал на «безумную фонтанирующую коррупцию», «тотальное расхищение кликой Зеленского западной помощи», на «умирающий» украинский народ, «половина которого живет в России и в Европе».

    Он считает, что «говнюку» Шольцу нужно «просто встать на колени и покаяться перед украинцами» за ложь о «неизбежной «перемоге», за «возрождение нацизма в форме бандеровщины», «неописуемую бездарность управления». Кроме того, Медведев подчеркнул, что украинцев бросили «на истребление».

    При этом в Германии принесли в жертву «благополучие немцев», а СДПГ столкнулась с «исторической утратой доверия». «Вилли Брандт и Гельмут Шмидт перевернулись много раз в своих могилах», – заявил Медведев. При этом он несколько раз резко высказался о самом Шольце.

    Напомним, Шольц в видеообращении потребовал от президента России Владимира Путина признать, что Украина не будет поставлена на колени.

    Коментарии (56)
    9 июня 2024, 14:31 • Новости дня
    Лавров оценил реакцию Запада на слова Путина о поставках оружия
    Лавров оценил реакцию Запада на слова Путина о поставках оружия
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Запад услышал и понял сигнал президента России Владимира Путина о возможных поставках российского оружия в другие страны, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью, фрагмент которого опубликовал журналист Павел Зарубин.

    Глава МИД не сомневается, что сигнал услышали и поняли, потому что на Западе еще остались люди, которые умеют анализировать, передает РИА «Новости».

    «Думаю, поймут, вернее, думаю, что поняли и сделают выводы», – подчеркнул Лавров.

    Напомним, Путин на ПМЭФ заявил, что Россия оставляет за собой право поставлять дальнобойное оружие другим странам.

    Коментарии (22)
    9 июня 2024, 04:59 • Новости дня
    Депутат от «Альтернативы для Германии» переехала из ФРГ в Россию

    Депутат парламента Гамбурга Петерсен вместе с детьми переехала из Германии в Россию

    Депутат от «Альтернативы для Германии» переехала из ФРГ в Россию
    @ olga-petersen.de

    Tекст: Антон Антонов

    Ольга Петерсен, которая является депутатом парламента Гамбурга от партии «Альтернатива для Германии», сообщила, что переехала в Россию вместе со своими детьми.

    Свое решение Петерсен объяснила заботой о безопасности детей. Она сказала, что по-прежнему является депутатом и собирается продолжать деятельность в этой роли «в меру своих возможностей», пишет «Российская газета» со ссылкой на Bild.

    При этом, по данным издания, по решению региональной ячейки АдГ Петерсен уже исключили из фракции. Сейчас идет процесс ее исключения из партии, передает RT.

    Напомним, Петерсен исключили из парламентской группы «Альтернативы для Германии» за то, что она действовала в качестве наблюдателя на выборах президента России. Петерсен – уроженка Омска.


    Коментарии (9)
    9 июня 2024, 01:28 • Новости дня
    Австрия заявила о пересечении Западом красной линии в конфликте с Россией

    Министр обороны Австрии Таннер сочла отмену Западом части ограничений на удары ВСУ по России пересечением красной линии

    Австрия заявила о пересечении Западом красной линии в конфликте с Россией
    @ John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Решение США, Германии и Франции снять часть ограничений на украинские удары западным оружием по территории России является пересечением красной линии, заявила министр обороны Австрии Клаудиа Таннер.

    В связи с этим Таннер обрадовалась разъяснению со стороны генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс не собирается направлять войска на Украину, передает ТАСС со ссылкой на Die Presse.

    Напомним, США разрешили Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях на территории России, находящихся рядом с Харьковской областью.

    Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил разрешение украинским войскам наносить удары французским оружием по территории, которую Париж признает российской. Берлин также разрешил ВСУ бить немецким оружием по российской территории, прилегающей к Харьковской области.

    Коментарии (20)
    8 июня 2024, 21:21 • Новости дня
    Опубликовано видео «охоты» летчиков ВСУ на Як-52 за российскими дронами

    Опубликованы кадры «охоты» летчиков ВСУ на Як-52 за российскими дронами

    Tекст: Вера Басилая

    Оператор БПЛA ZALA снял, как украинский Як-52 с пулеметчиками на борту, вылетел для перехвата российского дрона над Николаевской областью, сообщает «Военный Осведомитель».

    В Сети распространяются кадры, снятые оператором российского разведывательного беспилотника, на которых летчик ВСУ на самолете Як-52 охотится за российским дроном.

    Сам борт не несет вооружения, а роль стрелка играет сидящий на месте летчика-инструктора, отмечает «Военный Осведомитель».

    Ранее было опубликовано видео «безумной дуэли» российского БТР с десантом и Bradley ВСУ в ДНР.

    Коментарии (12)
    9 июня 2024, 14:01 • Новости дня
    Группировка «Запад» нанесла поражение пяти бригадам ВСУ
    Группировка «Запад» нанесла поражение пяти бригадам ВСУ
    @ @mod_russia

    Tекст: Дарья Григоренко

    Группировка войск «Запад» за минувшие сутки заняла более выгодные рубежи в Харьковской области и ДНР, нанесла поражение формированиям 14-й, 116-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии Украины, противник потерял до 400 украинских военных, танк, две боевые бронированные машины и пять пикапов, сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что на Харьковском направлении группировка войск «Север» улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение формированиям 82-й десантно-штурмовой бригады, 120-й, 125-й и 127-й бригад теробороны ВСУ. Потери противника составили до 225 человек, семь автомобилей и 152-мм орудие Д-20.

    В Минобороны добавили, что на западном направлении группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение формированиям 14-й, 116-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии. Потери ВСУ составили до 400 человек, танк, две боевые бронированные машины и пять пикапов.

    Как указали в пресс-службе, на южном направлении группировка войск «Юг» улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение формированиям 28-й, 30-й, 56-й, 93-й механизированных бригад ВСУ и 12-й бригады специального назначения нацгвардии. Потери ВСУ составили до 375 человек, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, 155-мм САУ М109 Paladin, 155-мм гаубица FH-70, 152-мм гаубица «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20, две 122-мм САУ «Гвоздика», 105-мм орудие М119.

    В ведомстве уточнили, что на центральном направлении группировка войск «Центр» улучшила тактическое положение и нанесла поражение формированиям 71-й пехотной, 23-й и 47-й механизированных бригад ВСУ. Потери ВСУ составили до 300 человек, БМП Marder и Bradley, два автомобиля.

    В Минобороны подчеркнули, что на восточном направлении группировка войск «Восток» заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 123-й бригады теробороны и 21-й бригады нацгвардии. Потери ВСУ составили до 140 человек, танк, две ББМ, три автомобиля, 155-мм САУ Krab, 152-мм гаубица «Мста-Б», станция РЭБ «Анклав».

    В сообщении говорится, что в Херсонской области группировка войск «Днепр» нанесла поражение формированиям 121-й бригады теробороны. Потери ВСУ составили до 35 человек, четыре пикапа, 122-мм САУ «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30.

    В пресс-службе заявили, что авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен 131 район скопления живой силы и техники, а также пункты дислокации иностранных наемников и операторов ударных БПЛА «Птахи Мадяра». Сбит вертолет Ми-8 ВСУ, перехвачено 66 БПЛА и 13 снарядов HIMARS.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ уничтожили два полевых склада боеприпасов ВСУ, подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Гранов и Константиновка Харьковской области.

    Коментарии (14)
    9 июня 2024, 02:22 • Новости дня
    Хирург пожертвовал жизнью для спасения от дрона ВСУ прооперированных военных

    Председатель фонда «Защитники Отечества» Цивилева рассказала о спасении хирургом военных от дрона ВСУ ценой своей жизни

    Tекст: Антон Антонов

    Российский военно-полевой хирург пожертвовал собой, чтобы спасти прооперированных им спецназовцев от украинского беспилотника, сообщила председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

    Цивилева отметила на ПМЭФ, что в число задач фонда входит увековечивание памяти героев специальной военной операции на Украине, передает РИА «Новости».

    Она рассказала «последнюю историю, которая как-то особо потрясла» ее. Военно-полевой хирург прооперировал семь спецназовцев. Военные «лежали в медицинской палатке», когда появился беспилотник вооруженных сил Украины. Тогда «хирург, который мог, безусловно, спасти свою жизнь», закрыл «своим телом вход в эту палатку». В результате хирург погиб, но военные оказались спасены.

    В марте президент России Владимир Путин позитивно оценил работу фонда «Защитники Отечества».

    Коментарии (7)
    8 июня 2024, 22:00 • Новости дня
    Питон в Индонезии проглотил женщину целиком

    Tекст: Вера Басилая

    Пятиметровый питон в центральной части Индонезии целиком вместе с одеждой проглотил женщину, она погибла в его животе, сообщил старейшина деревни Калемпанг Суарди Роси.

    По информации СМИ, мать четверых детей не вернулась домой. Были организованы поиски, муж нашел ее вещи, а вскоре пятиметрового питона с раздувшимся животом, в котором и обнаружили пропавшую женщину. Уточняется, что змея проглотила ее вместе с одеждой, передает РИА «Новости».

    Ранее питон укусил мужчину в тату-салоне в Казани.

    Коментарии (9)
    9 июня 2024, 07:57 • Новости дня
    Додон назвал условия для нападения Украины на Приднестровье

    Додон заявил, что принадлежность к Молдавии спасла Приднестровье от Украины

    Додон назвал условия для нападения Украины на Приднестровье
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Если продолжится продвижение российских войск, Украина может открыть второй фронт в Приднестровье, но произойдет это только с согласия властей Молдавии, заявил бывший президент Молдавии Игорь Додон.

    «Мы призывали и призываем президента: если на нее кто-то давит, западники, лучше Майя Санду пусть уйдет с должности, чем развязывать войну», – заявил Додон на полях ПМЭФ

    Он выразил уверенность, что «у Приднестровья будущее может быть только в составе» Молдавии, это должен быть регион «с особым статусом». Будь Приднестровье независимым, сказал Додон, «Украина бы давно их «накрыла» в условиях происходящего в этой стране», передает ТАСС.

    По мнению Додона, от нападения Украины Приднестровье спасло «только то, что они являются частью Молдовы де-юре». Как полагает Додон, даже Санду не собирается пока решать вопрос «военным путем». При этом существуют риски «дестабилизации» со стороны Киева при «молчаливом согласии Кишинева».

    Напомним, Додон считает, что Санду и ее кураторы готовят страну к войне. Додон выразил надежду, что «до президентских выборов ничего не произойдет», а новый лидер страны станет «гарантией мира».

    Коментарии (7)
    9 июня 2024, 03:54 • Новости дня
    Додон заявил о подготовке Молдавии к войне

    Додон счел действия Санду подготовкой Молдавии к войне

    Додон заявил о подготовке Молдавии к войне
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Молдавии Майя Санду и ее кураторы готовят страну к войне, заявил бывший президент Молдавии Игорь Додон.

    На полях ПМЭФ Додон указал, что при Санду нейтральная Молдавия постоянно проводит учения с НАТО, в аэропортах страны приземляются самолеты из США, происходит «транзит непонятных закрытых грузов из Румынии, из НАТО на Украину». Также, по его словам, в четыре раза вырос бюджет министерства обороны, приобретается оружие, «активно созывают в военкоматы резервистов», передает ТАСС.

    Додон выразил надежду, что «до президентских выборов ничего не произойдет», а новый лидер страны станет «гарантией мира». «Майя Санду – это путь к войне», – сказал он, выразив беспокойство в связи с тем, что Санду может довести Молдавию до ситуации, в которой сейчас находится Украина.

    При этом Додон выразил уверенность, что Санду не сможет честно выиграть выборы президента: «По всем опросам, включая западные, нынешний президент имеет самый большой антирейтинг». По его словам, «другого президента хотят» 55–60% граждан Молдавии. При этом Санду «может выиграть только за счет махинаций за рубежом».

    Напомним, лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил, что Запад может реализовать в Молдавии «украинский сценарий», включающий поставки оружия и попытку силового захвата Приднестровья.

    Коментарии (4)
    9 июня 2024, 12:09 • Новости дня
    Песков объяснил заявление Берлина о «российской угрозе»
    Песков объяснил заявление Берлина о «российской угрозе»
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Германия пытается угодить сразу всем центрам силы на Западе – США, ЕС и НАТО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления Берлина о российской угрозе.

    Он напомнил о словах президента Владимира Путина, который говорил, что Германия после Второй Мировой войны никогда не была суверенной.

    Из-за этого дефицита Берлин старается угодить сразу всем, передает ТАСС.

    «Представляете, как они разрываются?» – сказал Песков, говоря о том, как стремятся власти ФРГ сделать заявления на всех уровнях.

    Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, зачем Германия пугает граждан войной с Россией.

    Коментарии (6)
    9 июня 2024, 17:36 • Новости дня
    На главу АНО «Цифровые платформы» напали с ножом в Москве
    На главу АНО «Цифровые платформы» напали с ножом в Москве

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Москве на главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина и его знакомого было совершено нападение, в результате которого знакомый Щельцина скончался, сообщили в правоохранительных органах.

    Отмечается, что нападение произошло на Сиреневом бульваре в столичном районе Измайлово. По данным СМИ, Щельцин и его знакомый Иван Поздняков сделали замечание незнакомым мужчине и женщине, которые громко разговаривали и что-то искали на детской площадке. Как указал источник, в ходе словесного конфликта, переросшего в потасовку, злоумышленник нанес своим оппонентам множественные удары ножом, пишет РБК.

    В результате нападения знакомый Щельцина, Поздняков, получил не менее девяти ножевых ранений и скончался в машине скорой помощи. Сам Щельцин также получил ножевые ранения в область туловища и верхних конечностей и был доставлен в больницу, передает ТАСС.

    По информации ГУ МВД России, в течение нескольких часов после происшествия подозреваемый в нападении был задержан. Им оказался мужчина 1976 года рождения.

    По данным Baza, нападавший является лидером музыкальной группы «Пасека» Романом Медведкиным. В настоящее время задержанного допрашивают следователи, впоследствии ему будет избрана мера пресечения.

    Директор коллектива Павел Жилов подтвердил задержание лидера группы. «На самом деле, что там произошла драка, знаю. С кем дрался, узнал я от СМИ. То, что его забрали правоохранители, я тоже могу подтвердить. Суд завтра состоится. Мы на гастролях. Это его личная история, я бы сказал, носит бытовой характер», – рассказал он.

    Позже стало известно, что после нападения на Щельцина столичный СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Отмечается, что СК завел дело по статье о покушении на убийство двух или более лиц (ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК).

    Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы неизвестный открыл стрельбу у торгового центра, пострадали два человека.

    Коментарии (6)
    8 июня 2024, 21:09 • Новости дня
    На бывшего мэра Купянска совершено покушение в Белгородской области

    Tекст: Вера Басилая

    В Старом Осколе Белгородской области совершено нападение на бывшего мэра Купянска Харьковской области Геннадия Мацегору, он находится в критическом состоянии в Москве, сообщили в ГУР Минобороны Украины.

    Ответственность за покушение на пророссийского бывшего мэра взяла на себя разведка Украины, Мацегору после ранения госпитализировали в Москву, его состояние оценивается как критическое, пишет РБК.

    Telegram-канал Mash пишет, что в политика стреляли.

    До недавнего времени Геннадий Мацегора работал директором ФОК «Георгиевский».

    Коментарии (13)
    Главное
    Песков объяснил заявление Берлина о «российской угрозе»
    Обран рассказал, от чего зависит мир на Украине
    Додон назвал условия для нападения Украины на Приднестровье
    Мединский захотел отправить свой учебник истории всем сотрудникам СБУ
    Хирург пожертвовал жизнью для спасения от дрона ВСУ прооперированных военных
    Депутат от «Альтернативы для Германии» переехала жить в Россию
    В Азербайджане два пограничника погибли от удара молнии

    Почему большие зарплаты вызвали тревогу у Германа Грефа

    Российская экономика растет вот уже несколько кварталов – и высокими темпами. Это выражается в том числе в существенном росте зарплат. Казалось бы, что плохого в росте зарплат, особенно для населения? Однако глава Сбербанка Герман Греф видит значительные риски для экономики. О чем идет речь и как эти риски предотвратить? Подробности

    Перейти в раздел

    Как БРИКС создает новых союзников России

    «БРИКС вызывает гораздо большее уважение, чем западные блоки». Такими словами эксперты объясняют резкий рост числа стран, которые хотят присоединиться к международной структуре, одной из основательниц которой является Россия. По каким принципам отбирать новых членов БРИКС и что они дадут нашей стране? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия увеличивает стоимость содержания Украины для Запада

    Украинские власти вынуждены вводить все более длительные периоды отключения электроэнергии в стране. По их утверждениям, это связано с критическим положением на Днепрогэсе. Несмотря на то, что российские эксперты склонны скептически относиться к заявлениям Киева, они сходятся в одном – российские военные мужественно усиливают давление на энергоинфраструктуру противника. Какие цели преследует Россия? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Шольц не верит в поражение Украины

    Немецкий канцлер Олаф Шольц выступил с призывом к президенту России Владимиру Путину, в котором потребовал признать силу Украины. По мнению канцлера, Киев «нельзя поставить на колени, заставить сдаться и диктовать ему условия капитуляции». По мнению экспертов, Шольц намеренно отрицает реальность на фронте, создавая в глазах германского электората образ сильного европейского лидера. Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп обещал начать войну с Россией и Китаем?

      Как утверждает издание The Washington Post, на встрече с крупными спонсорами Дональд Трамп заявил, что приказал бы «бомбить Москву и Пекин» в том случае, если бы СВО или операция против Тайваня начались в период его президентства. Как к этому относиться?

    • Русофобы теряют власть в Нидерландах

      В Нидерландах впервые за долгие годы сменится глава правительства, причем главной силой в новой правящей коалиции будут евроскептики, выступающие против поддержки Украины. Это важно, поскольку Нидерланды стали одним из главных поставщиков ВСУ и спонсоров Зеленского.

    • Стефанчук как легитимный глава Украины

      Президент России Владимир Путин прокомментировал кризис легитимности Владимира Зеленского и заявил, что законной властью на Украине, исходя из ее же конституции, является Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Что это означает на практике?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............