СВО и освобождение территорий вновь заставляют решить, в каком виде нужно сохранение украиноязычного наследия и нужно ли оно вообще. Чтобы ответить на этот вопрос и опять не ошибиться, придется для начала разобраться, с чем мы имеем дело.32 комментария
МИД счел недружественным шагом посещение Бучи делегацией из Армении
Захарова: МИД рассматривает посещение Бучи делегацией из Армении как недружественный шаг
Москва рассматривает посещение Бучи делегацией из Еревана как откровенный недружественный шаг, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова сообщила, что армянская делегация посетила на прошлой неделе город Буча на Украине. Членами делегации стали армянский посол в Киеве и глава одного из районов Еревана, они заявили о солидарности Армении с Украиной в борьбе «с российской агрессией», говорится на сайте МИД России.
Кроме того, МИД России направил ноту протеста МИД Армении в связи с передачей помощи на нужды ВСУ в ходе посещения Бучи делегацией Еревана.
Ранее Захарова заявила, что Россия призывает армянских парламентариев поделиться переданным им Киевом списком людей, якобы погибших в Буче.
В апреле 2022 года в СМИ и социальных сетях появились фотографии и видеоматериалы с телами погибших в городе Киевской области. Утверждалось, что массовые расправы и пытки над мирными жителями якобы устроили российские военнослужащие, которые за несколько дней до этого покинули город.