СВО и освобождение территорий вновь заставляют решить, в каком виде нужно сохранение украиноязычного наследия и нужно ли оно вообще. Чтобы ответить на этот вопрос и опять не ошибиться, придется для начала разобраться, с чем мы имеем дело.29 комментариев
На главу АНО «Цифровые платформы» напали с ножом в Москве
В Москве на главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина и его знакомого было совершено нападение, в результате которого знакомый Щельцина скончался, сообщили в правоохранительных органах.
Отмечается, что нападение произошло на Сиреневом бульваре в столичном районе Измайлово. По данным СМИ, Щельцин и его знакомый Иван Поздняков сделали замечание незнакомым мужчине и женщине, которые громко разговаривали и что-то искали на детской площадке. Как указал источник, в ходе словесного конфликта, переросшего в потасовку, злоумышленник нанес своим оппонентам множественные удары ножом, пишет РБК.
В результате нападения знакомый Щельцина, Поздняков, получил не менее девяти ножевых ранений и скончался в машине скорой помощи. Сам Щельцин также получил ножевые ранения в область туловища и верхних конечностей и был доставлен в больницу, передает ТАСС.
По информации ГУ МВД России, в течение нескольких часов после происшествия подозреваемый в нападении был задержан. Им оказался мужчина 1976 года рождения.
По данным Baza, нападавший является лидером музыкальной группы «Пасека» Романом Медведкиным. В настоящее время задержанного допрашивают следователи, впоследствии ему будет избрана мера пресечения.
Директор коллектива Павел Жилов подтвердил задержание лидера группы. «На самом деле, что там произошла драка, знаю. С кем дрался, узнал я от СМИ. То, что его забрали правоохранители, я тоже могу подтвердить. Суд завтра состоится. Мы на гастролях. Это его личная история, я бы сказал, носит бытовой характер», – рассказал он.
Позже стало известно, что после нападения на Щельцина столичный СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Отмечается, что СК завел дело по статье о покушении на убийство двух или более лиц (ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК).
Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы неизвестный открыл стрельбу у торгового центра, пострадали два человека.