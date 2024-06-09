На главу АНО «Цифровые платформы» напали с ножом в Москве

Tекст: Дарья Григоренко

Отмечается, что нападение произошло на Сиреневом бульваре в столичном районе Измайлово. По данным СМИ, Щельцин и его знакомый Иван Поздняков сделали замечание незнакомым мужчине и женщине, которые громко разговаривали и что-то искали на детской площадке. Как указал источник, в ходе словесного конфликта, переросшего в потасовку, злоумышленник нанес своим оппонентам множественные удары ножом, пишет РБК.

В результате нападения знакомый Щельцина, Поздняков, получил не менее девяти ножевых ранений и скончался в машине скорой помощи. Сам Щельцин также получил ножевые ранения в область туловища и верхних конечностей и был доставлен в больницу, передает ТАСС.

По информации ГУ МВД России, в течение нескольких часов после происшествия подозреваемый в нападении был задержан. Им оказался мужчина 1976 года рождения.

По данным Baza, нападавший является лидером музыкальной группы «Пасека» Романом Медведкиным. В настоящее время задержанного допрашивают следователи, впоследствии ему будет избрана мера пресечения.

Директор коллектива Павел Жилов подтвердил задержание лидера группы. «На самом деле, что там произошла драка, знаю. С кем дрался, узнал я от СМИ. То, что его забрали правоохранители, я тоже могу подтвердить. Суд завтра состоится. Мы на гастролях. Это его личная история, я бы сказал, носит бытовой характер», – рассказал он.

Позже стало известно, что после нападения на Щельцина столичный СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Отмечается, что СК завел дело по статье о покушении на убийство двух или более лиц (ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК).

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы неизвестный открыл стрельбу у торгового центра, пострадали два человека.